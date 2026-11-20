Actualités

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

LFR : Aldiouma Sow écarte toute contestation et fustige une opposition « battue sur tous les plans »

Le ministre conseiller Aldiouma Sow a balayé les critiques entourant la mise en œuvre par décret de la loi de finances rectificative (LFR). Qualifiant la mesure présidentielle d’« acte de gouvernement » indiscutable, il accuse les détracteurs du pouvoir Exécutif d’avoir cherché à paralyser l’action publique et affirme que « la République a vaincu ».

Pour défendre la démarche de l’exécutif, Aldiouma Sow s’appuie d’abord sur le droit administratif et constitutionnel. Selon lui, le décret pris par le chef de l’État pour appliquer la LFR constitue un acte de gouvernement, ce qui le placerait hors de portée de la juridiction administrative et rendrait sa légalité indiscutable.

Anticipant une éventuelle requalification juridique, le ministre conseiller ajoute que, même ramené au rang de simple mesure réglementaire de portée générale, le texte reposerait sur une base solide : le rôle du président en tant que « garant du fonctionnement régulier des institutions ».

Au-delà de la nature même du décret, Aldiouma Sow met en cause la légitimité et la capacité juridique des contestataires. Il souligne d’abord un défaut de qualité et d’intérêt à agir, estimant que les critiques ne remplissent pas les conditions requises pour contester utilement la mesure.

Il renvoie également ses contradicteurs à leur propre passif constitutionnel, affirmant que « ceux dont toutes les propositions de loi ont été annulées par le Conseil constitutionnel » ne sont pas crédibles pour définir ce qui est légal ou non.

Sur le terrain politique, Aldiouma Sow adopte un ton particulièrement offensif. Le membre de Kiiraay-Les républicains accuse des « loosers mécontents » d’avoir voulu utiliser le blocage des lois de finances comme un levier pour « faire souffrir le peuple ».

Selon le ministre conseiller, cette tentative a tourné court tant au plan technique qu’au plan politique, scellant ce qu’il résume d’une formule lapidaire : « La République a vaincu. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Aldiouma Sow qualifie le décret d'application de la LFR d'« acte de gouvernement » indiscutable, hors de portée de la juridiction administrative. - Il invoque un défaut de qualité et d'intérêt à agir des contestataires et rappelle que leurs propositions de loi ont été annulées par le Conseil constitutionnel. - Il accuse des « loosers mécontents » d'avoir voulu bloquer les lois de finances pour « faire souffrir le peuple », affirmant que « la République a vaincu ».