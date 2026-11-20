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Auteur: Bernadin PATINVOH

il y a 2 heures

Lithium du Mali : Plus de 440 000 t de concentré de spodumène produites dans le pays en 2025

C’est un potentiel minier resté longtemps inexploité. Le lithium malien est aujourd’hui une ressource qui rapporte des dividendes à l’Etat grâce à l’entrée en production des mines de Bougouni et de Goulamina.

Selon le ministre des Mines qui intervenait récemment dans l’émission « Mali Kura Taasira » sur la télévision nationale ORTM, les deux mines ont produit 440 286 t de spodumène en 2025 pour une valeur estimée à plus de 138 milliards F CFA.

En 2026, le pays envisage de produire jusqu’à 590 000 t de concentré de spodumène et travaille déjà dans le sens de la transformation locale du minerai.