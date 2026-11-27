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Auteur: SenewebNews

Lutte contre la corruption : l’OFNAC et le Forum Civil lancent l’offensive pour sortir de la zone rouge

​Confronté depuis près de trois décennies à une stagnation dans le bas du classement de Transparency International, le Sénégal entend désormais changer d’approche. Réunis en atelier à Saly les 27 et 28 novembre 2026, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) et le Forum Civil ont posé les jalons d’une riposte stratégique fondée sur l’auto-évaluation et des études de vulnérabilité sectorielle, avec un cap fixé : franchir la barre symbolique des 50 %.

​Depuis l’intégration du Sénégal dans l’Indice de perception de la corruption (IPC) en 1998, le pays n’est jamais parvenu à quitter durablement la zone rouge malgré les différentes réformes engagées. Face à cette contre-performance persistante, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) et le Forum Civil ont décidé de passer à l’offensive. Réunies à Saly les 27 et 28 novembre 2026, les deux structures entendent dépasser le simple constat des rapports annuels de Transparency International pour engager une démarche proactive d’auto-évaluation, d’identification des failles institutionnelles et de mise en œuvre de mesures correctives ciblées, rapporte le quotidien Le Soleil.

​À l’ouverture des travaux à Saly, le directeur de l’OFNAC, Moustapha Ka, a plaidé pour une synergie d’action entre toutes les parties prenantes, estimant qu’aucune institution ne peut relever seule ce défi. « Le score qu’on veut atteindre ne dépend pas d’une seule structure. Il faut la conjugaison, en tout cas la cohésion des efforts de tous les acteurs impliqués », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Le Soleil, soulignant que le franchissement du seuil de 50 % permettrait au Sénégal de s’extraire enfin de la zone rouge.

​S’inscrivant dans le prolongement de la convention de partenariat liant l’OFNAC et le Forum Civil, cette rencontre vise à renforcer le partage d’informations et la diffusion des bonnes pratiques. Pour Moustapha Ka, l’heure n’est plus à la passivité face aux classements internationaux : « Il est temps qu’on arrête de subir l’évaluation. Il est temps également que nous fassions les premiers pas pour faire une pré-évaluation, une auto-évaluation, une introspection », a-t-il martelé.

​Des études de vulnérabilité dans la Justice, les Transports et l’Environnement

​Selon Le Soleil, la cartographie des secteurs les plus exposés aux pratiques corruptives a également occupé une place centrale dans les débats. Tout en reconnaissant l’absence de données statistiques permettant d’établir un classement précis des administrations les plus touchées, le directeur de l’OFNAC a admis que le fléau n’épargne aucun pan de l’appareil d’État : « La corruption est présente dans toutes les administrations, y compris la justice et d’autres secteurs », a-t-il affirmé.

​Afin d’identifier concrètement les risques et les dysfonctionnements, l’OFNAC a ainsi lancé des études de vulnérabilité au sein de plusieurs départements ministériels stratégiques, notamment ceux de l’Environnement, des Transports et de la Justice. Menées en concertation avec les acteurs concernés, ces enquêtes analysent les procédures administratives et les pratiques professionnelles en vue d’élaborer des feuilles de route et des codes déontologiques adaptés à chaque secteur.

​De son côté, le coordonnateur général du Forum Civil, Matar Sall, est revenu sur la constance préoccupante des résultats du Sénégal depuis près de trente ans. « Depuis 1998, le Sénégal est évalué et reste toujours dans la zone rouge. Il n’y a pas eu une seule année où le Sénégal est sorti de la zone rouge », a-t-il rappelé, cité par Le Soleil.

​Pour Matar Sall, cet atelier offre l’opportunité de décrypter la méthodologie et les sources d’évaluation de Transparency International — rappelant que l’IPC s’appuie sur des évaluations d’experts et des institutions spécialisées plutôt que sur de simples sondages d’opinion — afin d’actionner les bons leviers. Tout en saluant certaines avancées législatives et institutionnelles, le responsable de la société civile a jugé le bilan global encore en deçà des attentes : « Tout ce qui est attendu n’est pas encore fait », a-t-il conclu, appelant à accélérer les réformes structurelles nécessaires au redressement du score national.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’OFNAC et le Forum Civil ont tenu un atelier à Saly les 27 et 28 novembre 2026 pour définir une stratégie fondée sur l’auto-évaluation et des études de vulnérabilité sectorielle, avec l’objectif de franchir la barre des 50 %. - Le directeur de l’OFNAC, Moustapha Ka, a plaidé pour une synergie entre tous les acteurs et déclaré qu’il faut « arrêter de subir l’évaluation ». - L’OFNAC a lancé des études de vulnérabilité dans les ministères de l’Environnement, des Transports et de la Justice ; Matar Sall, coordonnateur général du Forum Civil, a rappelé que le Sénégal reste dans la zone rouge depuis 1998.