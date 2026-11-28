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Auteur: Seneweb-News

Mauritanie : Grande vague de soutiens suite à l’arrestation du célèbre tiktokeur Kodda Sall

En Mauritanie, le tiktokeur et humoriste Kodda Sall a été arrêté à la suite des propos qu’il a tenus sur la fête de l’indépendance mauritanienne. Il est actuellement en garde à vue.

« Le 28 novembre n’est pas une fête, c’est un deuil. L’État qui a été accusé d’avoir tué nos arrière-grands-parents, de les avoir assassinés sans aucune raison, c’est ce même État qui nous demande de fêter ce même jour, durant lequel ils ont tué nos grands-parents. Tous les Noirs mauritaniens ne doivent pas sortir ni fêter ce jour », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur ses plateformes numériques. Une sortie qui a occasionné son interpellation.

Kodda Sall faisait allusion au massacre d’Inal. Dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990, 28 militaires noirs mauritaniens ont été massacrés dans le camp militaire d’Inal, situé dans le nord-ouest de la Mauritanie, près de Nouadhibou. Ces exécutions s’inscrivaient dans une période de répression visant les populations afro-mauritaniennes, notamment les militaires noirs.

Depuis l’annonce de son arrestation par la brigade de lutte contre la cybercriminalité à Nouakchott, nombreux sont ceux qui lui ont témoigné leur soutien. Parmi eux, Biram Dah Abeid, figure de proue de la lutte contre l’esclavage en Mauritanie : « Kodda Sall est un Mauritanien imbu de responsabilité. Parce qu’il a fait son devoir de dénoncer le silence et l’inaction des autorités mauritaniennes sur le passif humanitaire. Il a raison de dénoncer cet état de fait que nous tous, épris de justice, de l’unité et de la justice dans notre pays, dénonçons », a-t-il déclaré.

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La vague de soutiens a également traversé les frontières mauritaniennes. Même au Sénégal, des parlementaires lui ont apporté leur soutien. « Soutien total à Kodda Sall », a notamment publié le député Cheikh Thioro Mbacké.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le tiktokeur et humoriste mauritanien Kodda Sall a été arrêté et placé en garde à vue après des propos sur la fête de l'indépendance mauritanienne. - Dans une vidéo, il a déclaré que « le 28 novembre n'est pas une fête, c'est un deuil », en allusion au massacre d'Inal de 1990. - Son arrestation par la brigade de lutte contre la cybercriminalité à Nouakchott a suscité des soutiens, dont celui de Biram Dah Abeid et du député sénégalais Cheikh Thioro Mbacké.