Actualités

Auteur: Harouna NEYA

il y a 57 minutes

Nathalie Yamb au cœur d’une enquête sur ses activités et ses réseaux d’influence

Nathalie Yamb fait l’objet d’une enquête publiée le 23 novembre 2026 par le magazine Jeune Afrique. L’article examine notamment ses activités dans le monde des affaires ainsi que ses relations avec différents réseaux d’influence russes.

Ces liens soulèvent des interrogations sur son indépendance politique et sur la nature de ses engagements, alors qu’elle occupe une fonction de conseillère auprès des autorités nigériennes.