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Auteur: Fatima Diop BA

Nestlé Sénégal lance « Maggi Borom Clés Yi » : 4 voitures et 300 cadeaux en jeu pour les fêtes

Après six mois de déploiement de son nouveau condiment « Mameun Piment-Ail » auprès de 12 000 détaillantes à travers le pays, Nestlé Sénégal a lancé, ce vendredi 20 novembre 2026 à son siège, la promotion nationale « Maggi Borom Clés Yi ». Jusqu'au 25 décembre, tout achat dès 1 000 FCFA permet de tenter sa chance pour remporter l'un des 300 gros lots mis en jeu, dont quatre véhicules 4x4 neufs.

Nestlé Sénégal a donné, ce vendredi 20 novembre à son siège, le coup d'envoi de la promotion nationale « Maggi Borom Clés Yi » , seconde phase du lancement de son nouveau condiment « Mameun Piment-Ail » , ce condensé de piment et d'ail réuni sous un seul label. Après près de six mois passés à installer le produit sur le terrain, au plus près des populations, avec plus de 12 000 « mamies » (détaillantes) rencontrées dans toutes les régions du pays, MAGGI entre désormais dans le temps de la récompense. Une grande fête, en présence des équipes de vente, des influenceurs et des partenaires de la marque, pour lancer une campagne qui veut toucher le cœur des ménages sénégalais.

​ 300 gros lots pour seulement 1 000 FCFA d’achats

​Le principe de « Maggi Borom Clés Yi » est simple et ouvert à tous. Du 14 novembre au 25 décembre, pour tout achat de Mameun Piment-Ail à partir de 1 000 francs CFA, dans les marchés comme dans les grandes enseignes, les consommateurs auront la chance de gagner un gros lot. Au total, 300 gros lots seront distribués à travers tout le territoire national, dont 4 voitures 4x4 neuves pour récompenser celles et ceux qui ont choisi MAGGI. « On vient de donner le go. C'est une promotion nationale qu'on a aujourd'hui déclenchée. Ce n'est pas rien, c'est une très bonne chose », a déclaré Babacar Mbodj, Channel Development Manager pour la catégorie culinaire chez Nestlé pour le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et la Guinée-Conakry.

​ Aller à la rencontre des Sénégalais, là où ils vivent

​Au-delà des lots, c'est toute une campagne qui se met en marche pour faire entrer Mameun Piment-Ail dans le quotidien des Sénégalais. Selon Maguette Dia, responsable du développement de la marque MAGGI, des rencontres seront organisées avec les groupements de femmes, les « mbotay » , partenaires historiques de la marque, ainsi que des animations et des roadshows dans tous les marchés. L'objectif est clair : descendre sur le terrain, aller à la rencontre des consommateurs, leur présenter le produit, le leur faire goûter, pour que ce nouveau condiment ne soit plus un simple produit sur l'étagère, mais devienne, jour après jour, le compagnon fidèle de leur marmite.

​ Des voix de MAGGI

​Pour porter cette campagne, MAGGI s'entoure des voix qui comptent. Sur le terrain comme sur les écrans, des visages bien connus du public sont aux côtés de la marque, à l'image des influenceurs Raky Aïdara, Fatou Ndiaye, Gueweul Diaspora, mais aussi de l'animatrice à TFM, Mado Diaw, qui a assuré le micro central de cette cérémonie. Et pour que personne ne passe à côté, Nestlé déploie tout un dispositif de visibilité pour que la promo se voie, s'entende et se vive partout.

​ 130 000 personnes à toucher, une ambition nationale

​L'ambition est à la hauteur de la marque : toucher 130 000 personnes à travers le pays. « L'objectif, c'est de faire plaisir au maximum de personnes, c'est de vendre évidemment, mais vraiment récompenser le maximum de personnes sur le marché. Ce n'est pas petit, mais on sait qu'on va y arriver, Inchallah », a confié Maguette Dia. Avec Mameun Piment-Ail, MAGGI veut changer le quotidien des cuisinières, rehausser le goût de leurs repas et transformer tout le goût de leur marmite. Rendez-vous est donc pris dès la semaine prochaine dans les marchés et les enseignes du pays, avec un tirage final le 26 décembre prochain, pour faire de cette fin d'année une grande fête pour tous les Sénégalais.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Nestlé Sénégal a lancé vendredi 20 novembre 2026 la promotion nationale « Maggi Borom Clés Yi », seconde phase du lancement de son condiment « Mameun Piment-Ail ». - Du 14 novembre au 25 décembre, tout achat de Mameun Piment-Ail dès 1 000 FCFA permet de tenter de gagner l'un des 300 gros lots, dont 4 voitures 4x4 neuves. - La campagne vise à toucher 130 000 personnes, avec un tirage final prévu le 26 décembre.