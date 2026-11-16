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Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

Nouveau-né mort après une excision présumée à Sadatou : La FENOPAME exige des sanctions

L’émotion et l’indignation sont toujours vives après le décès tragique d’un nouveau-né à Sadatou, dans le département de Goudiry, des suites d'une excision présumée. Dans un communiqué de presse rendu public ce lundi 16 novembre 2026, la Fédération nationale des organisations pour la promotion de l’abandon des mutilations génitales féminines (FENOPAME) indique avoir appris avec une profonde consternation la mort du nourrisson, survenue à la suite d’un acte d’excision qui aurait été pratiqué par sa grand-mère âgée de 85 ans, à l’insu de ses parents.

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La FENOPAME exprime sa compassion et présente ses sincères condoléances à la famille endeuillée. Elle condamne avec la plus grande fermeté cet acte qu’elle considère comme une grave atteinte à l’intégrité physique, à la dignité et aux droits fondamentaux de l’enfant.

Pour la fédération, ce drame vient rappeler les conséquences particulièrement dangereuses des mutilations génitales féminines (MGF), une pratique susceptible d’entraîner de graves complications sanitaires, parfois irréversibles, et pouvant aller jusqu’à la mort. L’organisation estime qu’aucune tradition, croyance ou considération culturelle ne saurait justifier une telle violence envers les filles.

La FENOPAME réclame toute la lumière sur le drame

Au-delà de la condamnation, la FENOPAME invite les autorités compétentes à faire toute la lumière sur les circonstances de ce décès. Elle exige l’application stricte et rigoureuse de la législation sénégalaise, notamment la loi n°99-05 du 29 janvier 1999, qui a modifié certaines dispositions du Code pénal afin de criminaliser les mutilations génitales féminines.

La FENOPAME appelle ainsi à des procédures judiciaires menées dans le respect de la loi, sans complaisance à l’égard des personnes impliquées dans de tels actes.

L’organisation lance également un appel pressant à la vigilance et à la responsabilité collective. Parents, leaders communautaires et religieux, autorités administratives et locales, professionnels de santé et acteurs de la société civile sont invités à renforcer leur engagement dans la lutte contre cette pratique.

Elle exhorte particulièrement les populations à briser le silence et à signaler sans délai aux autorités compétentes tout acte d’excision, toute tentative ou toute situation susceptible de mettre une fillette en danger.

« Plus jamais un enfant ne doit perdre la vie à cause de l’excision ! », martèle la fédération qui rappelle que la protection des filles contre les mutilations génitales féminines constitue une responsabilité collective.

La FENOPAME réaffirme enfin sa détermination à poursuivre son combat pour l’abandon définitif des mutilations génitales féminines au Sénégal, en collaboration avec les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les communautés. Un combat qui, au regard de ce nouveau drame, reste plus que jamais d’actualité.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La FENOPAME a appris avec consternation la mort d'un nouveau-né à Sadatou (département de Goudiry) des suites d'une excision présumée pratiquée par sa grand-mère de 85 ans, à l'insu de ses parents. - La fédération condamne fermement cet acte et exige l'application stricte de la loi n°99-05 du 29 janvier 1999 criminalisant les mutilations génitales féminines, ainsi que toute la lumière sur les circonstances du décès. - La FENOPAME appelle à la vigilance et à la responsabilité collective, exhortant les populations à signaler sans délai aux autorités tout acte ou tentative d'excision.