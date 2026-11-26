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Auteur: Seneweb-Com

Port de Dakar : Le PAD, les Douanes et la communauté portuaire actent le passage au fonctionnement H24 dès décembre 2026

Cap sur le fonctionnement à feu continu et la fluidification du trafic au Port autonome de Dakar (PAD). Réunis ce mercredi 25 novembre 2026 lors d'une rencontre tripartite, les directeurs généraux du PAD et des Douanes sénégalaises ainsi que la Communauté des Acteurs Portuaires du Sénégal (CAP-Sénégal) ont adopté une matrice d'engagements prévoyant le passage au régime H24 dès décembre 2026, l'ouverture des services le samedi et huit mesures de décongestion dont trois à exécution immédiate.

​La fluidité du passage portuaire franchit un nouveau palier à Dakar. Lors d'une réunion tripartite tenue ce mercredi 25 novembre 2026 à la Direction générale du Port autonome de Dakar (PAD), le directeur général du PAD, Doune Pathé Mbengue, et le directeur général des Douanes (DGD), Malick Mbaye, en présence du président de la Communauté des Acteurs Portuaires du Sénégal (CAP-Sénégal), Baba Tall, ont acté l'engagement de leurs administrations à assurer un fonctionnement à feu continu (H24) dès ce mois de décembre 2026. Tous les opérateurs de la place portuaire — administrations, institutions de l'hinterland, GIE Gaindé 2000, concessionnaires de terminaux, lignes maritimes et organisations professionnelles — sont invités à s'aligner sur cette dynamique.

​Cette rencontre s'inscrit dans le cadre institué par le protocole d'accord du 3 juin 2025, qui a notamment donné naissance à un sous-comité H24 piloté par CAP-Sénégal que les deux directeurs généraux entendent pérenniser. À cette occasion, Doune Pathé Mbengue a rappelé les orientations du plan de transformation du PAD en phase avec l'agenda « Sénégal 2050 » et la Stratégie nationale portuaire, articulé autour de six leviers — gouvernance inclusive (DABASEN), reconfiguration de Dakar, développement de Bargny-Sendou et de Ndayane, ports régionaux et connectivité multimodale — afin de hisser Dakar au rang de hub logistique et industriel africain. Affirmant qu'« aucun acteur ne peut, à lui seul, garantir la fluidité du passage portuaire », il a engagé le PAD à ouvrir ses services le samedi, à prendre les décisions internes nécessaires au régime H24, à publier des rapports de performance et à sécuriser les emprises portuaires avec les autorités.

​Ouverture des bureaux des Douanes le samedi et accélération du Guichet unique

​De son côté, le directeur général des Douanes, Malick Mbaye, a salué l'apport de la digitalisation en matière de transparence et de prévisibilité, annonçant « un premier signal fort » avec l'ouverture de tous les bureaux des Douanes les samedis en novembre et décembre. Il a exhorté les acteurs à sanctuariser cet acquis avant d'évaluer le délai requis pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, porté par « une Douane de solutions et de résultats ».

​Cette transition repose sur le Guichet Unique Portuaire Électronique (GUPE), dont le volume de dossiers a été multiplié par 3,6 entre 2024 et 2025, permettant de réduire de 44 % le délai de sortie des marchandises et de ramener la réception du manifeste à 30 minutes contre 24 heures auparavant. Sur les neuf mesures soumises aux directeurs généraux — incluant l'ouverture des services publics le samedi, la validation automatisée 24h/24 de certains documents et le paiement électronique unifié —, les cinq premières seront déployées dès le premier trimestre 2027 et les autres à moyen terme.

​Huit mesures contre la congestion, dont trois d'ici fin décembre 2026

​Face à une congestion alimentée par des facteurs structurels — implantation en plein centre-ville, saturation foncière et croissance annuelle de 5 à 10 % — et conjoncturels liés à la situation sécuritaire régionale, huit mesures ont été présentées. Trois d'entre elles entreront en vigueur d'ici fin décembre 2026, à savoir des opérations conjointes de désencombrement des principaux points d'accès, un contrôle d'accès renforcé au parking GFC et le fonctionnement en continu du bureau de pose de balises.

​À court terme, d'autres dispositions prévoient l'interdiction du stationnement anarchique, le renforcement des effectifs de circulation et de la Douane, ainsi que la digitalisation des rendez-vous des camions et de l'ordre de mission transit, tandis que le long terme portera sur une meilleure exploitation du GFC, l'aménagement d'espaces extérieurs aux abords de Dakar et la réorganisation de Mbao 1 et Mbao 2. La séance s'est clôturée par l'adoption de la matrice d'engagements, les coprésidents appelant l'ensemble des acteurs à se l'approprier au service de la compétitivité du port de Dakar et du Sénégal.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le PAD, les Douanes et la CAP-Sénégal ont adopté une matrice d'engagements prévoyant le passage au régime H24 dès décembre 2026 et l'ouverture des services le samedi. - Le GUPE a multiplié par 3,6 son volume de dossiers entre 2024 et 2025, réduisant de 44 % le délai de sortie des marchandises et ramenant la réception du manifeste à 30 minutes contre 24 heures auparavant. - Huit mesures de décongestion ont été présentées, dont trois entreront en vigueur d'ici fin décembre 2026 : opérations conjointes de désencombrement, contrôle d'accès renforcé au parking GFC et fonctionnement en continu du bureau de pose de balises.