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Réussite éclatante des JOJ-Dakar 2026 : L’Ordre olympique en or décerné à Diagna Ndiaye et Al Aminou Lô… (images)

Auteur: Seneweb-News

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Réussite éclatante des JOJ-Dakar 2026 : L’Ordre olympique en or décerné à Diagna Ndiaye et Al Aminou Lô… (images)

Réussite éclatante des JOJ-Dakar 2026 : L’Ordre olympique en or décerné à Diagna Ndiaye et Al Aminou Lô… (images)

Les rideaux sont tombés sur les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Au terme d’une compétition dont l’organisation a été largement saluée, le Comité international olympique (CIO) a organisé, hier vendredi, une cérémonie de remise des Ordres olympiques pour récompenser les personnalités qui ont contribué à la réussite de l’événement.

Très émue lors de son discours, la présidente du CIO, Kirsty Coventry, s’est dite fière du Sénégal, qui a su relever avec brio le défi de l’organisation. À cette occasion, plusieurs personnalités ont été distinguées.

L’Ordre olympique en or a été décerné au Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou Lô, ainsi qu’au président du Comité d’organisation de Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye.

L’Ordre olympique en argent a, pour sa part, été attribué à Djirèye Clotilde Coly, ministre de la Jeunesse et des Sports, à Déthié Fall, ministre des Infrastructures, et à Ibrahima Wade, coordonnateur général du Comité d’organisation de Dakar 2026.

Dans son allocution, Kirsty Coventry a salué l’hospitalité du peuple sénégalais ainsi que les opportunités offertes à une nouvelle génération de jeunes. « Vous avez montré au monde entier de quoi le Sénégal et l’Afrique sont capables et à quel point on peut être fort lorsqu’on est uni autour d’un rêve commun », a-t-elle déclaré.

La présidente du CIO a également tenu à saluer le rôle personnel de Mamadou Diagna Ndiaye dans la préparation des Jeux. Elle a notamment souligné sa détermination et sa capacité à fédérer les différentes parties prenantes tout au long du processus. « Vous avez cru en ces Jeux dès le tout début, vous avez rassemblé les gens, vous avez ouvert des portes, vous n’avez jamais cessé de défendre notre vision et la vôtre », a-t-elle témoigné.

Prenant également la parole, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô s’est réjoui de la réussite de cette organisation et de sa portée pour le continent africain. « Le Sénégal a relevé le défi, l’Afrique est fière de cette performance. Nous espérons que ça va ouvrir d’autres opportunités pour d’autres pays africains », a déclaré le chef du gouvernement lors de la cérémonie.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L’Ordre olympique en or a été décerné au Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô et à Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité d’organisation de Dakar 2026. - L’Ordre olympique en argent a été attribué à Djirèye Clotilde Coly, Déthié Fall et Ibrahima Wade. - La présidente du CIO, Kirsty Coventry, a salué l’hospitalité du peuple sénégalais et le rôle personnel de Mamadou Diagna Ndiaye dans la préparation des Jeux.
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Commentaires (8)

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    Merci a Pere Diagna. il y a 1 jour
    Le Senegal vous remercie pour ce travail de dure labeur main surtout pour la reussite eclatante des JOJ. Tout a etait oarfait. Le monde entier a ete ebloui de voir une organisation d'une telle dimension sur le sol Senegalaus, surtout en ces temps si difficiles. Nous Senegalais te disons MERCI et FELICITATIONS Citoyen Exceptionel. Merci d'avoir donner le courage a cette jeunesse desesperee. Vous nous avez faites rever, Monsieur Ndiaye
    Kou def lou bakh am lou bakh.
  • avatar
    bien il y a 1 jour
    bravo à tous, félicitations pour les médailles et récompenses, les jeux sont maintenant terminés, retour aux réalités urgentes du pays, les grévistes et autres syndicats attendent, sans parler du fmi, la dissolution de l'assemblée, les prochaines élections législatives et locales à organiser, la jeunesse qui continue de mourir en mer etc, il y a énormément de boulot sur la table, retour aux choses sérieuses pour les sénégalais
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    Inc55 il y a 1 jour
    Le nègre et la médaille......une longue histoire
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    O il y a 1 jour
    Al Aminou Lô doit partager la médaille avec Sonko et lui donner au moins deux cercles de sa chaîne ⛓️💥 car c'est Sonko qui a presque tout fait et l'autre PM vient à la dernière minute et rafle la distinction. Abass Fall aussi doit partager avec Barth
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    ngnm il y a 1 jour
    je savais pas Abdou Mbow était aussi capable :-)
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    Gueyep il y a 1 jour
    @O  Sonko na fait que sabotter les chantiers.
  • avatar
    Pap il y a 1 jour
    Auraient-ils dû refuser ces medailles ou quoi ? Les Blancs ne les prennent pas ? On en a donné aux compétiteurs en Or, Argent et Bronze, aux Lions aussi. Est-ce parce que Sa Fitna n'est pas décoré ?
  • avatar
    ely fiant il y a 1 jour
    ana Sonko yé il ne mérite pas une médaille thiéye Sénégal

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