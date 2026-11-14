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Auteur: Seneweb-News

Réussite éclatante des JOJ-Dakar 2026 : L’Ordre olympique en or décerné à Diagna Ndiaye et Al Aminou Lô… (images)

Les rideaux sont tombés sur les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Au terme d’une compétition dont l’organisation a été largement saluée, le Comité international olympique (CIO) a organisé, hier vendredi, une cérémonie de remise des Ordres olympiques pour récompenser les personnalités qui ont contribué à la réussite de l’événement.

Très émue lors de son discours, la présidente du CIO, Kirsty Coventry, s’est dite fière du Sénégal, qui a su relever avec brio le défi de l’organisation. À cette occasion, plusieurs personnalités ont été distinguées.

L’Ordre olympique en or a été décerné au Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou Lô, ainsi qu’au président du Comité d’organisation de Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye.

L’Ordre olympique en argent a, pour sa part, été attribué à Djirèye Clotilde Coly, ministre de la Jeunesse et des Sports, à Déthié Fall, ministre des Infrastructures, et à Ibrahima Wade, coordonnateur général du Comité d’organisation de Dakar 2026.

Dans son allocution, Kirsty Coventry a salué l’hospitalité du peuple sénégalais ainsi que les opportunités offertes à une nouvelle génération de jeunes. « Vous avez montré au monde entier de quoi le Sénégal et l’Afrique sont capables et à quel point on peut être fort lorsqu’on est uni autour d’un rêve commun », a-t-elle déclaré.

La présidente du CIO a également tenu à saluer le rôle personnel de Mamadou Diagna Ndiaye dans la préparation des Jeux. Elle a notamment souligné sa détermination et sa capacité à fédérer les différentes parties prenantes tout au long du processus. « Vous avez cru en ces Jeux dès le tout début, vous avez rassemblé les gens, vous avez ouvert des portes, vous n’avez jamais cessé de défendre notre vision et la vôtre », a-t-elle témoigné.

Prenant également la parole, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô s’est réjoui de la réussite de cette organisation et de sa portée pour le continent africain. « Le Sénégal a relevé le défi, l’Afrique est fière de cette performance. Nous espérons que ça va ouvrir d’autres opportunités pour d’autres pays africains », a déclaré le chef du gouvernement lors de la cérémonie.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’Ordre olympique en or a été décerné au Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô et à Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité d’organisation de Dakar 2026. - L’Ordre olympique en argent a été attribué à Djirèye Clotilde Coly, Déthié Fall et Ibrahima Wade. - La présidente du CIO, Kirsty Coventry, a salué l’hospitalité du peuple sénégalais et le rôle personnel de Mamadou Diagna Ndiaye dans la préparation des Jeux.