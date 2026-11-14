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«Robe Volcan » de Diarra Thiès : le pari fou de son mari pour...

Auteur: Senewebnews-RP

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«Robe Volcan » de Diarra Thiès : le pari fou de son mari pour...

«Robe Volcan » de Diarra Thiès : le pari fou de son mari pour...

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Au Gala des Étoiles , organisé le samedi 7 novembre au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Rose, à Dakar, une création a particulièrement retenu l’attention : la « robe   Volcan » de la chanteuse Diarra Thiès, de son vrai nom Diarra Mbaye. Inspirée de la lave en fusion, cette tenue spectaculaire a fait sensation sur le tapis rouge et suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Dans son édition de ce samedi 14 novembre, L’Observateur lève le voile sur les coulisses de cette création hors du commun, née de la collaboration entre un styliste, un peintre et une chanteuse déterminée à faire honneur au thème de la soirée : « La Nature, source de vie et d'inspiration ».

Amossa imagine, Alioune Diagne peint

Tout commence avec le styliste Amossa, qui propose à Diarra Thiès un concept original : une robe inspirée d'un volcan en pleine éruption. Séduite immédiatement, la chanteuse accepte sans hésiter. Mais elle pose une condition particulière : son époux, l’artiste peintre Alioune Diagne, doit apporter sa signature artistique à la création.

A lire aussi : "Le Met Gala à la dakarois : Les dessous du phénomène créatif qui fait le buzz"

Le projet devient alors une œuvre à quatre mains. Amossa se charge de la couture et des volumes dans sa maison de couture à Dakar, tandis qu’Alioune Diagne intervient depuis son atelier de Somone, où vit le couple. Entre les deux, Diarra assure les allers-retours pour suivre l’évolution de la tenue.

Une robe pensée dans les moindres détails

Pour donner vie au concept, Amossa choisit un tissu soyeux et brillant, d’un marron profond évoquant la terre brûlée. Il y incruste des pierres noires et marrons, semblables à des fragments de roche arrachés à un cratère. Le collier, lui aussi composé de pierres, prolonge cette esthétique minérale.

Mais la pièce maîtresse reste le col montant de style Médicis, véritable point culminant de la création. C’est là que se concentre toute la mise en scène de l’éruption : flammes, lave et impression de matière en fusion.

Deux jours pour transformer une robe en œuvre d’art

C’est sans doute l’un des détails les plus surprenants de cette histoire : Alioune Diagne n’a disposé que de deux jours pour peindre la robe. Récupérée le jeudi précédant le gala, la tenue passe immédiatement entre les mains du peintre. Celui-ci se met au travail le soir même, jusque tard dans la nuit, avant de reprendre le vendredi, à la veille de l’événement. En deux journées seulement, il doit donner vie au volcan sur le tissu.

Pour cela, il mise sur des couleurs chaudes : le jaune, l’orange et le rouge, qui évoquent les différentes nuances d’un magma en fusion. L’objectif est d’obtenir un effet brillant, presque incandescent, comme si la lave continuait de couler sur la robe. Et voici un autre détail de taille : c’était la toute première fois qu’Alioune Diagne peignait un vêtement. Habitué aux toiles classiques, l’artiste devait cette fois composer avec une matière souple, appelée à bouger et à épouser les mouvements de son épouse.

Une course contre la montre

Derrière le résultat final se cache aussi une véritable course contre la montre. « Parmi les dernières personnalités sollicitées pour le gala », Diarra Thiès a rapidement commencé à s’inquiéter des délais. Entre la confection, les essayages, les retouches et la peinture, rien ne garantissait que la tenue serait prête à temps. « J’avais peur, à un moment donné, que la robe ne soit pas prête », confie-t-elle à L’Obs.

Mais le timing était volontairement calculé. La peinture devait intervenir après la confection pour préserver les effets de matière et de relief imaginés par le couple. « Si on l’avait peinte plus tôt, on n’aurait pas pu avoir cela. Tout était calculé au millimètre près », explique la chanteuse.

Malgré la pression et les délais particulièrement serrés, Diarra n’a jamais douté de son époux. « J’avais entièrement confiance en lui, je savais qu’il allait y arriver. C’est un artiste pur et dur. Il a tout cassé », encense-t-elle. 

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont souligné que la robe semblait avoir été réalisée avec beaucoup d’amour. Une remarque qui fait sourire madame Diagne : « Ils ont bien raison. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La « robe Volcan » de Diarra Thiès, inspirée de la lave en fusion, a été présentée au Gala des Étoiles le samedi 7 novembre au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Rose à Dakar. - La robe résulte d'une collaboration entre le styliste Amossa, qui a proposé le concept et assuré la couture, et Alioune Diagne, mari de la chanteuse, qui l'a peinte depuis son atelier de Somone. - Alioune Diagne n'a disposé que de deux jours pour peindre la robe, une première pour lui qui peignait un vêtement, avec des couleurs chaudes (jaune, orange, rouge) pour un effet incandescent.
Auteur: Senewebnews-RP
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Commentaires (4)

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    Vérité il y a 1 jour
    Ce qu'il c'est faire nos propres productions.cinematiques ety ajouter les costumes fabriqués par nos artisans.
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    Karim-USA il y a 1 jour
    Moi si je deviens Président de la République en 2029 après Ousmane SONKO, je veux interdire ce genre de truques au Sénégal comme les concours de Miss etc, les défilés de mode seront autorisés mais uniquement pour femmes voilés. Signé Karim-USA
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    Gaïndé Ndiaye il y a 1 jour
    Commentatrice néna " la femme acteuse" au lieu de "actrice" 😂
  • avatar
    Jean-le-fou il y a 1 jour
    Putain. Ça doit puer la peinture à mille lieues alors. Félicitations quand même Diarra la téméraire.

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