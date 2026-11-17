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Auteur: Youssouf SANE

Sénégal - FMI, rejet de budgets : Ces trois points “cruciaux” à régler pour ne pas dire adieu aux 2.2 milliards de dollars

Annoncé en grandes pompes le 1er septembre dernier, l’accord avec le Fonds monétaire international (FMI), conclu au niveau des services, attend toujours sa validation définitive par le Conseil d’administration de l’institution. Entre-temps, le Sénégal est entré dans une séquence politique et budgétaire particulièrement délicate, marquée par une confrontation entre l’exécutif et une majorité parlementaire désormais en rupture politique avec le camp présidentiel.

Le projet de Loi de finances rectificative (PLFR) 2026 a été rejeté par l’Assemblée nationale, tandis que le projet de Loi de finances initiale (PLFI) 2027 n’a pas obtenu l’aval de la Commission des finances et du Contrôle budgétaire. Ces développements éloignent-ils davantage le Sénégal du programme de 2,2 milliards de dollars du FMI ? Et quelles pourraient être leurs conséquences sur la perception du risque pays et l’accès aux financements internationaux ?

Julie Kozack, directrice du département de la communication du FMI, s’est exprimée sur la question, jeudi 12 novembre. Elle a expliqué que, pour passer à l’étape suivante, « à savoir l'approbation par le Conseil d'administration, il est nécessaire de finaliser les étapes convenues dans le cadre budgétaire actuellement en discussion ».

Premier point : un cadre budgétaire cohérent avec les engagements pris auprès du FMI.

Julie Kozack précise que « ce budget devra respecter les politiques convenues ». En effet, selon elle, trois éléments sont essentiels : l’engagement des autorités à respecter les politiques prévues dans le cadre du programme, l’existence d’un cadre budgétaire cohérent avec les politiques et les engagements convenus, ainsi que la capacité à les mettre en œuvre.

Le rejet du PLFR 2026 et les difficultés rencontrées par le PLFI 2027 illustrent ainsi les obstacles auxquels le gouvernement pourrait être confronté pour faire passer ses orientations budgétaires. Au-delà du contenu des documents, c'est aussi sa capacité à faire appliquer les politiques convenues avec le FMI qui est en question.

Cependant, durant sa conférence de presse, Julie Kozack a tenu à rappeler que le FMI ne s'immisce pas dans les rapports entre le gouvernement et l'Assemblée nationale.

Deuxième point : finaliser les mesures correctives liées à la dette cachée.

Julie Kozack a également évoqué la nécessité de « finaliser les mesures correctives relatives aux déclarations erronées concernant la dette cachée ». Celles-ci visent notamment à renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques, à fiabiliser les rapports d’exécution budgétaire et à préserver la viabilité des finances publiques.

Pour le Sénégal, il s'agit de tirer les conséquences des irrégularités constatées dans l’épisode du misreporting ou de l’affaire de la dette dite cachée. Une étape importante pour restaurer la crédibilité des statistiques financières de l'État et les garanties de transparence exigées par le FMI.

Troisième point : obtenir des garanties de financement des créanciers officiels.

La dernière exigence concerne l'obtention d'assurances de financement, notamment de la part des créanciers officiels du Sénégal, principalement les États et les institutions publiques, dans le cadre du processus de traitement de la dette sénégalaise.

« Lorsque les membres du Comité officiel des créanciers, dans le cadre commun du G20, se réuniront et déclareront qu’ils approuvent la proposition présentée par le Sénégal, nous considérerons cela comme une assurance de financement. Cela nous permettra alors de soumettre le programme au Conseil d’administration et de le faire approuver », expliquait, le 16 octobre dernier, Zeine Zeidane, chef du département Afrique du FMI.

En réalité, le FMI ne demande pas nécessairement aux créanciers de débloquer immédiatement de nouveaux financements. L'institution veut surtout avoir l'assurance que le traitement envisagé de la dette permettra de dégager suffisamment de marges financières pour rétablir sa soutenabilité. Elle cherche également à s'assurer que les ressources mobilisées dans le cadre de son programme ne serviront pas simplement à rembourser d'autres créanciers.

Trois verrous à lever pour débloquer les 2,2 milliards de dollars

Le cadre budgétaire, les mesures correctives liées à la dette cachée et les garanties de financement des créanciers officiels constituent ainsi les trois principaux dossiers que le gouvernement sénégalais devra faire avancer pour espérer obtenir la validation définitive du programme de 2,2 milliards de dollars.

L'enjeu dépasse donc largement le seul décaissement des ressources du FMI. La validation du programme pourrait également faciliter la mobilisation de financements auprès d'autres partenaires internationaux. Mais, une prolongation du blocage pourrait entretenir les incertitudes sur la trajectoire budgétaire et financière du Sénégal, avec des conséquences sur la perception du risque et les conditions d'accès aux financements extérieurs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le FMI exige un cadre budgétaire cohérent avec les politiques et engagements convenus dans le programme. - Le Sénégal doit finaliser les mesures correctives liées aux déclarations erronées sur la dette cachée. - Le FMI attend des garanties de financement des créanciers officiels avant de soumettre le programme au Conseil d'administration.