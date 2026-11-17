Sénégal - FMI, rejet de budgets : Ces trois points “cruciaux” à régler pour ne pas dire adieu aux 2.2 milliards de dollars
Annoncé en grandes pompes le 1er septembre dernier, l’accord avec le Fonds monétaire international (FMI), conclu au niveau des services, attend toujours sa validation définitive par le Conseil d’administration de l’institution. Entre-temps, le Sénégal est entré dans une séquence politique et budgétaire particulièrement délicate, marquée par une confrontation entre l’exécutif et une majorité parlementaire désormais en rupture politique avec le camp présidentiel.
Le projet de Loi de finances rectificative (PLFR) 2026 a été rejeté par l’Assemblée nationale, tandis que le projet de Loi de finances initiale (PLFI) 2027 n’a pas obtenu l’aval de la Commission des finances et du Contrôle budgétaire. Ces développements éloignent-ils davantage le Sénégal du programme de 2,2 milliards de dollars du FMI ? Et quelles pourraient être leurs conséquences sur la perception du risque pays et l’accès aux financements internationaux ?
Julie Kozack, directrice du département de la communication du FMI, s’est exprimée sur la question, jeudi 12 novembre. Elle a expliqué que, pour passer à l’étape suivante, « à savoir l'approbation par le Conseil d'administration, il est nécessaire de finaliser les étapes convenues dans le cadre budgétaire actuellement en discussion ».
Premier point : un cadre budgétaire cohérent avec les engagements pris auprès du FMI.
Julie Kozack précise que « ce budget devra respecter les politiques convenues ». En effet, selon elle, trois éléments sont essentiels : l’engagement des autorités à respecter les politiques prévues dans le cadre du programme, l’existence d’un cadre budgétaire cohérent avec les politiques et les engagements convenus, ainsi que la capacité à les mettre en œuvre.
Le rejet du PLFR 2026 et les difficultés rencontrées par le PLFI 2027 illustrent ainsi les obstacles auxquels le gouvernement pourrait être confronté pour faire passer ses orientations budgétaires. Au-delà du contenu des documents, c'est aussi sa capacité à faire appliquer les politiques convenues avec le FMI qui est en question.
Cependant, durant sa conférence de presse, Julie Kozack a tenu à rappeler que le FMI ne s'immisce pas dans les rapports entre le gouvernement et l'Assemblée nationale.
Deuxième point : finaliser les mesures correctives liées à la dette cachée.
Julie Kozack a également évoqué la nécessité de « finaliser les mesures correctives relatives aux déclarations erronées concernant la dette cachée ». Celles-ci visent notamment à renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques, à fiabiliser les rapports d’exécution budgétaire et à préserver la viabilité des finances publiques.
Pour le Sénégal, il s'agit de tirer les conséquences des irrégularités constatées dans l’épisode du misreporting ou de l’affaire de la dette dite cachée. Une étape importante pour restaurer la crédibilité des statistiques financières de l'État et les garanties de transparence exigées par le FMI.
Troisième point : obtenir des garanties de financement des créanciers officiels.
La dernière exigence concerne l'obtention d'assurances de financement, notamment de la part des créanciers officiels du Sénégal, principalement les États et les institutions publiques, dans le cadre du processus de traitement de la dette sénégalaise.
« Lorsque les membres du Comité officiel des créanciers, dans le cadre commun du G20, se réuniront et déclareront qu’ils approuvent la proposition présentée par le Sénégal, nous considérerons cela comme une assurance de financement. Cela nous permettra alors de soumettre le programme au Conseil d’administration et de le faire approuver », expliquait, le 16 octobre dernier, Zeine Zeidane, chef du département Afrique du FMI.
En réalité, le FMI ne demande pas nécessairement aux créanciers de débloquer immédiatement de nouveaux financements. L'institution veut surtout avoir l'assurance que le traitement envisagé de la dette permettra de dégager suffisamment de marges financières pour rétablir sa soutenabilité. Elle cherche également à s'assurer que les ressources mobilisées dans le cadre de son programme ne serviront pas simplement à rembourser d'autres créanciers.
Trois verrous à lever pour débloquer les 2,2 milliards de dollars
Le cadre budgétaire, les mesures correctives liées à la dette cachée et les garanties de financement des créanciers officiels constituent ainsi les trois principaux dossiers que le gouvernement sénégalais devra faire avancer pour espérer obtenir la validation définitive du programme de 2,2 milliards de dollars.
L'enjeu dépasse donc largement le seul décaissement des ressources du FMI. La validation du programme pourrait également faciliter la mobilisation de financements auprès d'autres partenaires internationaux. Mais, une prolongation du blocage pourrait entretenir les incertitudes sur la trajectoire budgétaire et financière du Sénégal, avec des conséquences sur la perception du risque et les conditions d'accès aux financements extérieurs.
Commentaires (18)
Le problème réside dans le fait que le chef de l’exécutif au Sénégal ne dispose pas de la marge de manœuvre nécessaire pour asseoir une autorité politique, fondée sur une légitimité réelle, qui lui permettrait de prendre en les partenaires internationaux du Sénégal, des engagements avec l’assurance que le peuple sénégalais adhère véritablement aux décisions et aux programmes formulés en son nom.
Cela découle d’un déficit de légitimité, enraciné dans la manière dont il a accédé au pouvoir : sous l’aile d’un autre.
À certains égards, Diomaye n’est pas le président du peuple sénégalais, ni dans la dimension affective qu’implique cette fonction, ni au regard de ce qu’elle représente fondamentalement en démocratie, compte tenu des raisons pour lesquelles un candidat est élu président. Une élection présidentielle n’est pas un processus froid et mécanique ; c’est une rencontre entre un individu et son peuple, un moment de consensus né d’une évaluation approfondie et soutenue de cette personne, de ses engagements et de sa vision de la société. Ce processus est guidé par une intention clairement exprimée : briguer la présidence afin de mettre en œuvre un projet de société précis. Au sein du parti PASTEF, cet individu était, en réalité, Ousmane Sonko.
Diomaye, l’un des quatre candidats potentiels issus du PASTEF, a été, en quelque sorte, parachuté par nécessité, faisant office de substitut dicté par les circonstances. Il s’agissait d’un choix stratégique visant à contourner les obstacles dressés par le président Macky Sall, qui cherchait à bloquer tout candidat du PASTEF après l’inéligibilité d’Ousmane Sonko ; cela a permis au parti de rester dans la course par personne interposée. C’est précisément pour cette raison que les Sénégalais ont accordé leurs suffrages au candidat qu’on leur avait demandé de soutenir. Malheureusement, une telle stratégie ne peut aboutir qu’à l’installation d’un président « par procuration » — dépourvu de toute légitimité réelle. et à une profonde frustration chez le titulaire légitime de la fonction.
Par conséquent, et comme cela était tout à fait prévisible, après avoir accepté de jouer le jeu dans un premier temps, l’issue inévitable a été un revirement total une fois l’objectif atteint. L’objectif avait été de décrocher la victoire, ainsi que les espoirs suscités par l’élection, lesquels s’enracinaient dans une vision pour l’avenir du peuple sénégalais, pour finalement bifurquer vers des intérêts personnels, tout en échouant à asseoir une autorité fondée sur une quelconque forme de légitimité authentique.
ET CE SONT CES PRATIQUES QU'ON VOIT AVEC LE FMI
"La Voie de notre Salut se trouve sur celui qu'a pris L'AES"
Métina mais nagnou Mougn rëk.
Lëp dina Jiëkh
Et, cerise sur le gâteau, le père du traître est devenu son agent recruteur. Cela signifie que ce vieux cautionne, depuis le début, la trahison éhontée de son fils. Ces kaw-kaw ne quitteront pas aussi facilement les fonds politiques. De vrais badolos, des broussards complexés ! Il faut mettre c’est gars en quarantaine comme du temps des colons de vria indigènes pires que le Covid 😂
Aulieu de reflechir comment utiliser nos ressources endogenes, on s'endette pour payer des dettes et faire des dons.
C'est triste cette mentalite purement africaine.
On ne sortira JAMAIS de la pauvrete.
Pour maintenir quelqu'un dans la dépendance il consiste à l'empêcher d'acquérir son autonomie, que ce soit sur le plan matériel, financier ou même psychologique, pour pouvoir exercer un contrôle ou un pouvoir sur lui.
ET CE SONT CES PRATIQUES QU'ON VOIT AVEC LE FMI
"La Voie de notre Salut se trouve sur celui qu'a pris L'AES"
Elle a surtout souligné que les discussions souvent houleuses entre les députés et le gouvernement sont très fréquentes dans les démocraties et que cela n'aura aucune incidence sur la décision du FMI.
Arrêtez de raconter n'importe quoi !
votre raisonnement repose sur une contradiction fondamentale: vous invoquez la souverainete populaire tout en contestant le choix exprime par le peuple senegalais
si les Senegalais ont souverainement elu Diomaye, au nom de quel principe democratique peut-on leur expliquer qu'ils auraient en realité elu quelqu'un d'autre?
affirmer que les Sénégalais ont voté pour Diomaye uniquement parce qu'on leur avait demande de le faire revient à nier leur capacité de discernement
rien ne permet de pretendre que leur vote etait depourvu de toute adhesion personnelle au candidat.
on a voté Diomaye, un president parfaitement legitime, peut-etre precisement parce qu'on croyait voter pour la continuite du projet porté par Sonko. autrement dit, on attendait de Diomaye qu'il fasse du Sonko, puisque, dans des circonstances normales, ce projet aurait aussi du etre celui de Diomaye.
mais cela ne signifie pas que le mandat presidentiel appartenait a Sonko. le peuple a choisi Diomaye sur la base d'une certaine vision politique; il ne lui a pas donne un mandat de substitution. la legitimite de Diomaye n'est pas contestable, mais la question de la fidelite au projet sur lequel il a ete élu, elle, merite pleinement debat.
etre elu legitimement ne signifie evidemment pas etre politiquement quitte de ses engagements.
le peuple lui a donné les clés du palais, le FMI semble avoir le double !
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