Actualités

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR et Abdoulaye SÈYE

Tivaouane : 10 millions FCFA mobilisés pour enrôler plus de 3 000 personnes à la Couverture sanitaire universelle

L’accès aux soins de santé se retrouve au cœur d’une initiative de solidarité à Tivaouane. Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, président du mouvement And Defar Tivaouane, a mobilisé une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour faciliter l’enrôlement de plus de 3 000 personnes à la Couverture sanitaire universelle (CSU).

La cérémonie de remise symbolique des cartes s’est tenue le samedi 14 novembre 2026 à Tivaouane en présence de plusieurs acteurs et représentants du dispositif de couverture sanitaire.

À l’origine de cette initiative, des situations de détresse auxquelles Abdoulaye Ndiaye Ngalgou dit avoir été confronté. Il raconte notamment le cas d’une mère démunie, incapable de conduire son enfant malade à l’hôpital faute de moyens financiers, ainsi que celui d’un responsable de daara venu solliciter une aide pour des soins médicaux. Des expériences qui l’ont convaincu de la nécessité d’agir pour alléger les dépenses de santé des populations.

L’opération cible différentes couches de la société, notamment les femmes, les jeunes, les enfants et les personnes âgées. L’ambition est de permettre à des milliers de familles de bénéficier d’une meilleure protection sanitaire et de réduire les obstacles financiers à leur accès aux structures de santé.

Toutefois, la remise des cartes se fera progressivement. Selon les organisateurs, un premier lot d’environ 200 cartes a été confectionné pour la cérémonie symbolique. La distribution aux autres bénéficiaires doit se poursuivre dans les jours suivants. L’initiative a également suscité un engagement supplémentaire. Abdoulaye Sow a ainsi annoncé sa volonté de contribuer à l’enrôlement de 250 personnes.

Prenant part à la rencontre, une délégation de la SEN-CSU, conduite au nom de son directeur de l’Assurance, Magor Sow, a apporté des éclairages sur les modalités de fonctionnement du dispositif. Les représentants ont notamment rappelé que la cotisation annuelle est fixée à 7 000 FCFA, avec une subvention de 50 % de l’État, soit une contribution de 3 500 FCFA pour l’adhérent. Le dispositif prévoit également une prise en charge de 80 % des dépenses éligibles.

La délégation a insisté sur le respect du parcours de soins, qui commence au poste ou au centre de santé avant une éventuelle orientation vers l’hôpital. Les bénéficiaires doivent ensuite se rapprocher du bureau CSU pour la vérification de leur carte et l’établissement des documents nécessaires à la prise en charge. La couverture est par ailleurs valable sur l’ensemble du territoire national.

Au-delà de cette opération, un appel à la solidarité a été lancé à l’endroit des organisations communautaires, des associations de jeunes, des groupements de femmes et des bonnes volontés. Une intervention faite au nom de membres de la famille d’El Hadji Malick Sy a invité chacun à contribuer, selon ses moyens, à l’enrôlement d’un proche ou d’une personne vulnérable.

La rencontre a enfin permis de soulever la question de la prise en charge des pathologies lourdes. Une proposition a été formulée pour engager une réflexion avec l’agence en vue d'envisager une couverture renforcée pour les personnes confrontées à ces maladies.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, président du mouvement And Defar Tivaouane, a mobilisé 10 millions FCFA pour faciliter l'enrôlement de plus de 3 000 personnes à la Couverture sanitaire universelle (CSU). - La cérémonie de remise symbolique des cartes s'est tenue le samedi 14 novembre 2026 à Tivaouane ; un premier lot d'environ 200 cartes a été confectionné et la distribution se poursuivra dans les jours suivants. - La cotisation annuelle est fixée à 7 000 FCFA avec une subvention de 50 % de l'État (3 500 FCFA pour l'adhérent) et une prise en charge de 80 % des dépenses éligibles.