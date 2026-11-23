Actualités

Auteur: Doudou DIOP

Yeumbeul : Le colis de haschich venu de France qui a fait tomber un coiffeur

Un réseau de trafic de drogue entre le Sénégal et la France a été démantelé par la Brigade de recherches de la Sûreté urbaine de Guédiawaye. Le coiffeur M. Ba, 37 ans, est au cœur de cette filière internationale. Il a été arrêté le 18 novembre 2026 à son domicile, à Yeumbeul Comico.

Selon les informations de Seneweb, les policiers avaient été renseignés sur un réseau de trafic de drogue entre Yeumbeul et la France. Les investigations les ont conduits jusqu’au domicile de M. Ba, où ils ont découvert 24 plaquettes de haschich, d’un poids total de 2 kg 360 g.

La drogue avait été acheminée depuis la France dans un colis de groupage contenant des habits, des maillots et des lampes destinées à la décoration d’une maison. Le produit prohibé était dissimulé dans les bagages.

Lors de son premier interrogatoire, M. Ba a reconnu les faits de détention et de trafic de drogue. Il a expliqué avoir réceptionné le colis le 18 novembre, vers midi, auprès d’un gérant de magasin chargé de la collecte et de l’expédition de bagages à Yeumbeul. Il affirme avoir agi sur instruction de son grand frère, O. Niang, établi à Mantes-la-Jolie, en France.

D’après ses déclarations, son frère l’avait contacté par téléphone pour lui demander de récupérer le paquet. Une fois à son domicile, il l’a ouvert et a découvert la drogue dissimulée parmi les effets personnels.

Face aux enquêteurs, il a indiqué que les 24 plaquettes pouvaient être écoulées à environ 200 000 FCFA l’unité, voire un peu plus selon le marché. Il a ainsi évalué la valeur de la marchandise à près de 4,8 millions de francs CFA.

Confronté à des éléments faisant état d’échanges avec un certain Paul via WhatsApp, M. Ba a reconnu avoir été contacté par ce dernier, qui lui avait demandé de lui envoyer le produit. Il affirme avoir transmis des images de la drogue à son interlocuteur avant l’intervention policière.

Les enquêteurs ont également relevé que deux autres colis, qui n’étaient pas encore arrivés au Sénégal, portaient son numéro de téléphone, même si un autre nom, A. Sow, y figurait. M. Ba a soutenu que son frère ne lui avait pas communiqué l’identité du convoyeur et qu’il devait attendre l’arrivée des colis pour être contacté.

Au terme de sa garde à vue, M. Ba a été conduit devant le parquet de Pikine-Guédiawaye le 20 novembre dernier. Il a été placé sous mandat de dépôt pour offre et cession de drogue. Il sera jugé devant le tribunal des flagrants delits.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un coiffeur de 37 ans, M. Ba, a été arrêté le 18 novembre 2026 à son domicile à Yeumbeul Comico avec 24 plaquettes de haschich pesant 2 kg 360 g. - La drogue avait été acheminée depuis la France dans un colis de groupage contenant des habits, des maillots et des lampes, dissimulée dans les bagages. - M. Ba a été placé sous mandat de dépôt le 20 novembre pour offre et cession de drogue et sera jugé devant le tribunal des flagrants délits.