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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

« Zéro nénou bakhal » : le tacle ironique de JAMRA aux internautes sur les sujets LGBT

L’organisation JAMRA s’en prend aux internautes qui se mobilisent massivement dans les commentaires lorsqu’elle publie sur les questions liées à l’homosexualité. Dans une nouvelle sortie, elle dénonce ce qu’elle considère comme une mobilisation sélective de certains followers, qu’elle associe à des défenseurs des personnes LGBT.

​JAMRA affirme que ses contenus consacrés à la question du « Gordjiguène VIP » suscitent un afflux de commentaires virulents sur sa page Facebook. Elle cite, à titre d’exemple, une publication qui a enregistré 7 855 vues et 101 commentaires en une journée.

​À l’inverse, déplore-t-elle sur un ton ironique, les publications qu’elle qualifie de « plus saines » attireraient beaucoup moins de réactions. « Nous nous retrouvons alors avec zéro "nénou bakhal" de commentaires », écrit-elle, reprenant une expression wolof pour railler le faible engagement des internautes.

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​Loin de regretter cette baisse d’interactions, JAMRA dit s’en réjouir. Elle estime que la qualité des contenus prime sur leur popularité et considère que le désengagement de certains abonnés permet à l’organisation de préserver ses plateformes des insultes et des commentaires qu’elle juge malveillants.

​JAMRA affirme également que plusieurs internautes ont été écartés de ses pages Facebook, Instagram et TikTok à la suite d’opérations de modération. Elle évoque, dans un registre particulièrement virulent, une forme d’assainissement numérique ayant permis à l’organisation de se débarrasser de followers qu’elle qualifie d’« infiltrés et malintentionnés ».

​L’ONG attribue aussi le recul des interactions à un supposé mot d’ordre lancé dans certains cercles militants, invitant leurs membres à ne plus commenter, liker ou partager les publications de JAMRA.

​Dans la dernière partie de son message, JAMRA réaffirme son soutien aux autorités judiciaires et policières dans la lutte contre ce qu’elle qualifie de « salubrité publique anti-LGBT ».

​Elle appelle à l’application rigoureuse de la loi à l’encontre des personnes impliquées dans des infractions, notamment celles relatives à la transmission volontaire du VIH ou à la mise en danger de la vie d’autrui. Elle insiste sur le fait que, selon elle, aucune appartenance familiale, confrérique ou politique ne devrait constituer un facteur de protection face à la justice.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - JAMRA dénonce la forte mobilisation d'internautes dans les commentaires sous ses publications sur l'homosexualité, citant une publication ayant enregistré 7 855 vues et 101 commentaires en une journée. - JAMRA affirme que des internautes ont été écartés de ses pages Facebook, Instagram et TikTok via des opérations de modération, et évoque un supposé mot d'ordre militant invitant à ne plus interagir avec ses contenus. - JAMRA réaffirme son soutien aux autorités judiciaires et policières et appelle à l'application rigoureuse de la loi, notamment pour la transmission volontaire du VIH ou la mise en danger de la vie d'autrui.