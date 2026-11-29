Afrique

Auteur: Seneweb

17ᵉ Conférence des Ministres de l’Emploi de l’UEMOA : Idrissa Samb conduit une délégation auprès du Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô

Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô, a accordé une audience, ce vendredi 27 novembre 2026, à une importante délégation d’officiels ayant pris part à la 17ᵉ Conférence des Ministres de l’Emploi et de la Formation professionnelle de l’espace UEMOA, conduite par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Idrissa Samb. Cette visite officielle faisait suite à quatre jours de travaux tenus dans la capitale sénégalaise.

​À cette occasion, Idrissa Samb et ses homologues ont rendu compte au chef du Gouvernement des conclusions majeures issues de ces assises placées sous le signe d'une priorité centrale : « De la formation à l’insertion durable : l’impact des compétences d’avenir et de la transformation des systèmes de formation professionnelle sur les jeunes et les femmes dans l’espace UEMOA ».

​Hommage à la Teranga sénégalaise et cap sur les compétences d'avenir

​S'exprimant au nom de l'ensemble de la délégation, les hôtes du Sénégal ont chaleureusement remercié les autorités et le peuple sénégalais pour la qualité remarquable de l’organisation de cette 17ᵉ édition ainsi que pour la Teranga dont ils ont bénéficié durant leur séjour à Dakar. À l'issue de cette rencontre, Idrissa Samb a réaffirmé l'engagement commun des pays membres à faire des compétences d'avenir le véritable moteur de l'épanouissement de la jeunesse ouest-africaine.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô a reçu le 27 novembre 2026 une délégation conduite par le ministre Idrissa Samb, après la 17ᵉ Conférence des Ministres de l'Emploi et de la Formation professionnelle de l'UEMOA. - La délégation a rendu compte des conclusions de quatre jours de travaux tenus à Dakar, placés sous le thème « De la formation à l'insertion durable ». - Idrissa Samb a réaffirmé l'engagement commun des pays membres à faire des compétences d'avenir le moteur de l'épanouissement de la jeunesse ouest-africaine.