Afrique

Auteur: Bernadin PATINVOH

Abdoulaye Diop : « Quand le Mali se bat contre le terrorisme, une bonne partie de l’Afrique regarde ailleurs »

Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop participe actuellement à la 18e édition du Forum International MEDays à Tanger au Maroc. Lors de sa prise de parole hier jeudi 26 novembre, l’officiel malien a évoqué la nécessité pour le continent africain d’avoir une approche collective en ce qui concerne sa sécurité.

« L’Afrique a les capacités humaines et les ressources financières pour assurer sa propre sécurité »

« Aujourd’hui chaque pays se bat pour sa sécurité…Quand le Mali se bat contre le terrorisme, il y a une bonne partie de l’Afrique qui regarde ailleurs. Il faut que l’Afrique aborde cette question de façon solidaire. L’Afrique a les capacités humaines et les ressources financières pour assurer sa propre sécurité », a assuré le ministre Diop.

Ce qui semble manquer selon lui, c’est une prise de conscience collective que la sécurité de l’un implique celle de l’autre.

« Est-ce que nous comprenons que quand le Mali est attaqué, quand l’AES est attaqué, nous sommes tous attaqués ? Aujourd’hui je pense que c’est ça notre problème. Les Africains eux-mêmes n'ont pas compris ça. Dans les groupes terroristes qui opèrent au Mali, il y a presque toutes les nationalités. Quand ils ont fini avec le Mali avec (leurs) drones, ils vont aller attaquer les autres pays », a déclaré le chef de la diplomatie malienne.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Abdoulaye Diop a déclaré que « quand le Mali se bat contre le terrorisme, une bonne partie de l’Afrique regarde ailleurs ». - Selon lui, l’Afrique a les capacités humaines et les ressources financières pour assurer sa propre sécurité. - Il a affirmé que dans les groupes terroristes opérant au Mali, il y a presque toutes les nationalités.