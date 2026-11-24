Afrique

Auteur: Doudou SEYDI

Académie technologique du Faso : souveraineté du savoir ou vitrine du pouvoir ?

Le projet de construction a été acté en Conseil des ministres le 17 décembre 2025. Il s’inscrit dans la vision de développement endogène prônée par le capitaine Ibrahim Traoré, avec une élite formée sur place qui sera « le pilier de la refondation de l’État ». L’académie est bâtie sur environ soixante hectares dans la commune rurale de Pabré. Le décret de création a été adopté au Conseil des ministres du 2 juillet. La Présidence a annoncé 250 admis pour la première cohorte. L’académie est inaugurée ce 23 novembre, pour un coût de plus de 37 milliards, selon la presse.

Le choix politique : arrêter la saignée

L’Afrique forme ses cerveaux, puis les regarde partir. Elle expédie ses matières premières brutes, puis rachète ailleurs ce qu’elles deviennent. Le projet vise cette double blessure. Il s’inscrit dans la logique AES : or, uranium, lithium, coton transformés sur place, par des ingénieurs formés sur place. L’idée est juste. Un pays qui veut sa souveraineté industrielle ne peut pas sous-traiter éternellement son intelligence technique.

Cependant, la souveraineté technologique ne se décrète pas par un décret. Le Burkina n’est pas le premier à le tenter, et la rhétorique ne remplace ni les laboratoires, ni les chaînes de production, ni les débouchés.

Le rattachement à la Présidence : priorité et risque

Être rattaché à la Présidence donne à l’ATF le poids politique, les budgets et la rapidité qui manquent aux universités publiques, étranglées par le sous-financement. C’est un signal fort : l’État place cette académie au sommet de ses priorités.

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Mais une université vit de liberté académique, de débat et de recherche indépendante. Une institution d’élite sous tutelle directe d’un pouvoir de transition peut très vite devenir une école de loyauté autant que de compétence. Il faut surveiller qui dirige, qui recrute, qui enseigne, et si la critique y a droit de cité. Un régime d’exception peut-il produire une science libre ? C’est la vraie question.

Les défis : où le projet se joue

L’encadrement : un bâtiment ne forme personne. Il faut des professeurs de rang mondial. D’où l’appel à la diaspora : le gouvernement parle d’un vivier complémentaire d’enseignants et d’experts associés. Mais un chercheur installé à l’étranger acceptera-t-il de rentrer dans un pays en guerre contre le terrorisme, avec des salaires et des conditions incertains ?

Les équipements : Des filières lourdes comme le nucléaire exigent des infrastructures, des normes de sécurité et des partenariats techniques coûteux. Les 37 milliards seront vite absorbés par la réalité.

La sécurité : Pabré est à la périphérie nord de Ouagadougou, mais le pays vit sous la menace djihadiste. Protéger 250 jeunes, des équipements sensibles et des enseignants étrangers n’est pas un détail.

La rétention : former des ingénieurs d’élite est une chose. Les retenir en est une autre. Sans emplois, sans industries, sans salaires compétitifs, ils partiront avec leur diplôme d’excellence, et l’Afrique aura financé la formation d’autres économies.

La comparaison : pôle d’excellence ou symbole ?

Le continent est plein d’académies d’élite lancées en grande pompe, puis étouffées par le manque de moyens, de continuité ou de liberté. L’ATF ne sera jugée ni à son inauguration ni à son décret. Elle le sera dans dix ans, à travers trois indicateurs : Où sont ses diplômés ? Qu’ont-ils construit pour le Burkina ? L’institution a-t-elle survécu à ceux qui l’ont fondée ?

Si l’ATF devient un vrai laboratoire de souveraineté, c’est une leçon pour toute l’Afrique de l’Ouest. Si elle reste une vitrine du pouvoir, elle ne sera qu’un monument de plus.

Le diagnostic du Burkina est juste : un continent qui n’enseigne pas ses propres techniciens reste le client des autres. Mais une académie n’est pas une fin, c’est un pari qui demande de la durée, de l’indépendance intellectuelle et une économie capable d’absorber ceux qu’elle forme. Pour l’instant, 250 jeunes portent ce pari. L’Afrique les regarde, sans naïveté et sans mépris.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le projet de l'Académie technologique du Faso a été acté en Conseil des ministres le 17 décembre 2025 et inauguré le 23 novembre pour un coût de plus de 37 milliards, selon la presse. - L'académie est bâtie sur environ soixante hectares dans la commune rurale de Pabré, avec 250 admis annoncés par la Présidence pour la première cohorte. - L'ATF est rattachée à la Présidence, ce qui lui donne poids politique et budgets, mais pose la question de la liberté académique d'une institution sous tutelle directe d'un pouvoir de transition.