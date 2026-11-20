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Auteur: AFP

Afrique du Sud : 5 590 meurtres en trois mois, soit 60 morts par jour malgré un léger recul

L’Afrique du Sud a enregistré moins de meurtres en trois mois, avec 5.590 personnes tuées, a indiqué vendredi le ministère de la Police mais 60 meurtres par jour sont toujours recensés en moyenne dans le pays.

Ce pays, qui compte environ 63,5 millions d’habitants, affiche l’un des taux d’homicides les plus élevés au monde et a été secoué par une série d’attaques meurtrières ces dernières semaines.

Le nombre de meurtres a diminué de 204 entre juillet et septembre par rapport à la même période l’an dernier, a précisé le ministère, poursuivant une tendance à la baisse de la criminalité.

Sur les 5.590 meurtres enregistrés au cours du trimestre, 4.819 victimes étaient des hommes, 581 des femmes et 149 des enfants, a indiqué la police, qui n’a pas pu déterminer l’âge et le sexe de 41 victimes.

"Les chiffres de la criminalité violente dans notre pays restent élevés. Nous pouvons dire que le taux de meurtre est en train de baisser...mais les chiffres restent élevés", a déclaré aux journalistes le ministre de la Police par intérim, Firoz Cachalia.

La publication de ces statistiques interviennent après la mort de 17 personnes dans deux fusillades distinctes plus tôt cette semaine.

La police a découvert neuf corps lundi dans un bidonville en périphérie de Pretoria.La veille, des agents intervenant après des signalements de coups de feu tard ont trouvé un véhicule criblé de balles près de Pietermaritzburg, où huit personnes ont été tuées.

Le ministre a qualifié ces meurtres de "très préoccupants" et a indiqué qu'ils étaient liés au crime organisé.

La police a également enregistré 2.444 cas d’infractions sexuelles, soit une diminution de 343. Les autorités ont signalé une hausse des tentatives de meurtre, qui s’élèvent désormais à 7.470.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’Afrique du Sud a enregistré 5 590 meurtres entre juillet et septembre, soit 60 morts par jour en moyenne. - Le nombre de meurtres a diminué de 204 par rapport à la même période l’an dernier. - Sur ces 5 590 meurtres, 4 819 victimes étaient des hommes, 581 des femmes et 149 des enfants.