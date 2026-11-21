Afrique du Sud : Des policiers armés de fusil d’assaut à l’audience de Kemi Séba à Pretoria
Kemi Seba est loin d’entrevoir le bout du tunnel. Arrêté depuis avril 2026 en Afrique du Sud, alors qu’il tentait de rejoindre « illégalement » le Zimbabwe via le fleuve Limpopo, l’activiste panafricaniste béninois croupit toujours en prison. Ses avocats réclament en vain sa libération.
Hier vendredi 20 novembre, l'activiste était encore devant le juge qui devait se prononcer sur la demande d’extradition formulée par le Bénin à son encontre. L’audience a été reportée au 03 février 2027.
Une suspicion d’évasion
Le parquet n’aurait pas encore reçu l’autorisation du Ministère de la justice pour lancer la procédure d’extradition.
Hier vendredi, l’audience s’est déroulée en présence de policiers d'élite cagoulés et armés de fusils d’assaut.
En effet, le procureur a déclaré détenir des informations selon lesquelles l’activiste béninois projetait de s’évader en simulant un malaise. Avant le début des débats, le même procureur avait demandé à ce que Kemi Seba comparaisse les chevilles menottées. Mais sa demande a été rejetée.
Le panafricaniste est apparu sans menottes à l’audience.
Rappelons qu’il est visé par deux mandats d’arrêt internationaux délivrés par le Bénin pour blanchiment d’argent et apologie de crimes contre la sûreté de l’Etat.
Commentaires (3)
Sinon c'était dans les années 60 70 80 il serait abattu depuis très longtemps pour terminé en héros mythique niou koy wakhetaner
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