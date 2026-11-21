Afrique

Auteur: Bernardin PATINVOH

il y a 2 heures

Afrique du Sud : Des policiers armés de fusil d’assaut à l’audience de Kemi Séba à Pretoria

Kemi Seba est loin d’entrevoir le bout du tunnel. Arrêté depuis avril 2026 en Afrique du Sud, alors qu’il tentait de rejoindre « illégalement » le Zimbabwe via le fleuve Limpopo, l’activiste panafricaniste béninois croupit toujours en prison. Ses avocats réclament en vain sa libération.

Hier vendredi 20 novembre, l'activiste était encore devant le juge qui devait se prononcer sur la demande d’extradition formulée par le Bénin à son encontre. L’audience a été reportée au 03 février 2027.

Une suspicion d’évasion

Le parquet n’aurait pas encore reçu l’autorisation du Ministère de la justice pour lancer la procédure d’extradition.

Hier vendredi, l’audience s’est déroulée en présence de policiers d'élite cagoulés et armés de fusils d’assaut.

En effet, le procureur a déclaré détenir des informations selon lesquelles l’activiste béninois projetait de s’évader en simulant un malaise. Avant le début des débats, le même procureur avait demandé à ce que Kemi Seba comparaisse les chevilles menottées. Mais sa demande a été rejetée.

Le panafricaniste est apparu sans menottes à l’audience.

Rappelons qu’il est visé par deux mandats d’arrêt internationaux délivrés par le Bénin pour blanchiment d’argent et apologie de crimes contre la sûreté de l’Etat.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Kemi Seba, arrêté depuis avril 2026 en Afrique du Sud, est toujours en prison et ses avocats réclament en vain sa libération. - L'audience du vendredi 20 novembre sur la demande d'extradition du Bénin a été reportée au 03 février 2027, le parquet n'ayant pas encore reçu l'autorisation du Ministère de la justice. - L'audience s'est déroulée en présence de policiers d'élite cagoulés et armés de fusils d'assaut, le procureur affirmant détenir des informations sur un projet d'évasion de Kemi Seba.