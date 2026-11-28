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Auteur: AFP

Au Nigeria, la réduction de l'aide humanitaire fait grossir les rangs des jihadistes

Chaque mois, Musa, un pêcheur nigérian, part avec des dizaines d'autres personnes d'une ville située sur les rives du lac Tchad pour s'enfoncer profondément dans le territoire contrôlé par les jihadistes de Boko Haram, afin d'accéder aux îles où les poissons abondent.

Pour des raisons de sécurité, les noms des pêcheurs ayant parlé à l'AFP sont fictifs.

Depuis plus d'une décennie, Musa, homme de 46 ans originaire de Doron Baga (nord-est du Nigeria), qui avait fui sa ville lorsque les jihadistes y sont arrivés, dépendait des distributions alimentaires organisées par des organisations caritatives internationales pour nourrir ses deux épouses et ses neuf enfants.

Mais sa vie a basculé à nouveau l'année dernière lorsque les États-Unis de Donald Trump ont réduit drastiquement leur aide étrangère, ce qui a considérablement diminué le financement des ONG qui apportent une aide humanitaire à des centaines de milliers de personnes déplacées par le conflit jihadiste qui sévit au Nigeria depuis 17 ans.

À travers des entretiens avec des agriculteurs, des ONG et des sources des services de renseignement, l'AFP a appris comment des pêcheurs comme Musa estiment n'avoir désormais d'autre choix que de chercher du travail auprès des jihadistes pour nourrir leurs familles.

Leurs témoignages illustrent la complexité de la crise sécuritaire et du conflit jihadiste qui ronge le pays le plus peuplé d'Afrique, alors même que le gouvernement américain a renforcé son soutien militaire au président Bola Ahmed Tinubu, qui briguera un nouveau mandat en janvier.

- "Nous faisons ce qu'ils disent" -

Chaque matin, après avoir payé une taxe, Musa et d'autres pêcheurs sont transportés par des combattants de Boko Haram à bord de grands bateaux à moteur depuis les rives du lac près de Baga jusqu'aux îles de Shuwa et Dan-Katsina, réputées pour leurs immenses réserves de poissons.

"Une fois sur leur territoire, nous faisons partie des leurs et nous faisons ce qu'ils disent, car nous n'avons pas le choix", explique Musa à l'AFP par téléphone.

Comme des milliers d'autres, il vivait depuis une dizaine d'années dans un camp pour déplacés à Maiduguri, la capitale de l'État de Borno, épicentre de la violence jihadiste.

Avant même la réduction de l'aide américaine, le gouvernement de l'État avait commencé à fermer ces camps, poussant les familles déplacées vers des zones dont les organisations humanitaires avertissent qu'elles n'étaient pas libérées des jihadistes.

Face à l'armée nigériane, les jihadistes ont perdu du terrain depuis les pires heures du conflit au milieu des années 2010, mais les combats se poursuivent et les populations rurales sont toujours prises pour cibles.

Arzika, un autre pêcheur originaire de Baga, assure qu'il préfère courir les "risques énormes" liés à la pêche en territoire jihadiste plutôt que de voir sa famille souffrir de la faim.

En contrepartie du droit de pêcher, les pêcheurs accomplissent des missions pour les jihadistes : ils leur livrent des provisions et les tiennent informés de la situation dans les zones échappant à leur contrôle.

Pris entre les jihadistes et l'armée, les pêcheurs sont régulièrement accusés par les autorités de collaborer avec l'ennemi et sont parfois victimes d'attaques militaires.

- "Pas d'autre choix" -

Les coupes de l'aide humanitaire et l'insécurité croissante ont poussé la faim dans certaines parties du Nord-Est nigérian à des niveaux jamais vus depuis près d'une décennie, selon le Programme alimentaire mondial (PAM), le plus grand distributeur international d'aide alimentaire.

Plus de 17 millions de personnes réparties dans neuf États touchés par le conflit dans le nord du Nigeria "connaissent des niveaux de faim correspondant à une crise, une situation d'urgence ou une catastrophe", soit une augmentation de près de deux millions par rapport à l'année dernière, estime le PAM.

"Les organisations humanitaires reçoivent bien moins que ce dont elles ont besoin, et certaines ont été contraintes de cesser complètement leurs activités", explique à l'AFP Arjun Jain, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Nigeria.

Selon lui, la réduction significative des financements s'accompagne d'une détérioration de la situation sécuritaire.

"Après avoir été déplacés vers des lieux incapables de subvenir correctement à leurs besoins, notamment dans certaines régions du Niger voisin, les réfugiés nigérians sont confrontés à des choix impossibles. Ils peuvent rentrer chez eux et vivre dans une extrême pauvreté, en voyant leur situation se détériorer encore davantage", ou "se sentir contraints de rejoindre des gangs ou des groupes armés simplement pour survivre", détaille M. Jain.

Sani Abdullahi, syndicaliste représentant les pêcheurs de Borno, confirme que les coupes dans l'aide alimentaire ont fait du lac contrôlé par les jihadistes la seule option de survie pour nombre de ses collègues.

"Beaucoup n'ont pas d'autre choix", constate-t-il.

Abdulaziz Mala, directeur exécutif de Swift Relief, une organisation caritative basée à Maiduguri, indique que certains jeunes hommes se sont orientés vers la drogue, le vol et les enlèvements contre rançon, tandis que d'autres sont devenus "des recrues faciles et des instruments dociles" pour les jihadistes.

Malgré ces réductions, un porte-parole du département d'État américain a assuré à l'AFP que "les États-Unis restent la nation la plus généreuse au monde en matière d'aide humanitaire vitale", ayant acheminé plus de 4,8 milliards de dollars (4,3 milliards d'euros) par l'intermédiaire d'agences des Nations unies telles que l'OCHA (interventions d'urgence), l'Unicef (enfance) et le PAM en 2025.

"Le Nigeria bénéficie considérablement de ce financement", a déclaré le porte-parole, ajoutant qu'il fallait faire "davantage", en particulier pour "venir en aide aux personnes déplacées".

L'AFP a contacté le ministère nigérian des Affaires humanitaires et de l'armée pour obtenir leurs commentaires, mais n'a reçu aucune réponse.

- Boko Haram encaisse -

Le lac Tchad et ses nombreuses îles, à cheval sur le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad, est en grande partie sous le contrôle de Boko Haram.

Ses eaux poissonneuses, sa végétation luxuriante et son sol fertile attirent pêcheurs, agriculteurs, éleveurs et bûcherons, qui paient une "taxe" pour pêcher, cultiver, faire paître leur bétail et ramasser du bois de chauffage.

Cela a donné à Boko Haram un avantage financier sur son rival lié à l'État islamique, la Province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), qui ne contrôle que des franges restreintes du lac et qui est confrontée à une crise de liquidités.

Les enlèvements contre rançon constituent également une activité lucrative pour les groupes djihadistes au Nigeria, et notamment pour Boko Haram.

Selon un rapport du cabinet de conseil SBM Intelligence basé à Lagos (sud-ouest), environ 5 millions d'euros de rançon ont été versés entre juillet 2025 et juin 2026, dont 90 % ont été captés par Boko Haram suite à deux enlèvements de masse : celui de 260 écoliers de l'école catholique St Mary dans le village reculé de Papiri (État du Niger), et celui de plus de 400 personnes à Ngoshe (État de Borno).

Le gouvernement a nié avoir versé ces rançons.

- "Dans la fleur de l'âge" -

Grâce à ces revenus, Boko Haram est en mesure d'attirer dans ses rangs des hommes jeunes sans perspectives.

"Boko Haram a de l'argent à dépenser et les personnes trop faibles pour braver les épreuves sont attirées par eux", constate Babakura Kolo, membre d'une milice antijihadiste qui apporte son aide à l'armée nigériane.

En février, Boko Haram a lancé une campagne de recrutement visant à enrôler 1.500 combattants dans la forêt à cheval sur les États de Yobe et de Borno, près de la frontière avec le Niger, selon une source des services de renseignement.

En moins d'une semaine, plus de "5.000 candidats se sont présentés, certains venant d'aussi loin que le Tchad", a expliqué cette source à l'AFP.

Cette information a été corroborée par Sani, un pêcheur, et Kolo, un milicien. "Ce sont tous des jeunes hommes dans la fleur de l'âge", selon Kolo.

S'associer à Boko Haram revient à "jouer à la roulette russe, avec des conséquences éventuellement mortelles", souligne Abdulaziz Mala, de l'ONG Swift Relief, car les pêcheurs "risquent d'être pris pour des insurgés" par l'armée.

En mai, des dizaines de pêcheurs nigériens ont été tués par des avions de combat tchadiens qui ont pilonné l'île de Shuwa. Ces bombardements ont fait suite à des attaques de Boko Haram qui ont coûté la vie à une trentaine de soldats tchadiens, dont deux généraux.

"Si les gens recevaient de l'aide, pourquoi prendraient-ils ce risque et mettraient-ils leur vie en danger ?", questionne le pêcheur Abdullahi.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La réduction de l'aide étrangère américaine a fortement diminué le financement des ONG humanitaires au Nigeria, poussant des pêcheurs déplacés comme Musa à chercher du travail auprès des jihadistes de Boko Haram pour nourrir leurs familles. - En contrepartie du droit de pêcher en territoire jihadiste, les pêcheurs livrent des provisions aux jihadistes et les informent de la situation dans les zones hors de leur contrôle, tout en étant accusés par les autorités de collaborer avec l'ennemi. - Selon le PAM, plus de 17 millions de personnes dans neuf États du nord du Nigeria connaissent des niveaux de faim de crise, d'urgence ou de catastrophe, soit près de deux millions de plus que l'année précédente.