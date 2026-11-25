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Auteur: Bernardin Patinvoh

il y a 1 heure

Bénin : Condamné à 2 ans de prison, l’ex-DG de la police Louis Philippe Houndégnon regagne son domicile

Louis Philippe Houndégnon est un homme libre. L'ancien Directeur général de la police nationale est sorti de prison hier mardi 24 novembre 2026 après sa condamnation à 2 ans de réclusion lundi pour "harcèlement par le biais de moyens électroniques" et "incitation à la rébellion", rapporte Bip radio.

Le général de police ne pouvait plus être maintenu en prison, parce qu'ayant déjà passé plus deux ans en détention préventive.

Son neveu et coaccusé Camille Amoussou relaxé

Il a donc quitté l’univers carcéral en compagnie de son neveu et coaccusé Camille Amoussou. Ce dernier a bénéficié d'une relaxe.

Rappelons que l’ex-DGPN doit également s’acquitter d’une amende de 2 millions de FCFA.

Il avait été arrêté en novembre 2024 après des déclarations chocs faites dans des vidéos et interviews publiées sur les réseaux sociaux contre les réformes menées par le président d’alors, Patrice Talon.

Le général de police avait par ailleurs évoqué des projets de coups d’Etat, affirmant avoir été approchés à plusieurs reprises pour participer à ces putschs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Louis Philippe Houndégnon, ex-Directeur général de la police nationale, est sorti de prison le mardi 24 novembre 2026 après sa condamnation à 2 ans de réclusion pour « harcèlement par le biais de moyens électroniques » et « incitation à la rébellion ». - Il ne pouvait plus être maintenu en prison car il avait déjà passé plus de deux ans en détention préventive. - Son neveu et coaccusé Camille Amoussou a été relaxé, et l'ex-DGPN doit également s'acquitter d'une amende de 2 millions de FCFA.