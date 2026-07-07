Afrique

Auteur: Bernardin Patinvoh

il y a 1 jour

Bénin : Déclaré mort la nuit, il se réveille au petit matin, se débarrassant de son linceul

C’est une histoire qui fait froid dans le dos. Au Bénin, un sexagénaire déclaré mort dans la nuit du vendredi 03 juillet 2026 s’est réveillé le lendemain matin, alors que ses parents et proches s’apprêtaient à l’enterrer.

Les faits se sont déroulés à Gbozounmè, une localité de la commune d’Avrankou (Sud-Bénin). Il faut dire que le sexagénaire est de confession musulmane. Donc après avoir été déclaré mort, il a été lavé et enveloppé dans un linceul blanc, conformément aux rites funéraires islamiques.

« Quand il s’est réveillé, certains ont cru à un miracle, d’autres ont eu la peur de leur vie »

Ses parents attendaient le lendemain pour l’enterrer. Mais coup de théâtre ! Vers 6 heures du matin, l’homme reprend connaissance, se débarrasse de son linceul et se porte dans la cour commune.

Ses parents n’en croyaient pas leurs yeux. « Tout le monde était en pleurs et se préparait pour la prière des morts. Quand il s’est réveillé, certains ont cru à un miracle, d’autres ont eu la peur de leur vie », a confié un témoin au journal Le Matinal.

La panique a vite laissé place à la joie. L’homme revenu d’entre les morts, a rapidement été pris en charge par ses proches.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un sexagénaire déclaré mort dans la nuit du 3 juillet 2026 à Gbozounmè (Bénin) s’est réveillé le lendemain matin. - Il avait été lavé et enveloppé dans un linceul blanc selon les rites funéraires islamiques. - Vers 6 heures, il s’est débarrassé de son linceul et s’est rendu dans la cour commune, provoquant stupeur et joie.