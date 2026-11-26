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Auteur: Bernardin PATINVOH

Bénin : Le gouvernement lance une plateforme d'accès au crédit en 48 h chrono

Au Bénin, le gouvernement a lancé hier mardi 24 novembre, la Plateforme nationale d’inclusion financière. Cet outil permet aux acteurs économiques d’avoir accès au programme "Crédit en 48 h".

Comme son nom l’indique, ce programme met à disposition des entrepreneurs, commerçants, artisans, acteurs économiques et autres particuliers, du crédit en 48 h chrono.

Les étapes à suivre pour obtenir son crédit digital

Il suffit d’accéder au site www.pnif.bj et de suivre les étapes. C’est-à-dire : renseigner son identifiant NPI, confirmer son identité grâce au code reçu par sms, choisir son activité, le montant souhaité et la durée des remboursements.

La plateforme vous présente les offres de financement auxquelles vous êtes éligible et les conditions d’accès à ces offres. Vous n’avez qu’à choisir votre offre et signer votre contrat de manière sécurisée avec un code reçu par sms. Juste après la signature, le chrono est lancé.

Vous pouvez suivre l’évolution de votre demande directement, depuis votre espace personnel. Si vous ne souhaitez plus contracter le crédit, il est possible de vous rétracter dans les 10 h qui suivent.

En tout cas, si le processus est finalisé, votre financement est versé sur votre compte sous 48 h. Vous pouvez ensuite consulter votre échéancier et suivre facilement vos remboursements.

L’acteur économique peut emprunter entre 50 000 FCFA et 50 000 000 FCFA sur la plateforme

Pour le Directeur du Fonds national de la microfinance (FNM) , Adeyemi Joël Affoyon, le « programme Crédit en 48h vise à faciliter et à accélérer la mise à disposition de financement à tous les acteurs de la vie économique béninoise ». Ces financements viennent des institutions de microfinance partenaires du FNM. L’acteur économique peut emprunter entre 50 000 FCFA et 50 000 000 FCFA sur cette plateforme.

Pour être éligible il faut se faire enrôler dans une structure de microfinance

Tout le monde n’est toutefois pas éligible au montant maximum. En effet, il faut avoir un historique auprès de son institution de microfinance pour que grâce à cet historique l’institution de microfinance mette à votre disposition le montant qu’elle juge adéquat par rapport à la pertinence de votre projet.

Pour souscrire à un crédit en 48h il faut d’abord s’enrôler auprès d’une institution de microfinance et faire ensuite sa demande sur la plateforme. Les crédits proposés sont des crédits de consommation, d’investissement ou des facilités pour soutenir des besoins en fonds de trésorerie.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le gouvernement béninois a lancé le 24 novembre la Plateforme nationale d'inclusion financière, donnant accès au programme « Crédit en 48 h ». - Les demandes se font sur www.pnif.bj avec l'identifiant NPI, et le financement est versé sous 48 h après signature du contrat. - L'emprunt possible va de 50 000 à 50 000 000 FCFA, mais il faut d'abord s'enrôler auprès d'une institution de microfinance pour être éligible.