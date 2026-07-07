Bénin : L’ex-président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou démissionne de son mandat de député
Réélu député lors des Législatives de 2026, l’ex-président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou a décidé de mettre fin à ses fonctions parlementaires. Selon le journal de service public La Nation qui rapporte l'information, la lettre de démission a été déposée sur la table du président du parlement le jeudi 02 juillet dernier.
Le natif de Ko-Koumolou quitte donc l’Assemblée nationale où il siège depuis 2007. Sa prochaine destination est connue : le Sénat. La nouvelle institution inventée par la réforme constitutionnelle de novembre 2025.
Membre de droit du Sénat
En réalité, Louis Vlavonou figure parmi les membres de droit de cet organe d’Etat, à cause de son statut d’ancien président du Parlement. Il rejoint donc ses illustres aînés, en l’occurrence Adrien Houngbédji, Amoussou Bruno, Mathurin Nago et Antoine Idji Kolawolé.
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- Louis Gbèhounou Vlavonou a démissionné de son mandat de député le 2 juillet 2025.
- Il quitte l’Assemblée nationale où il siégeait depuis 2007.
- Il rejoindra le Sénat comme membre de droit en tant qu’ancien président du Parlement.
Auteur: Bernardin PATINVOH Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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