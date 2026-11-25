Afrique

Auteur: Harouna NEYA

il y a 1 heure

Burkina Faso : 181 drones et des équipements militaires interceptés à l’aéroport

La Brigade spéciale des Douanes de l’Aéroport (BSA) a intercepté plusieurs matériels sensibles, dont 181 drones, des équipements militaires et des terminaux de communication satellitaire Starlink.

La valeur des drones saisis est estimée à plus de 80 millions de FCFA. Ces opérations s’inscrivent dans le dispositif de lutte contre l’introduction irrégulière d’équipements susceptibles de compromettre la sécurité nationale.

Le Directeur général des Douanes, l’Inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a salué la vigilance et le professionnalisme des agents mobilisés.

Il a appelé les populations à respecter la réglementation sur l’importation de matériels sensibles et à collaborer avec les services compétents.

Ces saisies visent notamment à prévenir les usages malveillants de ces équipements et à renforcer la protection du territoire national.