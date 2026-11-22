Afrique

Auteur: Harouna NEYA

Burkina Faso : 76 169 ressortissants rapatriés de Guinée

Le Burkina Faso a achevé le rapatriement de 76 169 de ses ressortissants depuis la Guinée, dont près de 16 000 enfants. Le dernier convoi est arrivé à Ouagadougou dans la nuit du 18 novembre 2026. Cette opération fait suite à l’interdiction de l’exploitation illégale de l’or décrétée le 2 novembre par les autorités guinéennes.

Face à l’ampleur des retours, Ouagadougou essaie de trouver les moyens en place pour favoriser la réinsertion socio-économique des personnes rapatriées.

Par ailleurs, près de 2 000 ressortissants étrangers, notamment togolais, béninois, ivoiriens et nigériens, sont recensés dans des centres d’accueil au Burkina Faso. Des concertations avec leurs ambassades sont en cours pour organiser leur retour dans leurs pays respectifs.