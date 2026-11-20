Burkina Faso : le gouvernement prononce la dissolution du Syndicat des pharmaciens
Le Conseil des ministres a adopté, le jeudi 19 novembre 2026, un décret portant dissolution du Syndicat des pharmaciens du Burkina Faso.
Selon le ministre de la Justice, Édasso Rodrigue Bayala, cette décision est motivée par l’exercice d’activités jugées contraires aux dispositions statutaires de l’organisation.
Le ministre a toutefois précisé que cette dissolution ne remet pas en cause l’exercice de la profession pharmaceutique ni les activités des pharmacies sur le territoire national.
Commentaires (5)
Jamais ils ne s'intéresseront aux processus pour mettre en place des économies structurées, compétitives, des réformes institutionnelles, sociales, politiques pertinentes. ils courent toujours pour faire mal à certains, coffrer d'autres, etc
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