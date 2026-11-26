Burkina Faso : un réseau de trafic de produits pharmaceutiques et de chanvre indien démantelé
La Police nationale du Burkina a démantelé un réseau présumé de trafic de produits pharmaceutiques prohibés à Pô, à l’issue d’une opération menée par l’Antenne régionale de l’Unité anti-drogue.
Plusieurs suspects ont été interpellés et des médicaments, d’une valeur estimée à plus de 20 millions de FCFA, ont été saisis.
Dans une autre intervention, les policiers ont également intercepté un individu transportant du chanvre indien à bord d’un véhicule. La saisie porte sur quatre boules de cette substance, pour un poids total d’environ 4 kilogrammes.
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