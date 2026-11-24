Afrique

Auteur: Bernardin PATINVOH

Burkina : Le capitaine Traoré inaugure l’Académie technologique du Faso

Le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré ce lundi 23 novembre 2026 l’Académie technologique du Faso (ATF). Cette structure est conçue pour être un levier de souveraineté scientifique et industrielle.

Former des ingénieurs et des chercheurs de haut niveau

Elle a pour vocation de former des ingénieurs et des chercheurs de haut niveau autour des priorités nationales, du numérique aux énergies, en passant par l’agriculture et l’industrie, les mines, l’informatique et l’aéronautique, informe le site internet du gouvernement burkinabé.

Inutile de rappeler que le président du Faso accorde une prime à la science. Il a, à plusieurs occasions, affirmé que le pays a besoin de scientifiques pour se développer.