Afrique

Auteur: Doudou DIOP

Cabinet GIDE à Dakar : Les Barreaux de l’UEMOA font bloc derrière le Sénégal

La riposte s’organise à l’échelle communautaire. La Conférence des Barreaux de l’espace UEMOA a affiché son soutien total à l’Ordre des avocats du Sénégal dans sa lutte contre l’installation et l’exercice illégaux de cabinets d’avocats français GIDE, à Dakar.

Dans une déclaration rendue publique le 24 novembre 2026, les Bâtonniers des Barreaux membres de l’UEMOA ont exprimé leur « pleine et entière solidarité » avec leurs confrères sénégalais. Cette sortie intervient après une plainte déposée le 18 novembre dernier auprès du Procureur général près la Cour d’appel de Dakar.

La Conférence dénonce des pratiques récurrentes de certains cabinets étrangers qui s’installeraient dans des pays de l’espace communautaire sous leur dénomination d’origine, tout en prétendant ne pas exercer la profession d’avocat. Pourtant, selon les Barreaux, ces structures conseilleraient des clients, rédigeraient des actes et accompagneraient des opérations juridiques sans être inscrites à un barreau de l’espace UEMOA.

Les Bâtonniers rappellent que l’exercice et l’établissement de la profession d’avocat sont encadrés par le Règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014. Ils rejettent également l’argument consistant à se présenter comme de simples cabinets de conseil juridique pour contourner les règles professionnelles.

Au-delà de la concurrence déloyale, la Conférence alerte sur les risques auxquels s’exposent les clients qui sollicitent ces structures : violation du secret professionnel, absence d’assurance de responsabilité civile professionnelle, maniement de fonds sans contrôle ordinal et défaut de responsabilité disciplinaire devant un Bâtonnier.

Face à cette situation, les Barreaux de l’UEMOA annoncent une mobilisation coordonnée. Ils invitent leurs membres à recenser les installations irrégulières et à engager systématiquement des poursuites. Les autorités judiciaires et gouvernementales des États membres, ainsi que la Commission de l’UEMOA, sont également appelées à veiller à l’application des textes communautaires.

La Conférence entend par ailleurs saisir les instances ordinales des pays d’origine des cabinets concernés afin que d’éventuels manquements déontologiques soient examinés. Elle met aussi en garde les entreprises, administrations et établissements financiers contre les risques liés au recours à des structures non habilitées.

Tout en réaffirmant son ouverture aux partenariats respectueux des législations nationales et communautaires, la Conférence prévient qu’elle ne tolérera pas le contournement des règles régissant la profession.

La déclaration est signée par les Bâtonniers du Niger, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin, du Mali, du Togo et de la Guinée-Bissau. Ils annoncent qu’ils suivront de près les suites de la procédure engagée à Dakar et appellent les avocats de l’espace UEMOA à se mobiliser massivement.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Conférence des Barreaux de l'UEMOA exprime sa « pleine et entière solidarité » avec l'Ordre des avocats du Sénégal contre l'installation et l'exercice illégaux du cabinet français GIDE à Dakar. - Les Bâtonniers dénoncent des cabinets étrangers qui conseillent des clients et rédigent des actes sans être inscrits à un barreau de l'UEMOA, en violation du Règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014. - Ils annoncent une mobilisation coordonnée : recensement des installations irrégulières, poursuites systématiques et saisine des instances ordinales des pays d'origine des cabinets concernés.