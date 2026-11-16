Cap-Vert : José María Neves réélu président avec 63,8 % des voix
Le président sortant du Cap-Vert, José María Neves, a été réélu dimanche pour un second mandat dès le premier tour de la présidentielle, selon les résultats provisoires.
Âgé de 66 ans, il a obtenu 63,8 % des suffrages et promis de poursuivre la promotion des libertés ainsi que d’œuvrer pour une croissance inclusive.
Commentaires (0)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.