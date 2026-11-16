Afrique

Auteur: Harouna NEYA

il y a 20 heures

Cap-Vert : José María Neves réélu président avec 63,8 % des voix

Le président sortant du Cap-Vert, José María Neves, a été réélu dimanche pour un second mandat dès le premier tour de la présidentielle, selon les résultats provisoires.

Âgé de 66 ans, il a obtenu 63,8 % des suffrages et promis de poursuivre la promotion des libertés ainsi que d’œuvrer pour une croissance inclusive.