Afrique

Auteur: AFP

Cartels de la drogue au Nigeria : cinq Mexicains arrêtés

Cinq Mexicains ont été arrêtés dans le sud du Nigeria pour leur rôle présumé dans la gestion d'un laboratoire de méthamphétamines, a indiqué mercredi l'agence antidrogue nigériane, nouvel exemple des connexions entre les cartels et le pays d'Afrique le plus peuplé.

L'arrestation, qui remonte au 11 novembre, marque la cinquième opération contre des laboratoires depuis mai, toutes liées aux cartels mexicains, a précisé l'Agence antidrogue(NDLEA). Au total, dix Mexicains sont désormais détenus au Nigeria.

Une enquête de l'AFP publiée en septembre avait révélé que les cartels mexicains opéraient en Afrique du Sud et au Nigeria pour répondre à la demande de drogue en Europe, en Asie du Sud-Est et en Océanie.

L’agence a déclaré avoir également arrêté un ressortissant nigérian qui aurait construit le laboratoire et fait entrer clandestinement les cinq Mexicains dans le pays en septembre, en utilisant des passeports falsifiés.

"Un total de 1.512 kilos de méthamphétamine, sous forme de produits finis ou en cours de production, d'une valeur estimée de 226,8 millions de dollars (207,39 millions d'euros) a été retrouvée dans le laboratoire clandestin", a ajouté le porte-parole de l'agence Femi Babafemi dans un communiqué.

Plusieurs tonnes d'autres produits chimiques et industriels nécessaires à la fabrication des méthamphétamines ont également été saisis, a-t-il ajouté.

Le chef de la NDLEA Mohamed Buba Marwa a affirmé que les Mexicains ont été arrêtés lors d'un raid policier dans la ville d'Enugu, tandis que le Nigérian a été arrêté dans un hôtel à proximité.

L’opération avait été précédée d'une enquête de sept mois qui avait pisté les suspects du Mexique vers la Colombie, la France et le Bénin voisin du Nigeria.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Cinq Mexicains ont été arrêtés dans le sud du Nigeria pour leur rôle présumé dans la gestion d'un laboratoire de méthamphétamines, selon l'agence antidrogue nigériane (NDLEA). - L'arrestation, qui remonte au 11 novembre, est la cinquième opération contre des laboratoires depuis mai, toutes liées aux cartels mexicains ; dix Mexicains sont désormais détenus au Nigeria. - 1.512 kilos de méthamphétamine d'une valeur estimée de 226,8 millions de dollars ont été retrouvés dans le laboratoire, et un ressortissant nigérian qui aurait construit le laboratoire et fait entrer clandestinement les cinq Mexicains avec des passeports falsifiés a également été arrêté.