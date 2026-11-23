Afrique

Auteur: Bernardin PATINVOH

CEDEAO : Le déploiement de la force anti-terroriste régionale annoncé pour décembre 2027

La semaine dernière, les responsables militaires des Etats membres de la CEDEAO ont pris part à la 45e réunion ordinaire du Comité des chefs d’Etat-major de la défense (CCED) de l’organisation communautaire à Dakar au Sénégal.

Renforcer la réponse collective au terrorisme

Ces assises qui se sont déroulées du 17 au 19 novembre 2026, ont permis d’évaluer la situation sécuritaire de la région et de renforcer la réponse collective au terrorisme, à l’extrémisme violent, à la criminalité transnationale organisée et à l’insécurité maritime.

Les responsables militaires ont notamment décidé d’accélérer leurs plans pour le déploiement d’une force antiterroriste régionale d’ici décembre 2027. Ils se sont accordés une feuille de route pour faire progresser la mise en œuvre et le déploiement de cette force pour l’échéance fixée.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les responsables militaires des États membres de la CEDEAO ont participé à la 45e réunion ordinaire du Comité des chefs d'État-major de la défense (CCED) à Dakar, du 17 au 19 novembre 2026. - Ces assises ont permis d'évaluer la situation sécuritaire régionale et de renforcer la réponse collective au terrorisme, à l'extrémisme violent, à la criminalité transnationale organisée et à l'insécurité maritime. - Les responsables militaires ont décidé d'accélérer leurs plans pour le déploiement d'une force antiterroriste régionale d'ici décembre 2027, avec une feuille de route adoptée.