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Afrique

Centrafrique: plus de 16.000 déplacés après une attaque à Am-Dafock

Auteur: AFP

il y a 17 heures 2143 Lectures 0 Commentaires | English
Centrafrique: plus de 16.000 déplacés après une attaque à Am-Dafock

Centrafrique: plus de 16.000 déplacés après une attaque à Am-Dafock

Plus de 16.000 personnes ont été déplacées en Centrafrique après une attaque armée le 30 juin contre la sous-préfecture d’Am-Dafock, au nord-est du pays, ont indiqué mardi les autorités, assurant que le contrôle de la localité a été repris par les Forces armées centrafricaines (FACA)

"A ce jour, la sécurité est progressivement rétablie grâce aux opérations menées par les FACA et nos alliés russes. Les forces de défense poursuivent leurs patrouilles dans la ville et aux alentours d’Am-Dafock afin de prévenir toute nouvelle attaque", a déclaré le lieutenant colonel Jude Ngaïyoko, préfet de la Vakaga.

L’assaut, survenu dans cette localité frontalière du Soudan, a coûté la vie à des membres des Forces armées centrafricaines, des forces de sécurité ainsi qu’à des civils. Les autorités n’ont toutefois communiqué aucun bilan chiffré du nombre de victimes.

Selon les autorités, plus de 16.000 déplacés sont regroupés à proximité de la base de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) à Am-Dafock, tandis que plus de 2.000 autres personnes ont trouvé refuge à Birao, chef-lieu de la Vakaga. "Sur le plan humanitaire, la situation demeure toutefois très préoccupante", a souligné le préfet.

"Nous demandons au gouvernement de venir rapidement à notre secours. Nous avons fui sans rien emporter. Nous dormons à même le sol, sous des arbres, sans moustiquaires. Nous sommes ici sans rien à manger, avec de nombreux enfants qui pleurent de faim", a déclaré Zakaria Assane, chef du village d’Amkroumaï 2, situé à une trentaine de kilomètres d’Am-Dafock, joint au téléphone.

Trois casques bleus zambiens ont été blessés lors de l'attaque.

Selon Amadou Moctar Diallo, chef du bureau de la MINUSCA à Birao, la Mission a acheminé plus de trois tonnes d’aide humanitaire, tout en déployant des avions médicalisés pour évacuer les blessés vers Birao et Bria.

Le gouvernement a annoncé un renforcement du dispositif sécuritaire dans la Vakaga, avec un déploiement supplémentaire des FACA, l’intensification des patrouilles et une présence accrue de l’État dans cette région frontalière.

Situé à une soixantaine de kilomètres de Birao, Am Dafock constitue un point stratégique à la frontière entre la République centrafricaine et le Soudan.

La localité est régulièrement confrontée aux incursions de groupes armés opérant de part et d’autre de la frontière, dans un contexte marqué par la guerre au Soudan depuis avril 2023 et la présence des Forces de soutien rapide (FSR) dans les régions frontalières.

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Plus de 16.000 personnes ont été déplacées après une attaque armée le 30 juin contre la sous-préfecture d’Am-Dafock, en Centrafrique. - Les autorités ont repris le contrôle de la localité grâce aux opérations des Forces armées centrafricaines et de leurs alliés russes. - Trois casques bleus zambiens ont été blessés lors de l'attaque, et la MINUSCA a acheminé plus de trois tonnes d’aide humanitaire.
Auteur: AFP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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