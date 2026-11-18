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Auteur: afrikmag.

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Cinq pays de l'UE ouvriront l'année prochaine un centre d'expulsion de migrants au Rwanda dans le cadre d'une initiative plus large visant à accroître le nombre d'expulsions.

L’Allemagne, le Danemark, l’Autriche, la Grèce et les Pays-Bas devraient ouvrir un « centre de retour » prêt à accueillir les transferts en 2027, ont annoncé les gouvernements néerlandais et danois dans des communiqués.

Les pays ont indiqué que ce dispositif s'appliquerait aux migrants en situation irrégulière sur leur territoire et faisant l'objet d'une procédure d'expulsion, le gouvernement néerlandais ajoutant qu'il proposerait une solution alternative si les personnes expulsées ne pouvaient être renvoyées dans leur pays d'origine.

Les personnes expulsées pourront soit s'intégrer à la société rwandaise, soit retourner dans leur pays d'origine, ont indiqué les pays concernés.

Ce dispositif s'adressera aux personnes ayant épuisé tous les recours légaux pour rester dans les cinq nations concernées, contrairement à un accord britannique abandonné qui prévoyait l'envoi de ces personnes au Rwanda pour le traitement de leurs demandes. Les contestations judiciaires ont empêché la mise en œuvre de cet accord britannique, finalement rejeté par le nouveau gouvernement travailliste en 2024.

Downing Street n'a pas exclu que le Royaume-Uni rejoigne ce programme, déclarant qu'il le suivrait « avec intérêt ».

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré que le projet d'ouvrir un centre au Rwanda n'avait « ni avenir ni humanité », selon l'AFP.

« Je n'y vois ni avenir ni humanité. Ce n'est pas la solution », a déclaré Sanchez à la chaîne de télévision espagnole Telecinco, selon l'AFP.

Les cinq pays affirment que le plan visant à renvoyer les migrants à l'étranger est conforme au droit de l'UE et au droit international, mais les organismes de défense des droits de l'homme estiment qu'il pourrait violer les droits des migrants.

Cet accord fait suite à une récente réforme de l'UE qui a permis la création de plateformes en dehors du bloc.

« Ils ne renverront que des hommes célibataires. »

Lors d'une conférence de presse conjointe à Vienne lundi, le chancelier autrichien Christian Stocker a déclaré que les cinq pays souhaitaient soulager les systèmes d'asile européens et mettre fin aux traversées mortelles de la Méditerranée organisées par les trafiquants.

Dans un communiqué écrit, le gouvernement néerlandais a déclaré que les cinq pays ne renverraient « que des hommes célibataires » dans le cadre de la première phase de l'accord, ajoutant que les Pays-Bas se concentreraient « sur les personnes originaires de pays de la même région que le Rwanda ».

Une fois au Rwanda, les personnes pourront s'intégrer à la société, ce qui signifie qu'elles auront le droit de résidence, ainsi que l'accès à l'éducation, aux soins de santé, au marché du travail et au système juridique.

Le ministre rwandais de l'Intérieur, Vincent Biruta, a déclaré que le pays était déterminé à travailler avec ses partenaires européens pour offrir une « solution sûre, légale et digne aux migrants ».

Il a ajouté qu'ils travailleraient également à « corriger le déséquilibre mondial des opportunités économiques », qu'il a qualifié de « facteur clé des migrations irrégulières ».

Avant l'annonce, des sources diplomatiques ont indiqué à l'AFP que le centre devrait initialement fonctionner comme un projet pilote, accueillant une centaine de personnes, chacun des cinq pays pouvant envoyer une vingtaine de migrants.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations Unies pourrait jouer un rôle accessoire.

« L’OIM a une longue tradition d’assistance aux migrants en situation de transit, y compris dans des contextes complexes », a déclaré un porte-parole de l’OIM, ajoutant que l’agence était en discussion avec certains pays de l’UE « sur des projets de mise en place de centres de retour ou de mécanismes similaires ».

« Histoire de la répression »

À l'approche des élections dans plusieurs pays de l'UE, les administrations sont soumises à la pression de prouver qu'elles peuvent contrôler l'immigration.

Les préoccupations liées à la sécurité, les difficultés économiques et la désillusion envers les partis au pouvoir ont toutes joué un rôle majeur dans la formation des attitudes à l'égard des personnes qui quittent leur pays d'origine.

Clementine de Montjoye, chercheuse principale pour l'Afrique chez Human Rights Watch, a déclaré que le choix du Rwanda était préoccupant, car ce pays a « un long passé de répression de la dissidence, de détention arbitraire, de mauvais traitements en détention » et de soutien aux rebelles armés de la République démocratique du Congo voisine.

« Payer Kigali pour accueillir un programme d'expulsion causerait non seulement des souffrances et des préjudices aux personnes expulsées, mais financerait et donnerait un levier politique à un gouvernement responsable de graves violations des droits de l'homme, tant au niveau national qu'international. »

L’Agence européenne pour les droits fondamentaux, organisme indépendant, a fait valoir que tout pays tiers accueillant un centre de retour devait « respecter les droits fondamentaux », notamment le droit de ne pas renvoyer les personnes dans un pays où elles courent un risque sérieux de persécution.

L'agence a ajouté que les enfants non accompagnés ne devraient pas être envoyés vers un centre de retour, ce que le gouvernement néerlandais a confirmé ne pas prévoir.

Selon l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, on a dénombré près de 110 000 passages irréguliers de frontières vers l'UE au cours des dix premiers mois de 2026, ce qui représente une baisse de 29 % par rapport à l'année précédente.

En octobre, environ 18 100 traversées ont été détectées, soit environ 6 % de moins qu'en octobre 2025, mais 22 % de plus qu'en septembre, « principalement en raison d'une forte augmentation des arrivées sur la route ouest-africaine vers les îles Canaries ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Des photos virales montrant Dwayne Johnson amaigri ont suscité des inquiétudes sur sa santé, mais elles avaient été manipulées. - Une publication sur X affirmait qu'il souffrait d'une infection chronique et de la tuberculose, des informations inventées de toutes pièces. - Johnson a en réalité perdu environ 22 kilos en un an pour se préparer à son prochain film, Lizard Music, réalisé par Benny Safdie.