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Auteur: Seneweb-Com

Coopération minière Chine-Afrique : Beijing prône la souveraineté du continent sur ses ressources

Le président Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue botswanais, Duma Gideon Boko, qui a effectué une visite d'État en Chine en octobre. Au cours de leur entretien, la question de la souveraineté de l'Afrique sur ses ressources minières a été largement abordée. À ce titre, Xi Jinping a formulé quatre propositions en faveur d'une coopération minière exemplaire entre la Chine et l'Afrique. Pour les autorités chinoises, l'Afrique doit exercer pleinement sa légitimité dans la gestion de ses ressources minières.

Pour une coopération minière qui profite d'abord à l'Afrique, la Chine propose le respect du principe de base selon lequel les ressources appartiennent au continent et il lui revient d'exercer sa pleine souveraineté quant à leur exploitation judicieuse. Il est inconcevable que l'Afrique, disposant d'immenses ressources minières, soit reléguée au bas de l'échelle industrielle à travers une division internationale injuste du travail. Selon Beijing, le continent africain a longtemps souffert d'une injustice qui a été préjudiciable à son développement socioéconomique. Les revendications légitimes de l'Afrique quant à sa pleine souveraineté sur ses ressources minières doivent être entendues afin de mettre fin à ce cycle d'iniquités. Dans cette dynamique, Xi Jinping a réaffirmé la volonté de la Chine de partager son expérience en matière de gestion minière en aidant les pays africains à concevoir des initiatives de développement du secteur minier adaptées à leurs réalités et conformes à leurs intérêts.

Comment réparer cette injustice chronique dans la coopération minière qui a causé tant de torts à l'Afrique ? Pour le président chinois, il faut asseoir une coopération minière fondée sur la justice et l'intérêt. En ce sens, le principe de l'intérêt mutuel doit être le préalable à une coopération minière respectueuse de la souveraineté de l'Afrique. Comme contribution pour une coopération minière fructueuse et mutuellement bénéfique, Beijing affiche sa volonté d'encourager les entreprises chinoises à améliorer leurs capacités opérationnelles, à transférer des technologies vertes adaptées aux réalités africaines, à renforcer l'aide d'intérêt public, à stimuler l'emploi local et la formation de talents. En clair, il s'agit de promouvoir une coopération minière Sud-Sud exemplaire, orientée vers un développement harmonieux et respectueux de l'environnement.

Une coopération minière réussie est celle qui est orientée vers un développement de haute qualité. Pour ce faire, la Chine entend soutenir une coopération minière sino-africaine vers une valeur ajoutée industrielle. Au lieu que le continent continue d'exporter ses matières premières à l'état brut, il convient d'encourager la transformation sur place des ressources minières avant de les destiner à l'exportation. En un mot, il faut réussir le pari de la plus-value grâce à un effort soutenu d'industrialisation. Ensemble, l'Afrique et la Chine devraient se donner la main pour penser des modèles de financements du secteur adaptés, innovants et inscrits sur le long terme. C'est dans cette perspective que la coopération minière sino-africaine pourrait constituer un véritable levier au processus d'industrialisation de l'Afrique, tant souhaité.

Une coopération minière sino-africaine bénéfique est aussi celle qui se déroule dans un environnement sain, équitable, propice au développement des affaires. Pour Xi Jinping, il est hors de question que les ressources minières africaines soient prises en otage dans des considérations géopolitiques. La priorité pour Beijing est que toutes les parties s'inscrivent dans une démarche qui mette en avant le développement de l'Afrique. C'est pourquoi Xi Jinping a réaffirmé la disponibilité de la Chine à œuvrer aux côtés de l'Afrique pour ouvrir une ère de coopération minière fondée sur l'équité, l'intérêt mutuel, propice aux investissements et à une implantation sereine des entreprises.

À travers ces quatre propositions formulées par le président Xi Jinping, la Chine se montre comme un partenaire stratégique de l'Afrique pour une coopération minière qui profite en premier aux Africains. Cela traduit également la volonté d'œuvrer en solidarité avec l'Afrique pour réparer les injustices et ouvrir un nouveau chapitre de coopération où le continent est maître dans la gestion de ses ressources. Toutefois, il appartient à l'Afrique de parler d'une seule voix pour défendre ses intérêts dans ce secteur si stratégique et incontournable. Il faut surtout combattre les mauvaises pratiques qui ont longtemps entretenu une mauvaise gestion desdites ressources minières. Dans un élan commun, l'Afrique pourrait, avec l'appui de partenaires sincères, mieux profiter des richesses de son sous-sol.

(Photo : VCG)

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Xi Jinping a formulé quatre propositions pour une coopération minière Chine-Afrique, lors d'un entretien avec le président botswanais Duma Gideon Boko en visite d'État en Chine en octobre. - La Chine prône le respect du principe selon lequel les ressources appartiennent à l'Afrique, qui doit exercer sa pleine souveraineté sur leur exploitation. - Beijing veut encourager les entreprises chinoises à transférer des technologies vertes, stimuler l'emploi local et la formation de talents, et soutenir la transformation sur place des ressources minières.