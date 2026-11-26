Afrique

Auteur: AFP

Course aux minerais critiques: les États-Unis à la conquête de l'Afrique

Les États-Unis ont lancé en 2026 une offensive économique dans plusieurs pays d'Afrique sur les minerais critiques, mondialement convoités car indispensables aux technologies modernes et représentant un potentiel énorme encore largement inexploité.

Les investissements américains se limitent souvent à des effets d'annonce pour le moment, certains pays africains réclamant le déblocage de fonds et la concrétisation de projets industriels sur leur territoire pour tirer des bénéfices économiques de la course mondiale aux minerais critiques.

- Investissements ou promesses ? -

Entreprises et consortiums américains ont annoncé en 2026 de vastes projets d'investissements miniers, par le biais de partenariats entre États aux contours parfois flous, en Guinée, en Afrique du Sud, au Mozambique et dernièrement au Kenya.

Mais c'est le partenariat stratégique conclu en décembre 2025 entre les États-Unis et la République démocratique du Congo (RDC) qui a illustré l'offensive économique de Washington pour sécuriser son approvisionnement en minerais critiques et réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Cette dernière a pris une longueur d'avance : elle investit dans le secteur minier africain depuis les années 1990.

L'accord prévoit que la RDC identifie un portefeuille d'actifs miniers évolutif sur lesquels les investisseurs américains bénéficient d'un droit de première offre. En contrepartie, Kinshasa a obtenu un soutien diplomatique de Washington sur la question sécuritaire dans l'Est congolais, en proie aux conflits depuis plus de 30 ans.

Depuis, le groupe américain Virtus Minerals, associé à l'indien Lloyds Metals & Energy, a annoncé le rachat de Chemaf, société congolaise lourdement endettée et spécialisée dans le cuivre et le cobalt. Les aspects financiers et opérationnels doivent encore être finalisés.

De son côté, l'américain Orion Critical Mineral Consortium négocie avec l'anglo-suisse Glencore une participation de 40 % dans ses mines congolaises de Mutanda et de Kamoto (province du Lualaba, sud de la RDC), qui produisent également du cuivre et du cobalt.

- Frein démocrate ? -

Début novembre, la RDC a appelé les Américains à "passer des accords signés aux investissements réels".

Mais la victoire du Parti démocrate aux élections américaines de mi-mandat pourrait compliquer la mise en œuvre des partenariats conclus par l'administration du président républicain Donald Trump, la transparence des accords et une apparente logique de diplomatie transactionnelle étant remises en cause.

Les démocrates américains ont déjà annoncé leur intention d'ouvrir des enquêtes début 2027 sur les conditions dans lesquelles l'administration Trump a mené les négociations. Ils soupçonnent notamment certaines entités liées à la famille Trump et à des membres de son administration de pouvoir bénéficier des termes négociés par Washington.

Une source minière en RDC a expliqué à l'AFP que "rien ne devrait changer en 2027 sur le principe de partenariat, car l'approvisionnement en minerais revêt un intérêt stratégique national pour les États-Unis, et l'industrie a reçu des assurances bipartisanes sur ce sujet à l'approche des élections" américaines.

"Mais les accords pourraient faire l'objet d'un examen opportuniste de la part des démocrates, susceptible de ralentir leur mise en œuvre", a ajouté cette source.

- Retombées économiques locales ? -

Plusieurs pays africains ont clairement affiché leur détermination à tirer de ces partenariats un bénéfice pour leur propre économie.

En février, le Zimbabwe a suspendu les exportations de minerais bruts, en prélude à une interdiction totale en 2027, annonçant qu'il exigerait une "valorisation et une transformation sur le territoire national".

L'interdiction a poussé les sociétés minières à se précipiter pour construire des usines de traitement de lithium, première étape dans la chaîne de valorisation. Une première usine, construite par une société chinoise, est désormais opérationnelle. D'autres sont prévues.

La RDC a suspendu à compter de décembre, et jusqu'à nouvel ordre, ses exportations de cobalt, dont elle est le premier producteur mondial. Cette mesure, qui vise à contrôler les prix en évitant une surabondance sur le marché, avait déjà été appliquée en février 2025, avant la mise en place d'une politique de quotas.

"Notre pays a longtemps contribué à la richesse des industries du monde sans parvenir à retenir une part suffisante de la valeur créée pour assurer sa propre transformation économique", a déclaré le président congolais Félix Tshisekedi lundi lors d'un forum d'affaires à Kinshasa.

"Aux entreprises et banques présentes, je dis ceci: celles qui transformeront sur notre sol trouveront dans le gouvernement un partenaire", a renchéri son ministre des Mines, Louis Watum.

- Pari sur le rail ? -

L'intérêt pour les minerais du continent s'est traduit ces dernières années par la mise en œuvre et la réalisation de plusieurs grands projets d'infrastructures, notamment en matière de transports.

L'objectif premier de ces corridors, comme celui de Simandou en Guinée ou celui, régional, de Lobito entre la RDC et l'Angola, consiste à sécuriser et accélérer le transport des minerais vers un port, souvent par le rail.

Si une partie de la production minière du sud de la RDC continue d'être convoyée par une noria de camions vers des ports d'Afrique du Sud, une autre partie prend désormais le rail jusqu'au port angolais de Lobito, sur la façade atlantique.

La Zambie fait partie de ce projet, financé notamment par l'Union européenne et les États-Unis. Elle en est jusqu'à présent le maillon faible, mais 2027 devrait voir des avancées dans un projet de ligne ferroviaire reliant la région productrice de cuivre du nord du pays à la ligne existante en Angola.

- Pays à risques ? -

Dans certains pays africains, les investisseurs américains restent frileux et réclament des garanties pour sécuriser leurs investissements.

Des discussions sont notamment en cours entre Washington et Kinshasa pour améliorer le climat des affaires en RDC, perçue comme à risque en raison d'une corruption endémique, d'un cadre fiscal incertain et d'une faiblesse des mécanismes de protection juridique.

"Kinshasa attend des investissements concrets en 2027. Mais il ne faut pas s'attendre à des changements très rapides, car les projets miniers prennent du temps", explique Jacques Mukena, chercheur à l'institut congolais Ebuteli.

Par ailleurs, le conflit dans l'est de la RDC, qui oppose le groupe armé antigouvernemental M23, soutenu par le Rwanda, aux forces armées congolaises, n'est toujours pas résolu malgré plusieurs tentatives de médiations.

"Et sans progrès sur le plan sécuritaire, les investisseurs resteront prudents", estime M. Mukena.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les États-Unis ont lancé en 2026 une offensive économique en Afrique sur les minerais critiques, avec des projets annoncés en Guinée, Afrique du Sud, Mozambique et Kenya, et un partenariat stratégique avec la RDC conclu en décembre 2025. - Le partenariat avec la RDC prévoit un droit de première offre pour les investisseurs américains sur des actifs miniers, en échange d'un soutien diplomatique de Washington sur la sécurité dans l'Est congolais. - La victoire du Parti démocrate aux élections de mi-mandat pourrait compliquer la mise en œuvre des accords, les démocrates ayant annoncé des enquêtes début 2027 sur les conditions des négociations menées par l'administration Trump.