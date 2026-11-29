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Auteur: SENEWEB NEWS

Crise au Sahel : Ahmadou Aly Mbaye a présenté un ouvrage collectif au siège du FMI

Le 17 novembre 2026, au siège du Fonds monétaire international à Washington, le Pr Ahmadou Aly Mbaye a présenté l’ouvrage collectif ‘’The State of Sahelian Countries: Social, Economic, and Environmental Realities’’.

La première partie était consacrée à une session de questions réponses avec le Directeur Afrique du Fmi Zeine Zidane sur un certain nombre de sujets traités dans le livre et en rapport avec les interventions du Fonds dans la région. Ensuite les discussions ont été ouvertes au public. Celui-ci comprenait essentiellement le personnel du Fmi et de la Banque mondiale dont des chefs de mission et responsables de programmes. Les équipes fragilité conflit et violence au sein des deux institutions ont été particulièrement représentées. Il y avait aussi la présence de l’économiste en chef de la région Afrique de la banque mondiale.

Au-delà des lectures essentiellement sécuritaires de la crise sahélienne, cet ouvrage propose une analyse approfondie des interactions entre informalité, fragilité institutionnelle, dynamiques démographiques, changement climatique et conflits. « Notre ambition est de contribuer à renouveler le regard porté sur le Sahel et à éclairer les politiques publiques susceptibles de concilier stabilité, préservation des moyens de subsistance et développement économique durable », a déclaré l’économiste, ancien Recteur de l’UCAD.

L’ouvrage aborde la question délicate de l’orpaillage artisanal qui est à la fois le principal moyen de subsistance pour les populations vulnérables et une source de financement des groupes armés. L’économiste constate aussi la forte présence des femmes dans l’économie informelle et plaide contre une approche uniforme de la formalisation. A propos du départ des pays de l’AES de la CEDEAO et ses conséquences économiques, Ahmadou Aly Mbaye, souligne que l’intégration économique est bien plus profonde que les arrangements institutionnels formels et les orientations géopolitiques. L’ouvrage dégage aussi des pistes qui peuvent aider le FMI à aller au-delà des agrégats macroéconomiques pour prendre en compte le secteur informel, les moyens de subsistance et les connaissances locales.

1. Dans une grande partie du Sahel aujourd’hui, l’insécurité empêche l’État d’étendre son autorité. Comment sortir concrètement de ce cercle vicieux ? Par où un gouvernement disposant d’une marge de manœuvre budgétaire limitée et dont le contrôle du territoire est contesté doit-il commencer ?

Vous avez raison, l’ouvrage montre que la faiblesse de la gouvernance et l’absence d’institutions publiques efficaces ont créé des conditions propices à la propagation des conflits au Sahel, souvent avec l’intervention de soutiens extérieurs. L’amélioration de la gouvernance est donc une composante essentielle de la stabilisation, mais elle doit accompagner, et non précéder, les autres réformes nécessaires au rétablissement de la sécurité et à la protection des moyens de subsistance.

Le cercle vicieux est bien réel : l’insécurité rend difficile l’extension de la présence des pouvoirs publics, tandis que la faiblesse des institutions et les défaillances de la gouvernance favorisent la persistance de l’insécurité. Cela ne saurait toutefois justifier l’inaction des gouvernements. L’État dispose de l’armée nationale et est mieux placé que les villages pris isolément pour engager un dialogue politique, négocier avec les groupes armés ou solliciter une assistance internationale. Si les gouvernements ne peuvent faire face à l’insécurité et protéger leurs populations, qui le pourra ?

En pratique, cela exige une démarche simultanée dont les différentes composantes se renforcent mutuellement.

Premièrement, les gouvernements doivent non seulement étendre leur présence militaire, mais aussi améliorer la qualité et la portée de l’autorité publique. Cela implique de renforcer la sécurité, la justice, les services essentiels, la réactivité de l’administration et la protection des civils. L’insécurité ne doit pas être un motif de report de ces efforts, mais une raison supplémentaire de les poursuivre.

Deuxièmement, les gouvernements peuvent donner la priorité aux localités où des améliorations sont réalisables, tout en évitant la constitution de territoires organisés ou durablement semi-autonomes. Il ne s’agit pas d’attendre de contrôler intégralement le territoire, mais de reconstruire progressivement les capacités et la légitimité de l’État, en tenant compte des réalités locales.

Troisièmement, la décentralisation et la coopération entre les administrations centrales et locales sont essentielles. Comme nous le soutenons dans l’ouvrage, il ne faut pas attendre que les collectivités locales aient acquis toutes les capacités managériales nécessaires pour gouverner efficacement leurs territoires avant de leur confier davantage de responsabilités et de ressources. Le renforcement des capacités et la décentralisation des ressources financières doivent progresser de concert, en se renforçant mutuellement. Nos discussions de groupe à Diffa, au Niger, montrent concrètement comment l’appui de l’État central peut consolider les institutions locales et leur capacité à faire face à l’insécurité.

Enfin, le dialogue politique et la coopération institutionnelle locale doivent accompagner les interventions en matière de sécurité et de développement. Nos travaux soulignent la nécessité de répondre aux griefs locaux, aux questions de représentation et d’accès aux ressources, tout en distinguant les différents mouvements armés et en veillant à la protection des civils et à la redevabilité. Il faudra, en effet, distinguer entre les groupes djihadistes et criminels et certaines communautés qui formulent des demandent en termes d’autonomie de gestion ou de protection de leurs moyens de subsistance, même si des coalitions de circonstance peuvent être observées entre ces différents groupes. Un dialogue ciblé devrait être engagé avec les communautés dont les demandes sont raisonnables et avec lesquels des accords durables peuvent être trouvés.

Le message central n’est donc pas que la présence de l’État doit précéder la stabilisation. Il est que la sécurité, la gouvernance, la décentralisation, les moyens de subsistance et les capacités institutionnelles doivent progresser ensemble. Les circonstances sont difficiles, mais il est difficile d’imaginer que les gouvernements puissent améliorer la qualité de leur gouvernance et leur contrôle territorial sans renforcer leur présence effective. Il s’agit de processus complémentaires qui se renforcent mutuellement, et non de conditions successives.

2. Le FMI a considérablement renforcé son engagement auprès des États fragiles et touchés par des conflits ces dernières années. Dans la poursuite de la mise en œuvre de sa stratégie en faveur de ces États, quels enseignements majeurs de votre ouvrage devraient guider nos efforts pour mieux accompagner les pays confrontés à la fragilité et aux conflits ?

Il convient de saluer le fait que le FMI ait dépassé une approche étroitement centrée sur les indicateurs budgétaires et de balance des paiements. Sa stratégie en faveur des États fragiles et touchés par des conflits (FCS) traduit une prise de conscience croissante du fait que les politiques macroéconomiques s’inscrivent dans des environnements institutionnels, sociaux et politiques complexes. Notre ouvrage suggère cinq pistes pour approfondir cette démarche.

a. Aller au-delà des agrégats macroéconomiques

La fragilité trouve également ses racines dans la faible productivité, la diversification limitée, l’ampleur de l’informalité et l’insuffisance des opportunités économiques, notamment pour les jeunes. La qualité des cadres macroéconomiques doit donc être appréciée aussi à l’aune de leur capacité à préserver les moyens de subsistance et à créer les conditions d’une transformation structurelle.

b. Reconnaître l’hétérogénéité et, parfois, la résilience du secteur informel

Dans les économies touchées par les conflits, les entreprises informelles contribuent souvent au maintien de l’emploi, des chaînes d’approvisionnement et de l’accès aux biens essentiels. Elles vont cependant des activités de subsistance aux entreprises dotées d’un potentiel de croissance important. La priorité doit être accordée à la productivité, au financement, aux infrastructures et à l’accès aux marchés, plutôt qu’à la formalisation comme fin en soi.

c. Placer les moyens de subsistance au cœur de l’ajustement budgétaire

Les conflits perturbent l’agriculture, la mobilité pastorale, les routes commerciales et les marchés locaux, affaiblissant à la fois les revenus et la capacité de mobilisation fiscale. Les programmes budgétaires doivent protéger les dépenses sociales et productives essentielles, examiner les effets distributifs et adopter un calendrier de réformes réaliste. Un programme d’ajustement budgétaire peut être techniquement solide tout en étant économiquement et politiquement insoutenable s’il fragilise les moyens de subsistance, les services publics ou la confiance. Dans les États fragiles, la faisabilité sociale et politique de l’ajustement fait partie intégrante de la soutenabilité macroéconomique.

d. Collaborer avec l’expertise locale indépendante sans se substituer aux bailleurs de fonds

L’expérience sénégalaise récente montre également l’importance des think tanks et des universités du pays : ils peuvent examiner de manière indépendante les chiffres de la dette, expliquer les arbitrages de politique économique et évaluer les effets sociaux des réformes. Le FMI pourrait associer les chercheurs locaux aux diagnostics nationaux et aux discussions de politique économique, tout en préservant l’autonomie des chercheurs et l’indépendance des think tanks.

L’enseignement essentiel est que la résilience économique n’est pas simplement un résultat de la stabilisation : elle en constitue l’un des fondements. La prochaine étape de la stratégie FCS du FMI devrait consister à intégrer plus systématiquement les moyens de subsistance, la transformation productive, la fiabilité de l’information et les connaissances locales indépendantes dans la conception des programmes.

3. L’un des constats les plus préoccupants de l’ouvrage est le déplacement de l’activité minière vers l’orpaillage non réglementé, qui finance des groupes armés. Or, l’exploitation artisanale constitue également un moyen de subsistance pour de nombreuses communautés déplacées par l’insécurité. Comment les gouvernements doivent-ils gérer cet arbitrage ? Existe-t-il une voie réaliste vers la formalisation de l’orpaillage ?

L’arbitrage que vous décrivez constitue l’un des défis les plus difficiles auxquels sont confrontés les gouvernements du Sahel. L’orpaillage est devenu à la fois un moyen de subsistance essentiel pour les communautés vulnérables et, dans certaines zones, une source de financement des groupes armés. Mais le problème dépasse le financement des conflits : les sites miniers non réglementés peuvent aussi exposer les populations à la criminalité organisée, aux trafics, à l’exploitation sexuelle des femmes et à une grave dégradation de l’environnement.

a. Distinguer les orpailleurs des réseaux criminels

Pour les ménages déplacés par les conflits ou confrontés au recul des opportunités agricoles et pastorales, l’exploitation artisanale peut être l’une des rares sources de revenus disponibles. La faiblesse de la gouvernance permet toutefois aux groupes armés et aux intermédiaires criminels de capter une partie des recettes. Une réponse exclusivement répressive risque de pénaliser les orpailleurs vulnérables sans démanteler les réseaux qui les exploitent.

b. Rendre la formalisation économiquement attractive

Les licences et la fiscalité ne suffiront pas. Les gouvernements doivent proposer des procédures d’enregistrement simplifiées, un accès sécurisé aux sites, des financements et équipements abordables, un appui technique et des circuits d’achat légaux offrant des prix compétitifs. La légalité doit procurer une sécurité économique et des perspectives supérieures à celles de l’informalité.

c. Lutter contre la criminalité et la vulnérabilité sociale

Certains sites miniers présentent des risques de traite des personnes, de proxénétisme, d’exploitation sexuelle, d’extorsion et de travail des enfants. La formalisation doit donc s’accompagner d’une protection effective des femmes et des enfants, d’un accès aux soins et à l’éducation, de services centrés sur les victimes et d’institutions locales redevables. Ces problèmes doivent être évalués site par site, sans stigmatiser l’ensemble des orpailleurs.

d. Placer la protection de l’environnement au premier plan

L’utilisation du mercure et d’autres pratiques d’extraction dangereuses peuvent contaminer l’eau, dégrader les sols, accélérer la déforestation et menacer l’agriculture, l’élevage et la pêche. Les gouvernements doivent développer l’accès à des techniques plus sûres, sans mercure, à la formation, au suivi environnemental et à la réhabilitation des sites miniers. Les règles environnementales doivent s’accompagner de solutions abordables, faute de quoi elles risquent de repousser davantage la production dans la clandestinité.

f. Gouverner la chaîne de valeur et partager les bénéfices

Les politiques doivent couvrir les négociants et les circuits d’exportation autant que les sites miniers, avec un contrôle transparent et proportionné limitant les flux financiers illicites. Les communautés minières doivent bénéficier de retombées tangibles sous forme d’infrastructures locales, de services et d’opportunités économiques. La formalisation doit traiter la question de la captation de la rente aurifère, et non simplement transférer celle-ci au Trésor public. L’investissement rural au sens large et la diversification des moyens de subsistance demeurent indispensables.

4. L’ouvrage constate que les femmes sont surreprésentées dans les segments les plus précaires de l’économie informelle et plaide contre une approche uniforme de la formalisation. À quoi ressemblerait concrètement une approche plus différenciée pour les activités dirigées par des femmes ?

Le point de départ est que les entreprises informelles dirigées par des femmes font face à des contraintes qui dépassent largement les difficultés d’accès au financement, aux marchés ou à la technologie. Dans de nombreux cas, le problème fondamental tient au caractère extrêmement flou des frontières entre le ménage, la famille élargie et l’entreprise. Cela a des implications importantes pour la productivité des entreprises, l’accumulation du capital et l’efficacité des politiques de formalisation. Je voudrais insister sur trois points.

a. Les besoins du ménage et les responsabilités domestiques peuvent compromettre la croissance de l’entreprise

Pour de nombreuses entrepreneures, les revenus de l’entreprise constituent également la principale source de financement de la consommation du ménage, de l’éducation des enfants, des soins de santé et des autres besoins familiaux. Les bénéfices qui pourraient être réinvestis dans les équipements, les stocks ou l’expansion de l’entreprise sont fréquemment affectés aux dépenses immédiates du ménage.

Parallèlement, le travail domestique non rémunéré, la garde des enfants et les autres responsabilités familiales réduisent le temps que les femmes peuvent consacrer à la gestion et au développement de leurs entreprises. Il en résulte une double contrainte : les besoins du ménage absorbent le capital de l’entreprise, tandis que les responsabilités domestiques absorbent le temps entrepreneurial.

Même une entreprise rentable peut ainsi rester de petite taille, non par manque de potentiel économique, mais parce qu’elle ne parvient pas à accumuler suffisamment de capital ou de ressources managériales. Les conflits, les déplacements et les perturbations des services publics peuvent accentuer ces contraintes.

b. Les réseaux de parenté apportent un soutien essentiel, mais peuvent aussi freiner l’accumulation

Nos travaux antérieurs avec Nancy Benjamin et feu Steve Golub, notamment ceux consacrés aux réseaux commerciaux informels en Afrique de l’Ouest, mettent en évidence le rôle des réseaux de parenté, religieux et sociaux dans l’organisation de l’activité économique informelle. Ces réseaux fournissent du crédit, de la main-d’œuvre, de l’information, un accès aux marchés et une assistance mutuelle là où les institutions formelles sont faibles.

En revanche, les réseaux impliquent aussi des sollicitations visant à partager les revenus de l’entreprise féminine, à financer des dépenses imprévues ou à fournir une aide non rémunérée par la même entreprise. Pour les femmes, ces obligations peuvent se conjuguer à une responsabilité disproportionnée dans le bien-être du ménage et à un contrôle limité des actifs ou des décisions financières.

Ces réseaux ne sont pas intrinsèquement préjudiciables : ils constituent souvent des mécanismes indispensables d’assurance et de solidarité. La tension apparaît lorsque les réseaux qui permettent aux entrepreneures de survivre rendent également difficile la conservation des bénéfices et l’investissement dans la croissance.

c. Différencier l’accompagnement plutôt que simplement enregistrer les entreprises

Pour les activités de subsistance, il faut privilégier la protection sociale, la garde des enfants, les infrastructures de base et la sécurisation des revenus du ménage. Pour les microentreprises viables, il convient de protéger le fonds de roulement, de proposer des instruments d’épargne adaptés, un appui à la gestion financière et un accès aux équipements et aux marchés. Pour les entreprises à plus fort potentiel, il faut élargir l’accès à des financements plus importants, aux technologies, aux compétences managériales, aux marchés publics et à des droits de propriété effectivement garantis.

Pour ces trois catégories, la garde des enfants, la santé, l’éducation et l’assurance sociale constituent également des investissements favorables à la productivité. L’objectif n’est pas d’affaiblir la solidarité familiale, mais de réduire la nécessité de financer les risques du ménage en puisant continuellement dans le capital de l’entreprise.

L’autonomisation économique des femmes exige davantage que du crédit ou un enregistrement administratif. Elle suppose de s’attaquer aux contraintes domestiques, sociales et institutionnelles qui empêchent l’activité économique de déboucher sur une accumulation durable du capital et une hausse de la productivité.

En définitive, le véritable défi n’est pas simplement d’aider les femmes à créer des entreprises, mais de permettre à celles-ci d’accumuler du capital et de croître. Les réseaux familiaux et de parenté qui soutiennent les entrepreneures dans les périodes difficiles peuvent également limiter leur capacité à investir, à se développer et à devenir économiquement indépendantes.

5. L’ouvrage a été rédigé alors que le Burkina Faso, le Mali et le Niger se retiraient de la CEDEAO et réorientaient leurs partenariats extérieurs. En quoi cette recomposition politique affecte-t-elle votre diagnostic ?

La recomposition politique du Burkina Faso, du Mali et du Niger renforce l’un des constats centraux de nos recherches : en Afrique de l’Ouest, l’intégration économique est bien plus profonde que ne le laissent penser les arrangements institutionnels formels. Les frontières politiques et les divisions institutionnelles ne correspondent pas nécessairement à la géographie réelle des activités économiques.

Premièrement, les réseaux commerciaux transfrontaliers demeurent remarquablement résilients.

Dans notre ouvrage de 2012, Le secteur informel en Afrique francophone, nous avons étudié le commerce transfrontalier informel, notamment entre le Sénégal et la Gambie et entre le Bénin et le Nigeria. Nous avons montré qu’une part importante du commerce régional s’effectue en dehors des circuits officiels et est donc mal appréhendée par les statistiques conventionnelles. Ces échanges reposent sur des réseaux familiaux, ethniques, religieux et commerciaux anciens, souvent antérieurs aux frontières modernes. Les différences de tarifs douaniers, de systèmes fiscaux et de réglementations commerciales nationales créent également des incitations à la redistribution informelle des marchandises par-delà les frontières. L’intégration régionale ne résulte donc pas uniquement des traités : elle se construit aussi par le bas, sous l’impulsion des commerçants et des communautés.

Deuxièmement, le retrait des pays de l’AES n’efface pas la géographie économique.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger demeurent des économies enclavées, dépendantes des corridors de transport traversant les pays côtiers voisins. Leurs commerçants, travailleurs et ménages entretiennent de nombreux liens à l’échelle régionale. Le retrait politique peut modifier le cadre juridique, mais il ne peut supprimer instantanément l’interdépendance économique. Nos recherches suggèrent que des restrictions formelles supplémentaires pourraient déplacer davantage de transactions vers les circuits informels. Cette résilience préserve les moyens de subsistance, mais une fragmentation accrue peut aussi augmenter les coûts, l’incertitude et les possibilités de recherche de rente.

Troisièmement, le dialogue CEDEAO–AES traduit la nécessité d’une coopération pragmatique.

La réunion ministérielle du 17 octobre 2026 à Dakar a marqué une étape importante : les parties ont convenu de créer des groupes de travail thématiques conjoints chargés de préparer un accord-cadre de coopération. Il s’agit d’un rapprochement significatif, même si l’accord-cadre lui-même ne doit pas être considéré comme déjà finalisé. Les discussions reconnaissent l’importance du commerce, de la mobilité et de la coopération transfrontalière, alors même que les pays de l’AES poursuivent leur propre trajectoire politique. Les trois pays demeurent également membres de l’UEMOA, préservant ainsi un autre niveau d’intégration monétaire et économique régionale. La distinction entre séparation politique et coopération économique n’est donc pas purement théorique.

Quatrièmement, la réorientation géopolitique ne saurait se substituer à la transformation structurelle.

Les contraintes fondamentales identifiées dans notre ouvrage demeurent : faible productivité, diversification limitée, faibles capacités institutionnelles, insuffisance des emplois productifs et vulnérabilité des moyens de subsistance à l’insécurité et aux chocs climatiques. Les nouveaux partenariats extérieurs auront de l’importance dans la mesure où ils amélioreront les infrastructures, les capacités productives, la transformation agricole et les opportunités offertes au secteur privé. Une relation pragmatique entre la CEDEAO et l’AES pourrait également réduire les coûts commerciaux, sécuriser les corridors et soutenir les chaînes de valeur transfrontalières, plutôt que simplement préserver les échanges existants.

Nos résultats sur le commerce transfrontalier informel illustrent pourquoi la séparation politique n’implique pas nécessairement un désengagement économique. Le véritable enjeu est de savoir si la CEDEAO et l’AES pourront préserver ces liens et les mettre au service de l’emploi productif et de moyens de subsistance plus résilients. La souveraineté politique ne doit pas être confondue avec l’autosuffisance économique : pour les pays sahéliens enclavés, une véritable souveraineté économique suppose de mieux tirer parti de l’interdépendance régionale.

6. L’ouvrage documente avec soin les canaux par lesquels la fragilité affecte les économies du Sahel. Il ne propose toutefois pas d’estimations agrégées. S’agit-il d’un choix méthodologique délibéré ou d’une contrainte liée aux données ? Que faudrait-il pour chiffrer le coût de la fragilité pour la région ?

Je dirais qu’il s’agit à la fois d’un choix méthodologique délibéré et du reflet de sérieuses contraintes informationnelles, financières et logistiques. Nous reconnaissons l’importance de quantifier les coûts économiques agrégés de la fragilité. Toutefois, des estimations crédibles auraient nécessité un programme de recherche beaucoup plus ambitieux, des ressources financières importantes, une collecte de données approfondie et bien davantage de temps que celui dont nous disposions pour cet ouvrage.

a. Comprendre les mécanismes de transmission

Notre objectif premier était d’identifier comment l’insécurité perturbe l’agriculture, le pastoralisme, le commerce, l’investissement privé, l’emploi et les moyens de subsistance. Nous nous intéressions particulièrement aux modalités d’adaptation des ménages et des entreprises, qui se replient souvent vers les segments les plus précaires de l’économie informelle. Ces mécanismes sont mal appréhendés par les indicateurs macroéconomiques conventionnels. Lorsqu’un commerçant abandonne ses itinéraires habituels ou qu’un agriculteur passe d’une production commerciale à une production de subsistance, les pertes peuvent n’apparaître que partiellement dans les comptes nationaux. La compréhension de ces canaux constitue une première étape indispensable vers une mesure agrégée crédible.

b. Les coûts financiers et temporels de la mesure

La collecte de données est coûteuse en Afrique, notamment lorsqu’il s’agit d’enquêtes détaillées auprès des ménages et des entreprises couvrant de vastes territoires. Les coûts augmentent sensiblement dans les pays touchés par les conflits, comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L’insécurité limite l’accès au terrain, accroît les dépenses de transport et de logistique, exige des mesures de sécurité supplémentaires et complique le recrutement et la supervision des enquêteurs. L’inaccessibilité de certaines zones peut également compromettre la représentativité. Idéalement, les chercheurs ont besoin d’observations longitudinales avant, pendant et après les épisodes de conflit, plutôt que d’une enquête unique. La collecte de données comparables dans trois pays pourrait nécessiter des financements importants et plusieurs années. Compte tenu des ressources et du calendrier de notre projet, tenter de produire des estimations exhaustives aurait pu compromettre la crédibilité de l’analyse.

c. Construire un contrefactuel crédible

La question méthodologique consiste à déterminer ce qu’auraient été ces économies en l’absence de conflit. L’insécurité a coïncidé avec des chocs climatiques, des fluctuations des prix des matières premières, une instabilité politique et la pandémie de COVID-19. Une évaluation rigoureuse devrait combiner des contrefactuels macroéconomiques, des méthodes de contrôle synthétique, des comparaisons de données de panel infranationales, des enquêtes auprès des ménages et des entreprises et des informations géospatiales. L’imagerie satellitaire et les données de luminosité nocturne pourraient compléter les données de terrain lorsque l’accès est limité, mais aucun de ces outils ne dispense de disposer d’informations sous-jacentes fiables.

d. Coordonner les efforts statistiques et de recherche

Un problème plus général tient à la fragmentation de la collecte des données. Les instituts nationaux de statistique, les banques multilatérales de développement, les organisations internationales, les universités et les institutions de recherche indépendantes réalisent souvent des enquêtes connexes sans coordination suffisante. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d’autres partenaires financent des enquêtes et le renforcement des capacités statistiques, mais les bases de données qui en résultent ne sont pas toujours harmonisées ni directement exploitables pour étudier la fragilité. Une meilleure coordination entre les instituts nationaux de statistique, les banques de développement et les think tanks africains tels que le nôtre améliorerait à la fois la qualité des données et le rapport coût-efficacité.

La conception conjointe des enquêtes pourrait intégrer aux dispositifs existants des modules sur l’insécurité, les déplacements, le travail informel, les performances des entreprises et les moyens de subsistance. Des définitions et stratégies d’échantillonnage communes amélioreraient la comparabilité entre pays. Des panels longitudinaux permettraient de suivre les ménages et les entreprises dans le temps. Un accès sécurisé aux microdonnées anonymisées soutiendrait les équipes de recherche africaines, tandis que les sources administratives et satellitaires pourraient compléter les coûteux travaux de terrain. Les instituts de statistique devraient piloter la qualité et la continuité des dispositifs ; les banques de développement pourraient assurer un financement durable ; et les think tanks pourraient contribuer à définir les questions de recherche, concevoir les instruments, interpréter les mécanismes locaux et traduire les résultats en orientations de politique publique.

e. Mesurer l’ensemble des coûts

Une évaluation exhaustive devrait distinguer les pertes directes (actifs, production, déplacements et dépenses de sécurité), les pertes indirectes (investissement, commerce, productivité et réaffectation des dépenses publiques) et les pertes de développement à long terme (capital humain, capacités institutionnelles, capacités productives et diversification non réalisée). La fragilité peut modifier la trajectoire d’une économie en empêchant les entreprises de se développer et en enfermant les travailleurs dans des emplois informels à faible productivité. Les estimations devraient donc porter non seulement sur les pertes cumulées de PIB, mais aussi sur la productivité, la qualité de l’emploi, le bien-être des ménages et la transformation structurelle. Les résultats devraient être présentés sous forme de fourchettes, assorties d’hypothèses et d’incertitudes explicites, plutôt que sous la forme d’un chiffre unique donnant une illusion de précision.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le 17 novembre 2026, le Pr Ahmadou Aly Mbaye a présenté au siège du FMI à Washington l'ouvrage collectif « The State of Sahelian Countries: Social, Economic, and Environmental Realities ». - L'ouvrage propose une analyse des interactions entre informalité, fragilité institutionnelle, dynamiques démographiques, changement climatique et conflits, au-delà des lectures sécuritaires de la crise sahélienne. - Ahmadou Aly Mbaye a souligné que l'intégration économique est plus profonde que les arrangements institutionnels formels et les orientations géopolitiques, à propos du départ des pays de l'AES de la CEDEAO.