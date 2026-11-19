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Auteur: AFP

il y a 3 heures

"Éditorial hostile" : La Guinée interdit la diffusion de la télévision publique burkinabè

L'autorité de régulation des médias en Guinée a annoncé jeudi l'interdiction "jusqu'à nouvel ordre" de la diffusion de la télévision publique burkinabè après un éditorial critique sur sa politique minière ayant entraîné d'importants déplacements de populations.

La Guinée a intensifié depuis début novembre les opérations contre l'orpaillage illégal, particulièrement dans la région aurifère de Siguiri (nord-est), causant le déplacement de dizaines de milliers d'orpailleurs, majoritairement burkinabè, vers le Mali voisin.

"La chaîne publique Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) est interdite sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée, jusqu'à nouvel ordre" en raison d'un "commentaire éditorial hostile", indique la Haute Autorité de la Communication dans un document signé par son président, Boubacar Yacine Diallo.

La RTB avait diffusé dans le journal un éditorial critique de la politique minière guinéenne, le 14 novembre dernier.

Elle accusait le régime de Conakry d’être plus indulgent avec les grandes multinationales qu'avec les orpailleurs ouest-africains. Cet éditorial était accompagné d'une série de caricatures représentant notamment le président guinéen, Mamadi Doumbouya.

La junte au pouvoir au Burkina Faso a fait de la souveraineté sur ses matières premières un de ses mantras.

Le gouvernement guinéen affirme vouloir mettre fin à l'exploitation anarchique des ressources minières, estimant que l'orpaillage illégal entraîne d'importants dégâts environnementaux.

Sa décision d'intensifier les opérations contre cette activité a provoqué le refoulement par les forces de sécurité guinéennes d'environ 160.000 ressortissants ouest-africains vers le Mali, selon les autorités de Bamako.

Il s'agissait majoritairement de ressortissants burkinabè, venus travailler dans les mines de la région, dont certains ont ensuite été rapatriés vers leur pays d'origine.

Le 14 novembre, 1.557 ressortissants ouest-africains, arrêtés en Guinée dans le cadre de ces opérations anti-orpaillage clandestin ont par ailleurs été expulsés vers leurs pays d'origine après avoir été jugés et condamnés à Conakry.

Quelques jours plus tôt, des affrontements entre forces de l'ordre et orpailleurs avaient fait 10 morts à Siguiri.

Ces orpailleurs ont été convoyés le même jour à Kourémalé, localité frontalière entre la Guinée et le Mali.

L'orpaillage est souvent une activité de survie pour ces ressortissants acculés par la pauvreté dans leurs pays ou chassés de régions aurifères dans leurs pays respectifs par les conflits, au Mali notamment.

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Haute Autorité de la Communication guinéenne a interdit "jusqu'à nouvel ordre" la diffusion de la RTB sur tout le territoire guinéen. - L'interdiction fait suite à un éditorial de la RTB du 14 novembre critiquant la politique minière guinéenne et accompagné de caricatures du président Mamadi Doumbouya. - Les opérations contre l'orpaillage illégal à Siguiri ont provoqué le refoulement d'environ 160.000 ressortissants ouest-africains, majoritairement burkinabè, vers le Mali.