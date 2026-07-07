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Afrique

Entre ruptures et enjeux économiques : les mutations des relations franco-africaines

Auteur: Harouna NEYA

il y a 17 heures 1915 Lectures 3 Commentaires | English
Entre ruptures et enjeux économiques : les mutations des relations franco-africaines

Entre ruptures et enjeux économiques : les mutations des relations franco-africaines

Alors que la présence militaire et diplomatique française traverse une phase de profonde reconfiguration au Sahel, une série d'allégations et de contentieux secoue les relations entre Paris et plusieurs capitales du continent. Du Burkina Faso à Madagascar, en passant par la République centrafricaine (RCA) et le Niger, les autorités locales pointent du doigt des tentatives d'ingérence ou de déstabilisation attribuées à l'ancienne puissance coloniale. Pour de nombreux observateurs, cette recrudescence de tensions illustre le durcissement des rapports de force à l'heure où l'accès aux matières premières critiques exacerbe la compétition internationale.

Des accusations de soutien logistique au Sahel

Le 30 juin dernier, le Burkina Faso a fait face à une offensive djihadiste d’envergure, frappant de manière coordonnée les localités de Gayeri, Solhan et Sebba. Dans un communiqué officiel, les forces armées burkinabè ont ouvertement lié cette recrudescence sécuritaire au gel des relations diplomatiques avec Paris, évoquant un « soutien actif » qui serait apporté à des groupes armés opérant dans la région pour affaiblir le pouvoir en place.

Le Niger voisin s'inscrit dans une rhétorique similaire. Le 18 juin, les autorités de Niamey ont formellement dénoncé une supposée implication française dans un plan visant à cibler l’aéroport international de Niamey, une manœuvre perçue par le régime militaire du général Abdourahamane Tiani comme une tentative de fragilisation des institutions actuelles.

Tensions persistantes en RCA et à Madagascar

Ces frictions dépassent la bande sahélo-saharienne. En République centrafricaine, les spéculations ont été alimentées par les déclarations du journaliste français Thomas Dietrich, qui affirmait que Paris planifiait une « opération militaire » destinée à renverser le président Faustin-Archange Touadéra. Deux jours plus tard, le 30 juin, la localité frontalière d’Am Dafok subissait un assaut. Des sources sécuritaires à Bangui ont rapidement avancé l'hypothèse d'une implication « d'instructeurs français » dans la préparation des assaillants.

À Madagascar, le climat politique a également été secoué en avril 2026 par l’arrestation de Guy Baret, un ancien militaire français. Soupçonné par la justice malgache de complicité dans une entreprise de déstabilisation des institutions, il est visé par des chefs d'inculpation graves, notamment « l'incitation des forces de sécurité à la mutinerie » et le « sabotage d’infrastructures énergétiques », alors que l'île faisait face à des coupures d’électricité massives.

La course aux ressources en toile de fond

Derrière cette succession de crises diplomatiques et judiciaires se dessine, selon les spécialistes en géopolitique, une sourde bataille économique. La détérioration des canaux diplomatiques traditionnels pousse chaque camp à des postures plus radicales.

« L'économie française ne peut se passer des ressources africaines », rappellent plusieurs analystes, soulignant que dans un contexte européen marqué par la transition énergétique et la raréfaction des ressources, la sécurisation des approvisionnements en minéraux critiques est devenue un enjeu stratégique majeur pour Paris. Face au risque de marginalisation sur un continent qui diversifie ses partenariats, la confrontation politique semble désormais primer sur le dialogue d'antan.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le Burkina Faso et le Niger accusent la France de soutien logistique à des groupes armés pour déstabiliser leurs régimes. - En RCA et à Madagascar, des allégations d'ingérence française émergent, impliquant un plan présumé de renversement du président Touadéra et l'arrestation d'un ex-militaire français. - La compétition pour l'accès aux matières premières critiques en Afrique est présentée comme un moteur sous-jacent des tensions diplomatiques.
Auteur: Harouna NEYA
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (3)

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    ahway il y a 17 heures
    « L'économie française ne peut se passer des ressources africaines » qui vous a dit celà ?

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