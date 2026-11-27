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Auteur: Seneweb-Com

FICA 2026 : « Trois jours de réflexions intenses des chargeurs africains pour renforcer l'intégration africaine », selon Pape Ousseynou Pouye

Dans le cadre de son programme annuel, le Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) organise du 30 novembre au 2 décembre 2026 le Forum international des chargeurs africains (FICA 2026). Pour son directeur général, Pape Ousseynou Pouye, ce rendez-vous constitue « l'opportunité de rassembler tous les conseils des chargeurs africains dont nous sommes membres », au sein de l'Union des conseils des chargeurs africains (UCCA), actuellement présidée par le Congo avec la Guinée à la vice-présidence. L'ambition affichée est de créer une véritable interconnexion entre les pays du continent afin d'accélérer la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

​Une vingtaine de pays sont attendus à cette rencontre où le Cap-Vert et la Guinée-Conakry figurent en qualité d'invités d'honneur. Pape Ousseynou Pouye explique le choix porté sur le Cap-Vert par « sa position géographique et des relations qu’il entretient avec le Sénégal, mais aussi des opportunités économiques qui existent entre les deux nations ». Quant à la Guinée-Conakry, pays voisin partageant une frontière terrestre avec le Sénégal, il souligne la volonté de « développer une coopération économique qui va aller dans le sens d’augmenter le volume des transactions entre nos deux pays ».

​Quatre panels stratégiques et des rencontres B2B face au déficit d'échanges intra-africains

​Selon le directeur général du COSEC, « le FICA, c'est trois jours de réflexions intenses qui vont rassembler des experts venant un peu partout d'Afrique et du monde » autour de quatre panels thématiques consacrés aux « ports, les corridors et l'intégration régionale », à « la digitalisation et l'innovation dans le secteur logistique », aux « problématiques liées au cadre juridique et à la protection du chargeur », ainsi qu'aux « compétences, la résilience et la durabilité de la chaîne logistique ».

​Partant du constat d'« un manque de collaboration cruciale entre les pays africains », un handicap majeur alors que le continent ne pèse qu'« entre 1 et 3 % des échanges mondiaux », le forum entend stimuler les partenariats économiques durables à travers des rencontres B2B dédiées aux entreprises sénégalaises et africaines.

​Un rendez-vous sous le haut patronage du chef de l'État

​Placé sous le haut patronage du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le FICA 2026 sera présidé par le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, sous la direction du ministère des Pêches et de l'Économie maritime conduit par Amy Mara Dièye.

​En conclusion, Pape Ousseynou Pouye lance un appel à l'ensemble des opérateurs économiques, acteurs portuaires et institutions nationales à se mobiliser massivement pour s'approprier cet événement qu'il présente comme « le socle du développement dans l'activité logistique portuaire pour le Sénégal ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le COSEC organise le FICA 2026 du 30 novembre au 2 décembre 2026, avec une vingtaine de pays attendus et le Cap-Vert et la Guinée-Conakry comme invités d'honneur. - Le forum prévoit quatre panels thématiques (ports et corridors, digitalisation, cadre juridique du chargeur, compétences et durabilité) ainsi que des rencontres B2B. - Le FICA 2026 est placé sous le haut patronage du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et présidé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô.