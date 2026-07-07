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Afrique

FORA'ESS Dakar 2026 : Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo engage le Sénégal pour une économie sociale et souveraine en Afrique

Auteur: Yandé DIOP

il y a 21 heures 2775 Lectures 1 Commentaires | English
FORA'ESS Dakar 2026 : Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo engage le Sénégal pour une économie sociale et souveraine en Afrique

FORA'ESS Dakar 2026 : Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo engage le Sénégal pour une économie sociale et souveraine en Afrique

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Dakar a accueilli la deuxième édition du Forum africain de l'Économie sociale et solidaire (FORA'ESS) ce mardi. Le rendez-vous a réuni une trentaine de délégations africaines, des représentants de la diaspora ainsi que plusieurs partenaires internationaux autour d'un même objectif : faire de l'économie sociale et solidaire (ESS) un véritable levier de développement pour le continent. Ouvrant officiellement les travaux au nom du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a souhaité la bienvenue aux délégations venues de toute l'Afrique. Placée sous le thème « L'Économie sociale et solidaire : moteur de transition, d'inclusion et de convergence en Afrique », cette rencontre traduit, selon lui, la volonté du Sénégal de promouvoir un modèle économique plus inclusif et davantage centré sur les populations.

Le chef du gouvernement a salué l'engagement des différents acteurs ayant contribué à l'organisation du forum, notamment le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione, dont il a souligné le leadership. Il a également rendu hommage au Cameroun, organisateur de la première édition à Yaoundé en 2024, tout en remerciant les partenaires techniques et financiers, en particulier l'Union européenne, l'Italie, l'Espagne, l'Organisation internationale du Travail (OIT), Sonatel et l'ensemble des sponsors. Prenant la parole, le président du FORA'ESS, Malick Diop, a dresé un constat sans détour des défis auxquels l'Afrique reste confrontée. Malgré des années de croissance économique, a-t-il rappelé, les inégalités persistent, le chômage des jeunes continue de progresser et les territoires, notamment ruraux, demeurent fragilisés.

Pour lui, le véritable enjeu consiste désormais à bâtir une prospérité qui profite à l'ensemble des populations et non à une minorité ou aux seuls indicateurs macroéconomiques. « Le principal défi n'est plus de démontrer l'utilité de l'économie sociale et solidaire. Le défi est désormais de lui donner une place centrale dans les politiques publiques », a-t-il plaidé. Selon Malick Diop, le FORA'ESS is bien plus qu'un simple rendez-vous institutionnel. Il constitue un espace de réflexion, de dialogue et de construction collective réunissant chercheurs, décideurs publics, coopératives, mutuelles, entrepreneurs sociaux, organisations de femmes, mouvements de jeunesse et partenaires internationaux autour d'une conviction commune : remettre l'humain au cœur de l'économie. 

Le président du FORA'ESS a insisté sur le fait que l'économie sociale et solidaire ne s'oppose ni au marché ni à l'entreprise classique, mais refuse qu'ils soient les seuls moteurs de création de richesses.

« L'économie sociale et solidaire n'est pas une économie de substitution. Elle est une économie de transformation », a-t-il déclaré, estimant qu'elle s'enracine dans les réalités sociales, culturelles et économiques des territoires africains. Il a appelé les États africains à intégrer pleinement l'ESS dans leurs politiques nationales de développement, leurs stratégies d'emploi, d'agriculture, d'industrialisation et de décentralisation afin de construire un modèle de développement souverain, durable et profondément humain. Malick Diop a également salué la mobilisation des ministres et délégations venus du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Togo, de l'Espagne ainsi que du Conseil économique et social du Bénin. Il a adressé des remerciements particuliers au ministre Alioune Dione et au comité local d'organisation pour le succès de cette deuxième édition.

De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani, a réaffirmé le soutien de l'Union européenne au développement de l'économie sociale et solidaire au Sénégal et en Afrique.

Le diplomate a présenté l'ESS comme un puissant levier de croissance, d'inclusion sociale et de création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. Selon lui, les valeurs de solidarité, de coopération et d'innovation qui caractérisent ce modèle économique sont indispensables pour bâtir des économies mais plus résilientes. Il a rappelé que cette vision s'inscrit pleinement dans la stratégie « Global Gateway » de l'Union européenne, qui soutient des investissements dans les infrastructures, l'énergie, le numérique, la formation professionnelle et l'industrie pharmaceutique. L'Union européenne accompagne également la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ainsi que plusieurs initiatives destinées à renforcer l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Enfin, Jean-Marc Pisani a rendu hommage au dynamisme des entrepreneurs sénégalais, des organisations de la société civile et des jeunes innovateurs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a ouvert le FORA'ESS Dakar 2026 au nom du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec une trentaine de délégations africaines présentes. - Le président du FORA'ESS, Malick Diop, a plaidé pour que l'économie sociale et solidaire devienne centrale dans les politiques publiques africaines. - L'ambassadeur de l'UE, Jean-Marc Pisani, a réaffirmé le soutien européen à l'ESS comme levier de croissance et d'inclusion sociale au Sénégal et en Afrique.
Auteur: Yandé DIOP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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    Hé! il y a 20 heures
    Où sont passés les 37 milliards de francs CFA de l'ASER ? 💰💰💰

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