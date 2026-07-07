Afrique

Auteur: Harouna NEYA

il y a 16 heures

Gabon : Fin de l'accord de pêche avec l'Union européenne

Le Gabon a officiellement mis fin à son accord de pêche avec l’Union européenne, estimant que ce partenariat profitait plus aux flottes européennes qu’à l’économie nationale.

Depuis le 28 juin, les navires européens ne sont plus autorisés à pêcher dans les eaux gabonaises jusqu’à nouvel ordre. Les autorités entendent désormais développer une industrie locale de transformation du thon afin de créer des emplois et de mieux valoriser les ressources halieutiques du pays.