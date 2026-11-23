Afrique

Auteur: Doudou SEYDI

Gambie : Barrow recompose, l'opposition s'effrite, et la jeunesse attend son tour

Le constat est sans appel : en Gambie, la présidentielle du 5 décembre se jouera au moins à trois pôles. D'un côté, le NPP d'Adama Barrow et ses alliés. De l'autre, l'UDP de Ousainou Darboe, qui conduit la Gambia First Coalition, et la Coalition 2026 de Talib Bensouda. Le chef de l'État sortant a, lui, rallié Mamma Kandeh (GDC), arrivé troisième en 2021, ainsi que l'avocat Essa Faal. Le pouvoir se recompose, l'opposition se morcelle.

Une opposition minée par les egos

Pourquoi une telle dispersion ? Les ambitions personnelles pèsent lourd. Tout repose sur deux questions : Bensouda saura-t-il fédérer la jeunesse derrière lui ? Darboe acceptera-t-il de s'effacer pour ne pas diluer le vote ? Face à face, un vieux chef qui refuse de passer la main et un jeune qui refuse d'attendre. Pendant ce temps, le sortant n'a presque rien à faire : la division joue pour lui.

Talib Bensouda, le candidat de la jeunesse

Maire d'une grande banlieue de Banjul jusqu'en début novembre, il s'impose désormais comme le candidat populaire des jeunes. Ses meetings drainent des foules importantes, jusque dans des bastions de Barrow comme les régions de Central River et d'Upper River. Son audience est la plus solide chez les jeunes urbains et les quadragénaires.

Son programme : création d'une banque agricole, hausse du prix au producteur de l'arachide. Il véhicule aussi des positions qui feront débat, comme le maintien de la peine de mort et la privatisation de la NAWEC (National Water and Electricity Company). Il a par ailleurs déposé sa candidature en dépit d'allégations d'abus portées par le gouvernement, que son camp conteste.

Un terreau social explosif

Le contexte, lui, est bien réel. Les coupures d'électricité ont déclenché de nombreuses manifestations et des appels au départ de Barrow. Quant à la migration irrégulière des jeunes, elle reste le grand dossier que le pouvoir n'a pas réglé.

Un pouvoir qui s'accroche, une opposition qui se divise, une jeunesse qui se mobilise sans garantie d'être entendue dans les urnes. Le 5 décembre, la Gambie ne jouera pas seulement le nom du vainqueur : elle verra si les règles tiennent encore quand elles gênent ceux qui les ont écrites.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La présidentielle gambienne du 5 décembre se jouera au moins à trois pôles : le NPP d'Adama Barrow et ses alliés, l'UDP d'Ousainou Darboe avec la Gambia First Coalition, et la Coalition 2026 de Talib Bensouda. - Adama Barrow a rallié Mamma Kandeh (GDC), troisième en 2021, ainsi que l'avocat Essa Faal. - Talib Bensouda, maire d'une grande banlieue de Banjul jusqu'en début novembre, propose notamment une banque agricole et une hausse du prix au producteur de l'arachide.