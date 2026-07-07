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Afrique

Gambie : L'assassinat d'Ibou Ndiaye, un jeune Sénégalais, suscite une vive émotion

Auteur: Abdoulahi NDOUR

il y a 20 heures 7863 Lectures 3 Commentaires | English
Gambie : L'assassinat d'Ibou Ndiaye, un jeune Sénégalais, suscite une vive émotion

Gambie : L'assassinat d'Ibou Ndiaye, un jeune Sénégalais, suscite une vive émotion

La mort d'Ibou Ndiaye, un jeune mécanicien sénégalais installé en Gambie, continue de susciter une profonde émotion des deux côtés de la frontière. Le jeune homme aurait été mortellement poignardé par un motocycliste du nom de Buba Jallow, à la suite d'une altercation survenue dans son garage. Les faits se sont produits le 29 juin dernier à Latrikunda allemand, une banlieue animée du Grand Banjul, située à proximité de Serekunda.

Une dispute qui dégénère

Selon des témoins, Buba Jallow s’est rendu au garage d'Ibou Ndiaye pour faire réparer sa moto. Le mécanicien lui aurait demandé de patienter, étant occupé par le dépannage d'un autre deux-roues. Ce dernier aurait refusé d'attendre, ce qui aurait provoqué une dispute entre les deux hommes.

Les témoins affirment que Buba Jallow aurait alors assené plusieurs coups de couteau à Ibou Ndiaye, avant de prendre la fuite. Grièvement blessé, le jeune Sénégalais a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a succombé à ses blessures.

L’affaire transférée à la Haute cour

Après plusieurs jours de cavale, Buba Jallow a été interpellé par les autorités gambiennes. Au tribunal, il s'est présenté menotté devant les caméras. Visiblement énervé devant les projecteurs, il a multiplié les doigts d'honneur et les insultes à l'endroit des journalistes venus couvrir son audition. «Mettez ça sur Tiktok, fils de p...» a-t-il lancé. Une attitude qui a choqué l'opinion publique déjà éprouvée par ce drame.

Selon des informations rapportées par Kexx News, le tribunal de première instance de Kanifing a décidé de transférer le dossier à la chambre criminelle spéciale de la Haute cour, la juridiction inférieure ayant estimé ne pas être compétente pour connaître des infractions capitales.

À la suite d’une requête formulée par le parquet, le magistrat F. J. Camara a ordonné le transfert et le placement en détention de Buba Jallow à la prison centrale de Mile 2, où il devra attendre l’ouverture de son procès.

Le rétablissement de la peine de mort réclamé

Très affectés par cette affaire, de nombreux Gambiens réclament le rétablissement de la peine de mort, jugeant les sanctions actuelles insuffisantes face à la gravité de tels actes.

L'enquête suit son cours pour faire la lumière sur ce drame qui a coûté la vie à un jeune ressortissant sénégalais.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Un jeune mécanicien sénégalais, Ibou Ndiaye, a été mortellement poignardé le 29 juin en Gambie par un motocycliste nommé Buba Jallow après une altercation dans son garage. - Le suspect, arrêté après plusieurs jours de cavale, a insulté et fait des doigts d'honneur aux journalistes lors de son audition au tribunal. - Le dossier a été transféré à la Haute cour de Gambie, et de nombreux Gambiens réclament le rétablissement de la peine de mort suite à ce drame.
Auteur: Abdoulahi NDOUR
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (3)

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    Setlu il y a 18 heures
    C'est ca la gambie d'aujourdhui , tueries, vol , braquage , ils ont demande le depart de yaya jammeh avec la complicite de macky sall et de la cedeao , les consequences sont la . Beaucoup de gambiens regrettent le depart de jammeh , chaque peuple a les dirigeants qu'il merite cet assassin , c'aurait ete au temps de yaya jammeh sait ce qui l'attendait , les gambiens sont tetus , il leur faut un president qui les tienne tete , barrow est trop mou ! , ce meurtrier s'est meme permit d"insulter les journalistes venus couvrir son audition au tribunal , tu tues de sang froid de maniere deliberee, tu dois etre tue c"est tout . Que le petit njie repose en paix et Qu'Allah l'acceuille dans son paradis .
  • image
    Pff il y a 14 heures
    Yaw meyniou chaque jour on trucide quelqu'un dans ton bled! Cette histoire est amplifié par le nom de famille de l'inculpé, certains veulent le politiser, mais Yaya mom jamais dou delouci
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    Xeme il y a 15 heures
    Il y a un aspect qui doit inquiéter les sénégalais. Sénégalais en problème en Afrique du Sud, pendant que tous les pays africains rapatrient les leurs, aucune réaction du gouvernement, mais cela n'intéresse ni l'opposition, ni la presse, parce que Sonko n'est plus premier ministre. Un sénégalais tué lâchement en Gambie par un Gambie fou qui s'en vante même, même situation cela n'intéresse personne, parce que aucune manipulation ne permet d'accuser Sonko. Depuis qu'il a quitté la primature et qu'il y a un nouveau PM, toujours pas de déclaration de politique générale. On n'en parle même pas. Manifestation des producteurs de riz, ceux là qui avait félicité Sonko pour sa note circulaire qui imposait à toutes les structures de l'état l'obligation de commander le riz local à chaque fois que cela doit se faire. Cela n'intéresse pas ceux qui occupent les médias. Menace de grève générale des centrales syndicales, cela ne les intéressent pas. Et tout ceci se comprend par la préservation d'une ligne de communication contre Sonko. Toute actualité qui s'oppose à cette ligne risque d'être invisibilisée. Et tant pis pour les sénégalais à qui cela fait du tord.

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