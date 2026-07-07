Afrique

Auteur: Abdoulahi NDOUR

il y a 20 heures

Gambie : L'assassinat d'Ibou Ndiaye, un jeune Sénégalais, suscite une vive émotion

La mort d'Ibou Ndiaye, un jeune mécanicien sénégalais installé en Gambie, continue de susciter une profonde émotion des deux côtés de la frontière. Le jeune homme aurait été mortellement poignardé par un motocycliste du nom de Buba Jallow, à la suite d'une altercation survenue dans son garage. Les faits se sont produits le 29 juin dernier à Latrikunda allemand, une banlieue animée du Grand Banjul, située à proximité de Serekunda.

Une dispute qui dégénère

Selon des témoins, Buba Jallow s’est rendu au garage d'Ibou Ndiaye pour faire réparer sa moto. Le mécanicien lui aurait demandé de patienter, étant occupé par le dépannage d'un autre deux-roues. Ce dernier aurait refusé d'attendre, ce qui aurait provoqué une dispute entre les deux hommes.

Les témoins affirment que Buba Jallow aurait alors assené plusieurs coups de couteau à Ibou Ndiaye, avant de prendre la fuite. Grièvement blessé, le jeune Sénégalais a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a succombé à ses blessures.

L’affaire transférée à la Haute cour

Après plusieurs jours de cavale, Buba Jallow a été interpellé par les autorités gambiennes. Au tribunal, il s'est présenté menotté devant les caméras. Visiblement énervé devant les projecteurs, il a multiplié les doigts d'honneur et les insultes à l'endroit des journalistes venus couvrir son audition. «Mettez ça sur Tiktok, fils de p...» a-t-il lancé. Une attitude qui a choqué l'opinion publique déjà éprouvée par ce drame.

Selon des informations rapportées par Kexx News, le tribunal de première instance de Kanifing a décidé de transférer le dossier à la chambre criminelle spéciale de la Haute cour, la juridiction inférieure ayant estimé ne pas être compétente pour connaître des infractions capitales.

À la suite d’une requête formulée par le parquet, le magistrat F. J. Camara a ordonné le transfert et le placement en détention de Buba Jallow à la prison centrale de Mile 2, où il devra attendre l’ouverture de son procès.

Le rétablissement de la peine de mort réclamé

Très affectés par cette affaire, de nombreux Gambiens réclament le rétablissement de la peine de mort, jugeant les sanctions actuelles insuffisantes face à la gravité de tels actes.

L'enquête suit son cours pour faire la lumière sur ce drame qui a coûté la vie à un jeune ressortissant sénégalais.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un jeune mécanicien sénégalais, Ibou Ndiaye, a été mortellement poignardé le 29 juin en Gambie par un motocycliste nommé Buba Jallow après une altercation dans son garage. - Le suspect, arrêté après plusieurs jours de cavale, a insulté et fait des doigts d'honneur aux journalistes lors de son audition au tribunal. - Le dossier a été transféré à la Haute cour de Gambie, et de nombreux Gambiens réclament le rétablissement de la peine de mort suite à ce drame.