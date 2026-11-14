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Afrique

Gambie : neuf candidats en lice pour la présidentielle, Adama Barrow en quête d’un nouveau mandat

Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

6793 Lectures 4 Commentaires | English
Gambie : neuf candidats en lice pour la présidentielle, Adama Barrow en quête d’un nouveau mandat

Gambie : neuf candidats en lice pour la présidentielle, Adama Barrow en quête d’un nouveau mandat

La Commission électorale indépendante (CEI) de Gambie a officiellement dévoilé la liste définitive des neuf candidats retenus pour participer à l’élection présidentielle prévue le 5 décembre 2026. Parmi les prétendants à la magistrature suprême figure le président sortant, Adama Barrow, qui devra faire face à huit autres concurrents, dont des candidats indépendants et plusieurs représentants de formations politiques.

Le processus de dépôt des candidatures, ouvert du mardi 3 au samedi 14 novembre 2026, a ainsi franchi une étape décisive avec la publication officielle de la liste des candidatures validées par la Commission électorale indépendante. Au total, neuf personnalités brigueront les suffrages des Gambiens lors de ce scrutin présidentiel. Il s’agit de :

1. Modou Lamin Sima, Alliance des citoyens progressistes (Alliance of Progressive Citizens) ;

2. Isatou Touray, candidate indépendante ;

3. Talib Ahmed Bensouda, Union pour la nation, l’intégrité, la transformation et l’égalité (UNITE) ;

4. A.N.M. Ousainu Darboe, Parti démocratique unifié (UDP) ;

5. Adama Barrow, Parti national du peuple (NPP), président sortant ;

6. Ebrima Tabora Manneh, Parti de l’alliance populaire (PAP) ;

7. Lamin J. Darbo, candidat indépendant ;

8. Almameh Gibba, candidat indépendant ;

9. Ansu Sanneh, Parti des bâtisseurs de la nation (NBP).

Une campagne sous le signe de l’apaisement

Au-delà de la validation des candidatures, la CEI entend mettre l’accent sur la préservation du climat politique et la prévention des tensions durant la période électorale. Dans cette perspective, la Commission prévoit, ce dimanche 15 novembre, une séance d’harmonisation et de coordination des programmes de campagne avec les candidats retenus.

Une autre étape importante est prévue le lundi 16 novembre 2026. La CEI, en partenariat avec l’organisation International IDEA et les candidats ou leurs représentants, procédera à la signature d’un pacte de paix au Centre international de conférences Sir Dawda Kairaba Jawara.

La campagne électorale officielle démarrera le 16 novembre et s’achèvera le 3 décembre 2026, soit deux jours avant le scrutin présidentiel.

À travers ces initiatives, la Commission électorale indépendante appelle les candidats et leurs militants à faire preuve de responsabilité, à respecter scrupuleusement les dispositions légales et à privilégier un débat politique serein.

L’enjeu est désormais de garantir une compétition électorale pacifique, transparente et sans incident, dans un pays où le rendez-vous du 5 décembre constitue une échéance politique majeure.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La Commission électorale indépendante de Gambie a publié la liste définitive de neuf candidats pour la présidentielle du 5 décembre 2026. - Le président sortant Adama Barrow (NPP) figure parmi les neuf candidats, aux côtés de huit autres concurrents, dont des indépendants. - La campagne officielle se déroulera du 16 novembre au 3 décembre 2026, avec une signature d'un pacte de paix prévue le 16 novembre.
Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté
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Commentaires (4)

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    Bantu il y a 1 jour
    Bravo la Gambie, pas de complot contre les opposants. Contrairement à Ibou ndafa😂😂😂
  • avatar
    Democratie il y a 1 jour
    En gambie, ils sont en avance sur nous en terme d'election inclusive c'est pas comme le senegal ou des juges sont manipules par l'executif en l'occurence le president pour empecher a des opposants de participer a l'election presidentielle , quelle honte .vive la gambie .
  • avatar
    à Democratie il y a 22 heures
    Gambie avec un G majuscule svp .
  • avatar
    Xeme il y a 20 heures
    Un autre traître en quête d'un 3e mandat.

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