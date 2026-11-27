Afrique

Auteur: Thiebeu NDIAYE

Général Mactar Diop : « Il faut que la Cedeao mette de l’ordre dans les partenariats militaires »

​Face à la recrudescence des menaces terroristes qui débordent désormais du Sahel vers les pays côtiers, le général Mactar Diop estime que l’heure n’est plus à la dispersion. Abordant le sujet lors d’une table ronde organisée par le think tank Wathi, l’ancien chef d’état-major de la Force en attente de la CEDEAO a fustigé la multiplication des partenariats militaires extérieurs, invitant les pays du Sahel à privilégier une réponse globale qui intègre aussi bien les stratégies militaires que les questions économiques et de gouvernance.

​Selon lui, ces partenariats qui s’établissent au niveau national posent beaucoup de problèmes et menacent même la stabilité régionale. Ainsi, il lance un appel à l’organisation sous-régionale afin qu’elle trace une ligne rouge en définissant « une charte communautaire » pour mieux encadrer ces coopérations de défense.

​« Il faut que la CEDEAO mette de l’ordre dans les partenariats militaires. Elle devrait peut-être élaborer une charte communautaire permettant de fixer les lignes rouges et définir clairement les limites à ne pas franchir », souligne-t-il. Pour lui, les partenariats sont certes nécessaires dans certains cas, mais ils doivent respecter certaines règles. « On ne peut pas se permettre de conclure des accords qui, pour être mis en œuvre, conduisent à céder des territoires ou à compromettre les intérêts des États », fulmine-t-il.

​Une prise de position du général Diop qui intervient à un moment charnière marqué notamment par le retrait des partenaires militaires historiques et l’arrivée des sociétés militaires privées comme Wagner qui a finalement laissé la place à Africa Corps, une structure directement rattachée au ministère russe de la Défense, ainsi que d’autres puissances militaires qui cherchent à renforcer leur positionnement dans la sous-région. Au même moment, la CEDEAO, fragilisée par la rupture avec les États de l’AES (Mali, Burkina Faso, Niger), peine à rendre opérationnelle sa brigade dédiée à la lutte contre le terrorisme.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le général Mactar Diop appelle la CEDEAO à élaborer une « charte communautaire » pour encadrer les partenariats militaires et fixer des « lignes rouges ». - Il estime que les partenariats établis au niveau national posent beaucoup de problèmes et menacent la stabilité régionale. - Il s'oppose aux accords qui, pour être mis en œuvre, conduisent à céder des territoires ou à compromettre les intérêts des États.