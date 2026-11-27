Général Mactar Diop : « Il faut que la Cedeao mette de l’ordre dans les partenariats militaires »
Face à la recrudescence des menaces terroristes qui débordent désormais du Sahel vers les pays côtiers, le général Mactar Diop estime que l’heure n’est plus à la dispersion. Abordant le sujet lors d’une table ronde organisée par le think tank Wathi, l’ancien chef d’état-major de la Force en attente de la CEDEAO a fustigé la multiplication des partenariats militaires extérieurs, invitant les pays du Sahel à privilégier une réponse globale qui intègre aussi bien les stratégies militaires que les questions économiques et de gouvernance.
Selon lui, ces partenariats qui s’établissent au niveau national posent beaucoup de problèmes et menacent même la stabilité régionale. Ainsi, il lance un appel à l’organisation sous-régionale afin qu’elle trace une ligne rouge en définissant « une charte communautaire » pour mieux encadrer ces coopérations de défense.
« Il faut que la CEDEAO mette de l’ordre dans les partenariats militaires. Elle devrait peut-être élaborer une charte communautaire permettant de fixer les lignes rouges et définir clairement les limites à ne pas franchir », souligne-t-il. Pour lui, les partenariats sont certes nécessaires dans certains cas, mais ils doivent respecter certaines règles. « On ne peut pas se permettre de conclure des accords qui, pour être mis en œuvre, conduisent à céder des territoires ou à compromettre les intérêts des États », fulmine-t-il.
Une prise de position du général Diop qui intervient à un moment charnière marqué notamment par le retrait des partenaires militaires historiques et l’arrivée des sociétés militaires privées comme Wagner qui a finalement laissé la place à Africa Corps, une structure directement rattachée au ministère russe de la Défense, ainsi que d’autres puissances militaires qui cherchent à renforcer leur positionnement dans la sous-région. Au même moment, la CEDEAO, fragilisée par la rupture avec les États de l’AES (Mali, Burkina Faso, Niger), peine à rendre opérationnelle sa brigade dédiée à la lutte contre le terrorisme.
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