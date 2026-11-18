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Auteur: afrikmag

Ghana : un voyageur de 58 ans arrêté après avoir avalé 58 capsules de cocaïne présumée

La NACOC dit avoir repéré le passager lors de ses contrôles préalables à l’embarquement.

Il s’apprêtait à prendre l’avion pour l’Inde. Un homme de 58 ans a été arrêté à l’aéroport international d’Accra après avoir, selon la Narcotics Control Commission (NACOC), avalé 58 capsules soupçonnées de contenir de la cocaïne.

L’affaire a été rapportée le 16 novembre 2026. La date précise de l’interpellation n’a pas été indiquée dans le récit disponible.

Un passager repéré avant son vol

La commission ghanéenne chargée de la lutte contre les stupéfiants explique avoir identifié le voyageur dans le cadre de ses opérations habituelles de contrôle des passagers. Un examen ultérieur aurait révélé la présence des capsules ingérées.

Pour la NACOC, cette méthode aurait été utilisée pour dissimuler la substance et la transporter à l’étranger. À ce stade, les capsules sont présentées comme contenant un produit suspect : aucun résultat d’analyse confirmant sa nature n’est mentionné.

Une enquête toujours en cours

Le suspect doit être présenté à la justice tandis que les investigations se poursuivent. Les éléments rendus publics ne précisent ni le poids total de la substance ni l’éventuelle implication d’autres personnes.

La NACOC affirme vouloir renforcer les contrôles aux points d’entrée et de sortie du Ghana. Elle met notamment en avant la surveillance aéroportuaire et les vérifications effectuées avant l’embarquement pour repérer les tentatives présumées de trafic.

L’homme interpellé reste présumé innocent. Les circonstances de son voyage et la nature exacte du contenu des capsules devront être établies par l’enquête.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un homme de 58 ans a été arrêté à l'aéroport international d'Accra après avoir avalé 58 capsules soupçonnées de contenir de la cocaïne, selon la NACOC. - Le passager, qui s'apprêtait à prendre l'avion pour l'Inde, a été repéré lors des contrôles préalables à l'embarquement. - Le suspect doit être présenté à la justice et l'enquête se poursuit ; aucun résultat d'analyse confirmant la nature du produit n'est mentionné.