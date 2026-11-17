Guerre au Soudan: des drones responsables de près de 75 % des décès de civils cette année (Onu)
Près de 75 % des décès de civils dans la guerre au Soudan cette année ont été causés par des drones, a indiqué mardi l'Onu, soulignant un tournant tactique dans le conflit.
Sur les 2.230 civils tués entre début janvier et fin octobre confirmés par le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, plus de 1.630 ont été tués lors d’attaques de drones, qui ont "éclipsé l’usage d’autres tactiques et armements", a-t-il précisé.
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