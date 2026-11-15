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Auteur: AFP

Guinée : 1.557 ressortissants de la sous-région expulsés après...

Arrêtés dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin en Guinée, 1.557 ressortissants ouest-africains ont été expulsés vers leurs pays d'origine après avoir été jugés et condamnés à Conakry, a-t-on appris dimanche de sources judiciaire et sécuritaire.

Selon ces sources, un convoi, composé de 44 véhicules et transportant ces orpailleurs, est arrivé samedi à Kourémalé, localité frontalière entre la Guinée et le Mali, au terme d'un trajet entamé la veille depuis la capitale guinéenne Conakry.

Le convoi avait été placé sous haute sécurité, y compris à l'aide d'hélicoptères.

Ces ressortissants de différentes nationalités, notamment burkinabè et malienne, avaient été interpellés sur plusieurs sites miniers du pays dans le cadre d'une opération lancée par les autorités contre l'exploitation illégale de l'or.

À l'issue de leur jugement à Conakry et leur condamnations à des peines allant de 18 mois à 2 ans de prison ferme, ils ont bénéficié d'une mesure d'élargissement assortie d'une décision d'expulsion du territoire guinéen.

Depuis le début du mois de novembre, la Guinée a intensifié les opérations contre l'orpaillage clandestin, particulièrement dans la région de Siguiri, dans le nord-est du pays, très riche en ressources aurifères.

Le gouvernement accuse cette activité d'entraîner d'importants dégâts environnementaux et affirme vouloir mettre fin à l'exploitation anarchique des ressources minières.

Cette décision a provoqué le refoulement par les forces de défense et de sécurité de dizaines de milliers d'Ouest‑Africains venus travailler dans les mines de la région.

L'orpaillage est souvent une activité de survie pour ces ressortissants acculés par la pauvreté dans leurs pays ou chassés de régions aurifères dans leurs pays respectifs par les conflits, au Mali notamment.

Au moins 10 personnes sont mortes mercredi à Siguiri, dans cette région, à la suite de "violents affrontements" entre les forces de l'ordre et des orpailleurs, avait indiqué jeudi le gouvernement guinéen.

L'opération d'expulsion et de rapatriement a été menée en coordination avec les représentations diplomatiques des pays concernés.

Le consulat du Burkina Faso à Conakry a notamment accompagné le convoi jusqu'à la frontière, où des responsables maliens et burkinabè étaient présents pour accueillir leurs ressortissants.

La remise des personnes expulsées s'est déroulée sans incident, selon les informations recueillies par l'AFP.

Samedi, le collectif des Forces Vives de Guinée (FVG), regroupant les principaux partis d'opposition et des organisations de la société civile, a dénoncé une "dérive autoritaire" en Guinée et le recours à la force "érigé en méthode de gouvernement", après la mort de 10 personnes dans les heurts entre forces de l'ordre et orpailleurs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - 1.557 ressortissants ouest-africains arrêtés pour orpaillage clandestin en Guinée ont été expulsés vers leurs pays après jugement et condamnation à Conakry. - Le convoi de 44 véhicules est arrivé samedi à Kourémalé, frontière entre la Guinée et le Mali, sous haute sécurité incluant des hélicoptères. - Les expulsés, notamment burkinabè et maliens, ont été condamnés à des peines de 18 mois à 2 ans de prison ferme avant de bénéficier d'une mesure d'élargissement avec expulsion.