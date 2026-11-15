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Afrique

Guinée : 1.557 ressortissants de la sous-région expulsés après...

Auteur: AFP

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Guinée : 1.557 ressortissants de la sous-région expulsés après...

Guinée : 1.557 ressortissants de la sous-région expulsés après...

Arrêtés dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin en Guinée, 1.557 ressortissants ouest-africains ont été expulsés vers leurs pays d'origine après avoir été jugés et condamnés à Conakry, a-t-on appris dimanche de sources judiciaire et sécuritaire.

Selon ces sources, un convoi, composé de 44 véhicules et transportant ces orpailleurs, est arrivé samedi à Kourémalé, localité frontalière entre la Guinée et le Mali, au terme d'un trajet entamé la veille depuis la capitale guinéenne Conakry.

Le convoi avait été placé sous haute sécurité, y compris à l'aide d'hélicoptères.

Ces ressortissants de différentes nationalités, notamment burkinabè et malienne, avaient été interpellés sur plusieurs sites miniers du pays dans le cadre d'une opération lancée par les autorités contre l'exploitation illégale de l'or.

À l'issue de leur jugement à Conakry et leur condamnations à des peines allant de 18 mois à 2 ans de prison ferme, ils ont bénéficié d'une mesure d'élargissement assortie d'une décision d'expulsion du territoire guinéen.

Depuis le début du mois de novembre, la Guinée a intensifié les opérations contre l'orpaillage clandestin, particulièrement dans la région de Siguiri, dans le nord-est du pays, très riche en ressources aurifères.

Le gouvernement accuse cette activité d'entraîner d'importants dégâts environnementaux et affirme vouloir mettre fin à l'exploitation anarchique des ressources minières.

Cette décision a provoqué le refoulement par les forces de défense et de sécurité de dizaines de milliers d'Ouest‑Africains venus travailler dans les mines de la région.

L'orpaillage est souvent une activité de survie pour ces ressortissants acculés par la pauvreté dans leurs pays ou chassés de régions aurifères dans leurs pays respectifs par les conflits, au Mali notamment.

Au moins 10 personnes sont mortes mercredi à Siguiri, dans cette région, à la suite de "violents affrontements" entre les forces de l'ordre et des orpailleurs, avait indiqué jeudi le gouvernement guinéen.

L'opération d'expulsion et de rapatriement a été menée en coordination avec les représentations diplomatiques des pays concernés.

Le consulat du Burkina Faso à Conakry a notamment accompagné le convoi jusqu'à la frontière, où des responsables maliens et burkinabè étaient présents pour accueillir leurs ressortissants.

La remise des personnes expulsées s'est déroulée sans incident, selon les informations recueillies par l'AFP.

Samedi, le collectif des Forces Vives de Guinée (FVG), regroupant les principaux partis d'opposition et des organisations de la société civile, a dénoncé une "dérive autoritaire" en Guinée et le recours à la force "érigé en méthode de gouvernement", après la mort de 10 personnes dans les heurts entre forces de l'ordre et orpailleurs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- 1.557 ressortissants ouest-africains arrêtés pour orpaillage clandestin en Guinée ont été expulsés vers leurs pays après jugement et condamnation à Conakry. - Le convoi de 44 véhicules est arrivé samedi à Kourémalé, frontière entre la Guinée et le Mali, sous haute sécurité incluant des hélicoptères. - Les expulsés, notamment burkinabè et maliens, ont été condamnés à des peines de 18 mois à 2 ans de prison ferme avant de bénéficier d'une mesure d'élargissement avec expulsion.
Auteur: AFP
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Commentaires (13)

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    Darkpenguin ⭐ Top commentaire il y a 13 heures
    En Guinée,160 000 personnes ont été expulsées de force et fuient vers le Mali, poursuivies par des colonnes de soldats qui tirent à balles réelles. À Sigiri seule, 31 décès ont été confirmés, tandis que 6 autres personnes ont succombé à leurs blessures à Bamako ; des milliers d’autres ont été blessées par balle, et 1 500 ont été capturées, maintenues sous haute surveillance, traduites devant un tribunal à Conakry, puis expulsées. Il s’agit d’un bilan provisoire, fondé sur un décompte vérifié. Les autorités guinéennes, faisant preuve d’une fierté aussi arrogante qu’inappropriée, n’ont présenté aucune forme d’excuse à leurs voisins, ne manifestant ni préoccupation ni regret pour des actes qui auraient pu, autrement, être perçus comme un excès regrettable. Au lieu de cela, elles tirent fierté de leur conduite, foulant aux pieds toute notion de communauté africaine au nom de ce qu’elles considèrent comme étant les intérêts de la Guinée.
    Parallèlement, ses propres ressortissants ont déferlé par plusieurs millions le sous-continent africain, sans épargner aucun pays, compromettant la stabilité sociale, saturant les services publics et les hôpitaux, occupant l’espace public, les opportunités économiques ,et engorgeant les maternités. Ce faisant, ils ont neutralisé les politiques de régulation des naissances qui, après des décennies d’investissements et d’efforts, dans le planning familial commençaient pourtant à porter leurs fruits. En outre, ils ont introduit des phénomènes tels que des réseaux de distribution de stupéfiants "kusk" avec des points dispersés dans les villes cachés derrière des chariots à café entre autres des tentatives de déchirer leur tissu sociale en cherchant à se cacher derrière une ethnie au détriment des autres et le trafic de documents administratifs, des agissements qui, à terme, s’avèrent bien plus préjudiciables et lourds de conséquences pour l’avenir de ces nations ainsi envahies.
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    Moi le vrai Ndring il y a 12 heures
    Si tu n'arrives pas á percer au Sénégal pour une raison ou une autre, je te conseille d'aller tenter ta chance en Guinée. De ce pays voisin on aime les sénégalais (aussi en surnombre) non seulement parce qu'ils sont sénégalais, mais aussi parce qu'ils sont ce qu'ils sont (des gros tuands parmi eux).
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    Moi le vrai Ndring il y a 12 heures
    Aucune ethnie ne casse sous couvert d'une autre, ce sont des liens familiaux qui existaient avant la naissance meme des deux États et qui sont encore préservés.
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    @NDring il y a 11 heures
    @Moi le vrai Ndring  Hier, en plus de qualifier le peuple sénégalais de « truand », vous avez ajouté que « quiconque s'aventure là-bas, chez vous ne reviendra jamais au Sénégal ». Il semble que, cette fois-ci, vous mettiez un bémol à vos menaces. Par ailleurs, puisque vous êtes ici pour veiller sur vos « frères », sachez qu'un commentaire vous mentionne dans l'article consacré à Alioune Tine.
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    Moi le vrai Ndring il y a 11 heures
    @@NDring  Voilà le mensonge c’est ce qui caractérise les soi-disant nationalistes!! J’ai écris en Français et c’est traçable. J‘ai dit et je maintient que la plupart des sénégalais qui tentent l’aventure em Guinée s’y installent définitivement. Les exemples dignes de nom ne manquent pas.
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    Mandiou il y a 14 heures
    Et les 8 million ndring qui ont detruit ce pays l’etat senegalais entend quoi ?
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    Moi le vrai Ndring il y a 14 heures
    Voilà c’est le nettoyage ethnique en programmation visant à morceler le pays.
    Ce qu’on n’a pas pu faire par les armes on tente de le faire par la politique via la désinformation, le mensonge et les calomnies.
    Il disent qu’il y a 8 millions des membres d’une ethnie d’un pays voisin qui se trouvent au Sénégal 🇸🇳, alors que d’autres groupes ethniques ici partagent les mêmes identifiés culturelles et linguistiques.
    C’est de l´ivoirité à la sénégalaise bien pensée et bien huilée par les misérables séparatistes-MFDCistes-AESistes aux visées monstrueuses et fantasmatiques.
    Et ça veut dire ce que ça veut dire
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    @ Moi le vrai NDring il y a 13 heures
    Honnêtement, vous niez la présence massive de guineens originaires du Fouta-Djalon au Sénégal ; comment pouvez-vous ignorer une réalité aussi évidente ? Plus inquiétant encore, vous semblez souhaiter que les autorités sénégalaises restent passives face à ce que l’on peut désormais qualifier de véritable fléau d'un envahissement au Sénégal. Je peux comprendre que vous soyez aveuglé par un sentiment d’insécurité lié à votre propre identité ; mais aller jusqu’à suggérer, en votre qualité d’étranger "Ndring", que les Sénégalais seraient incapables de se reconnaître entre eux et que la confusion se fera, et présenter cette idée comme une menace dissuasive, allant même jusqu’à prédire une scission du pays, c'est une affaire grave, une ingérence et une incitation à la division provenant de quelqu'un qui abuse de l'hospitalité qu'il bénéficie.
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    Moi le vrai Ndring il y a 12 heures
    L'incitation á la division provient des diffuseurs de messges de haines á destination exclusiveme d'une communauté d'un pays limitrophe qui, partage tout avec le pays d'accueille depuis des temps immémoriaux.
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    Moi le vrai Ndring il y a 12 heures
    S'il faut avoir une origine d'esclave mauritanien ou des peuls de la Mauritanie ou du mali pour devenir automatiquement sénégalais sans vérification, lá il y a anguille sur roche et une volonté nettoyage ethnique.
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    Moi le vrai Ndring il y a 12 heures
    Déjá il est impossible de faire une distinction physique entre les peuples, ensuite il y a des noms de famille tellement mélangés et non distinguables qu'il y a déjá une ségrégation envers des porteurs de noms authentiquement sénégalais.
    C'est assurément perilleux et monstrueux!!!!!
  • avatar
    Ngagne il y a 13 heures
    Va-t-on parler de xénophobie en Guinée ?
  • avatar
    realité il y a 11 heures
    Doumbouya roule pour les sociétés minières occidentales, raison pour laquelle à l'instar du Burkina, il est en train de construire aussi une raffinerie d'or. Il a reçu l'ordre de faire déguerpir de gré ou de force les Guinéens comme les étrangers qui vivaient de l'orpaillage artisanal, N'oubliez pas que Doumbouya a un passeport Français ce qui devait l'exclure comme président de la Guinée.

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